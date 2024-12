Jan Rampich 14. 12. 2024 clock 9 minut gallery

Potřetí a naposledy (pevně doufám, že dnešním článkem se mi podaří už tohle téma přece jen dostatečně naplnit a - opustit) se dnes vrátíme k obkladům a inkrustacím. Architekty tohle téma vždycky velmi zajímalo, jen pohleďte na to, jak se v úvodním citátu takřka nábožensky roznítil sám Adolf Loos.

„Avšak ne, vy imitátoři a náhražkoví architekti, přece se mýlíte. Lidská duše je příliš ušlechtilá a povznešená, než abyste ji mohli svými prostředky a prostředečky podvádět. Motlitba chudé selské dívky se vznese v kostele stavěném z pravého materiálu s větší silou k nebi, než kdyby ji pronášela se stejným zanícením mezi mramorově natřenými sádrovými zdmi.“ Adolf Loos, Řeči do prázdna, 1929

Z věroučného hlediska je to sice pitomost, neboť na prostředí, ve kterém se člověk modlí, Bohu nejspíš vůbec nesejde, ale moc se mi líbí ten Loosův protiimitační zápal...

Naposledy jsme se trochu zamysleli nad omítkami a fasádními obklady rodinných domů ze dřeva a z kamene. Pro dnešní povídání jsem zvolil obklady z vláknocementových desek, obklady z desek betonových, keramiky a plechu, no uvidíme, na co všechno nám prostor článku postačí.

Žebrácká kazajka

Desky z vláknocementu v posledních dvou desetiletích ovlivnily dosti výrazně vzhled architektury českého rodinného domu. Jsou vyráběny ze směsi cementu, buničiny a umělých či organických vláken, někdy se přidávají ještě specifické přísady jako např. moučka z mletého vápence pro zpevnění.

close info Jan Rampich zoom_in Přístavba garáže, obložená vláknocementovými deskami neutrální barvy. Proč ne. Otázkou ovšem zůstává, jsou-li desky dostatečně kvalitní a nezačnou vodu nasakovat příliš brzy

Můžete je mít v různých barevných odstínech, někteří výrobci nabízejí až několik desítek možností, a také s rozmanitými povrchovými strukturami, od zcela hladkých až lesklých po výrazně zrnité. Jsou vodovzdorné, mrazuvzdorné, nehořlavé a hygienicky nezávadné, na rozdíl od svých předchůdkyň (jmenovaly se např. Ezalit, Unicel nebo Dupronit), které obsahovaly azbestová (neboli osinková) vlákna.

Zákaz užívání azbestu ve stavebních materiálech přišel u nás až v r. 1997, kdy už se hezkých pár let vědělo, že jeho vdechnutá vlákna mohou způsobit v lidském těle velmi krutá onemocnění - od azbestózy a pleurální hyalinózy až po bronchogenní karcinom. Brrr! Dnes už tohle opravdu nehrozí a navíc jsou současné desky nepoměrně půvabnější než jejich předchůdkyně z časů socialistické materiálové bídy.

Mají jako obkladový materiál i jednu zvláštní vlastnost, totiž propůjčují svým velkým formátem obložené ploše nevšední velkolepost, ba monumentalitu, jinými obklady nedosažitelnou (snad s výjimkou velkoformátových kamenných desek). Je rozhodně škoda rozřezávat je na malé díly velikosti obkladových dlaždic keramických, přílišným zdrobněním měřítka velmi ztrácejí na působivosti.

Pod desky je nutné instalovat nějaký nosný rošt, aby je bylo možné přidržet k obkládanému povrchu stavby. Ušetřím sice za omítku, avšak kvalitní a přesný podkladový rošt si také vyžádá své - asi 600-1200 Kč/m2. K tomu vlastní desky v rozmezí asi od 1000 do 4000 Kč/m2.

A ještě něco: desky od nejrůznějších výrobců jsem ve své projekční praxi použil mnohokrát, dovolte tedy prosím dvě praktické zkušenosti. Jednak se vyplatí dbát pokynů výrobců ohledně minimální vzdálenosti otvoru pro příchytný vrut od okraje desky, která se mění při různých tloušťkách desky: až příliš často vídávám desky s odštípanými rohy, když byly otvory vyvrtány nepoučeným či nedbalým montérem příliš blízko okraje.

Za druhé: nepoužívat desky italské provenience. Černá vyšisuje do ošklivé a flekaté šedé a desky se zprohýbají nasáknutou vodou už za pár let. A inkrustovat něco materiálem, který za krátký čas bude vyhlížet omšele jak žebrácká kazajka, to nedává smysl.

Generálně podoba imitace

Betonové obkladové desky u nás mívají takřka generálně podobu imitace kamenných kvádříků a pásků, které se v různých formátech lepí na fasádu. Často jsou pečlivě a přesvědčivě kolorovány tak, že oku chvíli trvá, než odhalí ten podvod.

close info Jan Rampich zoom_in Tyhle „jakoby kameny“ dekorují u nás v poslední době až zarážející množství nových domů. Bohužel

Někdy v budoucnu bychom si měli dovolit i malé zamyšlení o kýči a jeho destruktivním působení na lidskou mysl, protentokrát snad stačí: čím více se takový beton podobá kameni, tím hůř. Existují ovšem i obkladové betonové desky, které tuhle pošetilou hru pro nedospělce na opuku, břidlici či fylit nehrají a jsou půvabné svým přímým materiálovým působením.

Takové bývají buď desky zcela hladké (např. se zvýrazněnými úchyty), nebo jednoduše geometricky dekorované (např. proužkováním, pravidelně rozmístěnými „nopy“, digitálním dělením apod.). Motivickým vrcholem betonových obkladových desek (do betonu se dá přece odlít takřka cokoli) jsou pak fotogravurní matrice.

Fotografie jakéhokoli motivu, třeba rakeťáka Kima nebo vaší paní tchyně, prostě čehokoli, se odskenuje a převede až do 256 stupňů šedi. Každému stupni pak odpovídá určitá hloubka zářezu CNC frézy, která vyrobí strukturální model matrice z elastomeru.

Elasticita matrice umožňuje po nalití betonové (vlastně sklocementové) směsi a jejím zatvrdnutí odbednění bez poškození povrchu, výsledkem je dokonalý a výtvarně působivý otisk. S postupujícím osvětlením či změnou stanoviště pozorovatele měnící se stíny a stínky jako by žily tichým pohybem a zvláštní kouzelnou elegancí.

Škoda jen, že působivému účinku odpovídá i cena, která bývá impozantnější, než byste řekli. Po ujištění od výrobce, že desetinná čárka v jeho nabídce realizační ceny je opravdu na správném místě, doposavad žádný z mých klientů nesehnal odvahu něco takového manželce vůbec nadhodit.

Tíže obkladů

Každé zamyšlení nad fasádními obklady nutně musí zmínit jejich rozdílné působení po stránce vnímání „tíže“ obložené plochy a nezřídka i celého domu. Lehké obklady stavbu pocitově vylehčí, někdy i překvapivě hodně: světlé omítky, dřevo přírodních odstínů, vláknocementové desky, sklo atd.

Neutrální bývá keramika kromě cihel a jejich imitací, leštěný kámen, zvláště světlý apod. Mezi obklady těžké jak unavené nohy z reklamy na francovku bych zařadil kámen přírodních tvarů, beton a další. Světlé cihly -- od bělavě šedých po okrové -- jsem schopen snad ještě vnímat neutrálně, avšak klasické červenohnědé, bordové, ba někdy takřka černé cihly působí opravdu tíživě, ba mnohdy až nepříjemně ponuře.

K tomu přistupují v našich luzích a hájích ještě dvě okolnosti, které často přispějí k mizernému výsledku, a veškeré snažení o to, aby obklad dodal domu krásu a noblesu, pak dopadne jak Kec u Jankova. První takovou okolností je předpoklad, že nedbalou kompozici okenních a dveřních otvorů může cihelný obklad či obezdění nějak zachránit.

close info Jan Rampich zoom_in Betonové obklady velmi často imitují kamenné bločky či pásky. Čím jsou pravým kamenům vzhledově bližší, tím jsou oblíbenější

Kolikrát vidíme pak ty nešťastné proužky a sloupky obkladu, které se pokoušejí nějak ta příšerná okna polapit, učesat, smířit, ale ono to jaksi nejde a výsledek bývá ještě chmurnější než počátek. Se samozřejmým tektonickým požadavkem, aby těžký obklad počínal od země, od základů, tu nikdo nepočítal, a tak vlastně rozhojnil míru architektonických lapsů.

Ocitne-li se cihla na fasádě „nad“ omítkou či jen tak volně v její ploše, je to stejný nesmysl jako kráva na hřbetě mouchy. Moucha přece patří na krávu, nikoli obráceně. Druhou nešťastnou leč častou okolností je snaha obezdít malé přízemní stavby, bungalovy, tmavou cihlou beze zbytku celé. Tato stavba, původně ovšem lovecká chata, vyžaduje z podstaty něco lehčího a svižnějšího, omítku, dřevo atd. Cihly ji jen zdobí. A škrtí bez pochopení jejího ducha.

Exaktní minimum

Místo cihel se používají také cihelné pásky, vznikající většinou tak, že se cihla ještě v cihelně podélně ořízne po obou stranách, vzniknou tedy dva pásky. Jejich výhoda je spatřována v tom, že se dají nalepit dokonce i na zateplení, jakkoli bych si ovšem na stálost takového řešení nevsadil.

Pásky mají ovšem tu nevýhodu, že je lze demaskovat na rozích domu či kolem okenních záklenků - a představa plné cihly je fuč. Běžně se proto dodávají i pásky rohové, umně a opatrně vyříznuté do tvaru L z původní celé cihly. Jejich cena je ovšem značná.

close info Jan Rampich zoom_in Mohutné domy, celé pokryté inkrustací z tmavých cihel, na mě působí poněkud cize a mnohdy i zpupně a odtažitě. Přátelský vjem to zrovna není

U cihelných pásků bych rád zmínil ještě jeden problém: výtvarnicky nesprávné použití takového obkladu. Ten by neměl nikdy končit na rohu tak, aby dál pokračovala omítka. Může končit v koutě, může končit i v ploše, ale ne na rohu. Tam lze totiž přečíst, že jde o pouhou inkrustaci, nikoli o masivní stěnu.

Plech prodělal v posledních desetiletích překotný vývoj ke kráse a stálosti, už opravdu není třeba po něm každé dva roky šmejdit štětcem a natírat ho. Dnešní plechy jsou v podstatě bezúdržbové, a to jak ty s barevnými vrstvami, tak ty v základě šedé, předzvětralé, s přírodní tvorbou patiny.

U rodinného domu se v poslední době prosazuje zvláště zinek před mědí, ta je chápána jako spíše vhodná pro památkové objekty. Já vím, měl bych možná napsat titanzinek, ono to hned jinak zní, trochu jako kosmická technologie, jenže v této slitině je podíl zinku drtivě převládající, titan i měď tvoří jen velmi nepatrné procento.

Mám rád tenhle materiál, samozřejmě v plochých svitcích bez prolisů, imitujících tašky. Je nenápadný, stavbu odlehčuje a jako obkladový materiál ho lze kombinovat v podstatě s čímkoli. Poskytuje navíc dosud ne úplně prozkoumanou možnost, totiž „zabalit“ celou stavbu od střechy po základy do jednotné ambaláže a tím zjednodušit její výraz na exaktní minimum. Možná je to jedna z cest budoucí architektury rodinného domu.

O obkladech by toho bylo možné vypsat ještě opravdu mnoho, je však ale třeba také jednou skončit a věnovat se zase něčemu dalšímu. Přeji vašemu domu obklady dobře promyšlené a zvolené s architektonickým rozmyslem tak, aby dlouhodobě násobily jeho půvab.

Tento článek vyšel v časopisu Dům&Zahrada 9/2018.