Jan Rampich 12. 10. 2024 clock 9 minut gallery

Obklady jako opus magnum? Největší, hlavní dílo? Nu, někdy to tak opravdu vypadá. Žijeme v době, kdy obkládá kdekdo kdečím kdeco. Na každé stavbě rodinného domu najdeme alespoň deset různých obkladů (odborníci používají i výraz inkrustace). Nevěříte?

Obkládají se stěny vnější: zateplovacím polystyrenem či minerálními deskami, dřevem v nejrůznějších podobách, imitací kamene i kamenem opravdovým, keramickými či betonovými tvarovkami, režnou cihlou, cementovláknitými deskami, plechem, plastovými lamelami. Nebo třeba skleněnými „obrazovkami“ jako Nová scéna ND.

„Udělají z akáciového dřeva schránu dva a půl lokte dlouhou, jeden a půl lokte širokou a jeden a půl lokte vysokou. Obložíš ji zlatem čistým, uvnitř i zvnějšku ji obložíš a opatříš ji dokola zlatou obrubou.“ 2M. 25,11

Obkládají se stěny vnitřní: bělninovými obkladačkami, dřevěným táflováním, imitací kamene i kamenem, sklem, keramikou, dřevoštěpkovými deskami i deskami na bázi laminátu, tapetami papírovými i textilními, plastovými deskami. Podlahy, stropy, schodiště, vše se dá obložit.

„Tedy by byla žula přece jen cennější než malta? To není ještě řečeno. Neboť stěna se štukovou dekorací z ruky Michelangela zastíní i nejlépe leštěnou žulovou stěnu.“ Adolf Loos, Řeči do prázdna

V obecné rovině obkladem rozumíme aplikaci jednoho materiálu na povrch druhého za účelem zlepšení jeho užitných i estetických vlastností, někdy také ke zvýšení pocitu hodnoty, ceny stavebního díla, viz oba úvodní citáty.

close info Jan Rampich zoom_in

Gottfried Semper, slavný německý architekt 19. století, definuje obklad jako „negaci vnitřní hmoty, tj. jejího hmotného zjevu jako takového, v její specifické přirozenosti a barvě, kterých nelze navenek upotřebit“. Rozhodně jsou obklady velkým tématem, které pravděpodobně přeroste rozsah jednoho článku, uvidíme. Pojďme do toho...

Zákon pravdivosti

Prehistorická a raně historická architektura už sice obklady znala (pyramidy byly obloženy bílými vápencovými deskami a vrchol černým dioritem, což muselo vypadat neskutečně nádherně a velkolepě), ale jejich rozšíření bylo přece jen velmi omezené. Problémy s tepelnou izolací se tehdy neřešily a kachlíky obložený sloup v řeckém peristylu je zcela nepředstavitelný.

Postupně ovšem inkrustací v architektuře přibývalo, stavělo se z materiálů relativně druhořadých a obkladové desky či omítky k vylepšení vzhledu i technických charakteristik se stávaly relativně běžnými. Iluzívního mistrovství dosáhlo např. efektní baroko, interiéry jehož staveb sakrálních i profánních mnohde vyhlížejí jako z mramoru, ve skutečnosti jsou ovšem jen potaženy zvláštní omítkou, štukolustrem (leštěný lesklý štuk s přísadou mramorové moučky).

Ještě v polovině minulého století vnímala architektura inkrustaci takto (Otakar Novotný, 1959): „Výtvarníka musí vést tento zákon pravdivosti: pro pozorovatele nechť je vyloučena možnost záměny zakrytého materiálu za jeho pokrývku. Zdá se sice, že důsledná obhajoba pravdy v architektuře by vedla k názoru, že konstrukce musí být za všech okolností zjevná ve své ryzosti a nahotě, a fanatikové tohoto hlásání jistě vytvořili mnohá znamenitá díla. Je však možné v životě uznat za pravdivé jen to, co důkaz pravdy stále zjevně podává? Kdyby se požadavek nahé konstrukce povýšil na zákon, rozloučili bychom se s větší částí stavebnických a jiných výtvarnických technik.“

Padělatelé

O šedesát let později jako architekt, který sdílí stejný názor, Novotnému jeho starosti v podstatě závidím. Příboj světového byznysu mezitím totiž mrštil na skálu našeho trhu opravdu mnohou vlnu, jejíž samotnou existenci bychom ještě nedávno pokládali buď za vyloučenou, nebo bychom doufali, že ji poučený český (evropský!) stavebník jednoznačně odmítne. Jenže opak je pravdou.

Vinylové podlahové dílce v imitaci dlažby Antiko Imperial! Žulový betonový obklad Charismatik! Vinylová prkna pro celoplošné přilepení k podkladu! Fototapeta rustikální kamenné zdi ze slunné Lombardie prosluní váš domov! Betonová dlažba Ideal: beton jako z kamene! Portugalská luxusní dlažba k nerozeznání od dubových parket!

Hrne se to na nás opravdu odevšad. Původně pomalý ústup se rychle mění na úplnou ztrátu pozice a bezhlavý úprk. To, co bylo ještě včera „kýč jak bič“, je čím dál víc „salonfähig“. Ale abychom si rozuměli, jeden příklad za všechny: proti starému dobrému PVC (dnes obchodně jen vinyl, prý to zní inovativně a lépe) vůbec nic nemám, s jeho materiálovou kvalitou (s dnešními moderními přísadami) jsem spokojen a většinou i nadšen.

Proč však musí tenhle nevinný kus lina na sobě nést obrázek dubového prkna, dokonce i s plasticky provedenou strukturou rýžovým kartáčem vymletých měkkých letních přírůstků? Oč milejší by mi byl třeba olivově zelený vinyl s tenkými červenými proužky v pravidelném rastru, který si nehraje na to, že ještě včera byl stoletým dubiskem na hrázi rybníka Přední Řitovíz?

close info Jan Rampich zoom_in „Obkladem“ svého druhu bývají dnes i fotovoltaické panely. Všimněte si, prosím, také plotu obloženého kamenem – bohužel ale „naplacato“, což zcela odporuje tektonice zdi

Vím ale, že boj proti imitaci je bojem s větrnými mlýny, dnešní člověk pravdu nehledá, maje za to, že je relativní, nedohledatelná a koneckonců stejně „hodnotná“ jako klam. Jakákoli událost, věc či osoba se dá přece interpretovat tak i tak a stejné je to i s našimi kachlíky v koupelně. Těch, kterým to přijde smutné, valem ubývá.

Utěšme se ještě jednou se starým dobrým Adolfem Loosem: „Každý materiál se vyjadřuje jinou formou a žádný materiál si nemůže dělat nároky na formu materiálu jiného. Neboť formy se vytvořily použivatelností a způsobem provedení každého materiálu, vznikly s materiálem a z materiálu. Žádný materiál nepřipouští hřešení v oboru jeho vlastních forem. Kdo se přece odváží, toho označí svět jako padělatele (Zlaté oči!, pozn. J. R.). Ale architektura nemá s paděláním, se lží co dělat.“ Díky, Adolfe.

Pravidla poměrně závazná

Obkládat se dá vlastně cokoli bezmála čímkoli. Pokud se ale přidržíme předpokladu, že inkrustace má smysl používat k zušlechtění jádra, musíme za prvé použít navrch kvalitnější materiál, než je ten, který obkládáme. Za druhé pak musíme při obkládání dbát celé řady závazných výtvarných pravidel. Není tak úplně jedno, bude-li spára (každý obklad má nějakou spáru, snad kromě omítky) úzká či široká, svislá či vodorovná nebo třeba šikmá.

Zcela jinak vyhlíží štít domu obložený vodorovně kladenými prkny (střecha se zdá mít menší sklon, je „rozpláclejší“) než tentýž štít s prkny kladenými svisle (střecha je zdánlivě strmější), šikmo ke střední vertikální dělicí spáře (z hlediska vnímání sklonu štítové hrany většinou spíše neutrální, zato s pozoruhodným účinkem dekorativním) nebo třeba šikmo přes celou plochu štítu (dynamické, neobvyklé a dosti svévolné). Jeden štít, stejná prkna a velmi různý účinek.

Cizokrajný pták s belgickým formátem

Záleží i na velikosti jednotlivých obkladových prvků. Po sametovém převratu v r. 1989 se k nám dostaly ze západního zahraničí různé a také různě kvalitní fasádní obkladové desky (cementovláknité, na bázi polymerů, laminátů atd.), některé se začaly i u nás vyrábět. Před cca 10 léty se tyhle desky dostaly do pozice atributu moderní architektury, opravdu se zdálo, že plní základní podmínku smysluplné inkrustace, totiž že svrchu kapotují méněhodnotný materiál.

Bohužel se dosti často ukázalo, že jejich životnost (zvláště těch italských a tuzemských) má daleko k životnosti deklarované. Velmi záhy začnou přijímat vodu, kroutit se a barevně šisovat. Německé, švýcarské a dokonce španělské desky, se kterými jsem měl možnost pracovat, však po deseti létech vyhlížejí pořád velmi utěšeně a noblesně: sláva jim!

close info Jan Rampich zoom_in Mnohé půvabné domy se obejdou bez obkladů...

Pracovat s těmito deskami je po výtvarné stránce sice dosti obtížné, neboť cítíme, že jejich formát by měl nějak intuitivně souviset s velikostí a měřítkem nejen obkládané plochy, ale i celé stavby, výsledek však většinou stojí za to. Pro ilustraci měřítka a velikosti obkladu mě napadá ještě jeden příklad. Tradiční rozměr boku cihly, jak jej vnímá české oko, je 6,5 x 29 cm.

Jenže u nás, máte-li dnes chuť z domu udělat ptáka trochu cizokrajného, koupíte i cihly (či cihelné pásky) z Belgie, Holandska či Anglie, které jsou podstatně menší, např. 5 x 22 cm. Těch „českých“ je pak na jednom čtverečním metru asi 48, těch cizích pak 72 i více. A to je rozdíl, který vás už zarazí, i když připouštím, že holandskému či belgickému kolegovi se právě tohle jeví přirozeně, neboť je menším formátem v podstatě „odkojen“.

Měřítko obkladu může stavbu monumentalizovat, či ji naopak učinit lidsky osvojitelnou, ba dokonce příjemně drobnou po hobitím způsobu a mělo by stavebníka i projektanta velmi zajímat. Příště se k obkladům vrátíme a probereme jednotlivé možnosti po materiálové stránce.

Ing. arch. Jan Rampich Absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze a urbanistického postgraduálu. Působil v Projektovém ústavu ČKD Praha, má zkušenosti s prací architekta či poradce pro města Plzeň, Strakonice, Český Krumlov a Dobřany. V roce 1991 založil vlastní architektonickou kancelář, navrhl asi 300 rodinných domů a řadu bytových, komerčních a kulturních staveb. Je autorem dvou knih o rodinných domech. www.ais-atelier.cz

Tento článek vyšel v časopisu Dům&Zahrada 7/2018.