Je to skoro vždycky stejná písnička. Jakmile se někde v urbanistické studii nebo v regulačním plánu ocitnou vedle sebe v jedné výstavbové lokalitě domky řadové a izolované, prodány jsou přednostně parcely pro individuální zástavbu. Teprve až tyto dojdou, projeví se (výrazně vlažnější) zájem o výstavbu skupinovou (řadovou).

Pomalé tempo jejich obchodování donutí někdy developera ke změně parcelace - ze dvou či tří stavebních pozemků pro řadovou zástavbu se stane jedna parcela pro zástavbu izolovanou, část přípojek, vjezdů apod. investor raději odepíše do ztrát. Jako by se dnešní Češi v Čechách, na Moravě i ve Slezsku nedokázali „srovnat do řady“, nechtěli žít v těsném sousedství s jinými.

Prvoplánovou odpovědí v posledním čtvrtstoletí bylo, že se kolektivismus u nás momentálně nenosí, byl zcela zprofanován státním direktivismem v létech komunistické čtyřicetiletky. To byla vždycky pravda jen částečná a navíc drtivá většina dnešních stavebníků byla v těch prázdných časech v plenkách či dokonce ještě takříkajíc „na houbách“.

Řadová výstavba zdaleka totiž není produktem kolektivistického a levicového myšlení 20. století: moravská vesnice s domky otočenými okapem do ulice a vzájemně se dotýkajícími štítovými stěnami nebo třeba i domovní fronta historického náměstí - to jsou přece také modifikace řadového uspořádání. Kde je tedy chyba (považujeme-li menší zájem o řadovou výstavbu za chybu)? A jaké vůbec jsou přednosti i nevýhody tohoto typu zástavby?



„Uvažujeme-li o výhodách a nevýhodách řadového zastavění, musíme přihlédnout také ke stránkám psychickým. A tu je nutno přiznat, že přes veškeré výhody, jaké poskytují rovnoběžné řady, přes veškerou logiku, s jakou jsou všechny místnosti spravedlivě vystaveny slunečním paprskům, je cosi neuspokujícího v tomto schématu.“

Karel Honzík, Tvorba životního slohu, 1946



V Novém Městě n. Metují mají na náměstí takovouto pseudohistorickou řadovku. Přestavba celé jedné strany náměstí na principu opakování vznikla poč. 50. let minulého století. Tento princip se ale užívá u řadovky i v dobách současných

Architekt, pověřený úkolem vyprojektovat deset, dvacet či třeba i šedesát řadových rodinných domů, se většinou s úkolem vypořádá tak, že vytvoří jeden či dva vzájemně odvozené typy, přidá ještě koncovou sekci, je-li pečlivější a vše opakuje tolikrát, kolikrát třeba. Výsledkem bývá řada, jejíž účinek je založen na opakování. To někdy může být kompoziční princip dosti účinný, při větším počtu domů jsme však nakloněni vnímat jej jako princip poněkud vyprázdněný a plytký.

close info Jan Rampich / Jan Rampich zoom_in

Architekt Otakar Novotný o něm ve své knize O architektuře už v r. 1959 napsal: „Je-li článek sám o sobě hodnotný, může se dosáhnout nejvýš příznivého dojmu, i když je článek prostý a beze změny se mnohokráte opakuje. Dlouhá řada nevýrazných článků unavuje...“ A na totéž si vlastně stěžuje i Karel Honzík v úvodním citátu. Monotónní šedivá nuda. Vzpomeňme si na duchamornou šeď, kterou produkovala naše sídliště, stejná od Šumavy k Tatrám, v éře reálného socialismu. Nu, a tady pak zákonitě nastoupí dodatečná snaha po individualizaci ze strany obyvatel, ať jí stavební úřad, paní starostka či okrašlovací spolek brání sebevíc.

close info Jan Rampich / Jan Rampich zoom_in

Otakar Novotný: „Zvláštní půvab získá řada, lze-li do jednotlivých členů vpravit změny v detailech, neboť se tím ukazuje na invenční bohatství.“ Takže ti, co si dům dodatečně natřou křiklavou fialovou, designově ovlivněnou nejspíš nedalekým Night Clubem Tamara, pověsí si nad vchod lucerničku, designově ovlivněnou nejspíš broučky mistra Karafiáta, či balkónové zábradlí opatří dřevěnými rozvilinami, designově ovlivněnými paní babou Jagou, ti vlastně postupují rozumně a jen suplují to, co měl udělat architekt.

close info Jan Rampich / Jan Rampich zoom_in

Však se podívejte na tu sestavu domovních dveří a různých lucerniček, kterými si lidé z řadové výstavby individualizovali své domky v Nučicích u Rudné. Nezvládnuté úsilí odlišit se za každou cenu, předvést svůj názor na věc a prezentovat světu svou individualitu ovšem někdy tak doslova rozvrátí každé domořadí a nevinně vyhlížející domky je schopno změnit v překvapivě agresivní potvory.

Co dům, to jiné vstupní dveře, jiná lucernička, jiná markýza. Touha po individualizaci tu vládla veliká... Příklad je z Nučic u Rudné

Rohlík a loupáček

Co si počít? Inu, věnovat od počátku řadovým domům větší architektonickou péči. Původních stejných deset housek na krámě se nám může změnit, než se nadějeme takto: dalamánek -- původní houska s mákem -- původní houska se solí – bulka – rohlík – croissant – bageta – loupáček – žemle -- preclík. Tak. A je to. Bulka vedle rohlíku vypadá strašně, ale spolu s žemlí a bagetkou tvoří hmotově přiměřenou sestavu. Stejně tak trio loupáček, rohlík a croissant, začíná se mi to líbit... Dobré realizace skládají řadu z různých hmot, pocit nudy tu neexistuje, přestože jsou třeba všechny domy jen bílé. Individualizovat třeba dveře nikoho tu ani nenapadne. Vynikající příklad: Karlštejnská ulice v Letech u Dobřichovic.

Řadové domy, které jsou hmotově rozehrané, nepotřebují rozlišovat barevně (vystačí si s bílou), ani různými lucerničkami u dveří (Lety u Dobřichovic)

Další možnost, jak zkvalitnit architektonický výraz řadového uspořádání, je stanovit rozumné regulativy (výšku, šířku, hloubku, uliční čáru a snad ještě tvar střechy, to by mělo stačit) a jednotlivé domy zadat různým architektům. Skvělým příkladem je pro mě realizace řadových domů v amsterodamském přístavu, tzv. Modell Borneo. Až tamtudy budete mít cestu, rozhodně se zastavte, stojí to za to.

Jaké jsou výhody řadových domů? Pojďme se teď nad tím trochu zamyslet

Výhoda č. 1

Určitou výhodou už je samotný fakt menšího pozemku, platíme za něj méně a také naše potýkání s bujně rostoucím trávníkem je méně vysilující. Odpovídá tomu i cena: za pozemek pro ŘRD (tak se v územní dokumentaci označují řadové domky), zainvestovaný inženýrskými sítěmi a přístupovou komunikací, obvykle zaplatíte něco málo přes polovinu ceny parcely individuální stavby. Standardní šířka řadového domku se pohybuje mezi osmi až dvanácti metry a výměra pozemku 300--400 m2 je plně dostačující.

Parcela pro izolovaný dům bývá obyčejně široká 18--24 m, umístím-li dům uprostřed této šířky, zbudou mi směrem k sousedům dva pruhy pozemku o šířce 3,5--5 m. Na ně připadne asi 120--150 m2 pozemku jen těžko využitelného. Malá zahrádka, těsně přiléhající k vnitřní fasádě domu, úplně postačí pro posezení s přáteli a třeba i menší bazén, těžko sem už ale budete umísťovat políčko na brambory či záhony pro mrkev a zelí. Rozhodnutí je na vás.

U řadovek, přimykajících se vzájemně k sobě oběma svými fasádami v celé jejich délce, se obvykle uvádí asi čtvrtinová až třetinová úspora nákladů na vytápění. Sousedův dům -- ideální zateplovací systém. Řadovým domkům ale klesají náklady nejen provozní, nýbrž i pořizovací: boční fasády nemusím zateplovat ani omítat.

Výhoda č. 2

Další výhodou řadové výstavby je skutečnost, že si před zakoupením pozemku a zahájením vlastního stavění mohu velmi dobře představit, co vznikne zleva i zprava, jak bude sousedství mého rodinného hnízda jednou vypadat. Protože výstavba celé řady probíhá dnes většinou naráz, po nastěhování pravděpodobně nebudu léta rušen právě probíhající stavební činností vedle.

Ing. Kateřina Maňasová k sousedství v řadovkách trefně podotýká: „...lze předpokládat, že ostatní majitelé budou v podobné životní situaci, jako jsme my, možná i ve stejném věku. Je jen malá pravděpodobnost, že by sousedé patřili k vrstvě horních deseti tisíc a dávali nám to ostentativně najevo zaparkovaným jaguárem pod okny, zatímco my jsme kvůli hypotéce prodali svou felicii do autobazaru.“ Inu, jsou věci, které by asi muže tak snadno nenapadly...

Výhoda č. 3

Přidávám ještě další výhodu ŘRD: velmi zřídka tu narazíte na podnikatelskobarokní manýry, na všechny ty zrůdnosti, kterými ještě dnes mnozí obsypávají své izolované vily. Asi lidé přece jen cítí, že prezentovat jedinečnost a starobylost svého rodu, svou zálibu v historii a literatuře fantasy, své unikátní a tajné sny o statečných princích a půvabných husopaskách, zkrátka předvádět tohle všechno řadovým domkem, je mimo mísu. Řadovka věru není pro ty, kteří chtějí stavět na odiv svou individualitu. Je ale signálem, že se tu slušní lidé kooperativně dohodli. A to mi nepřijde málo.

AUTOR Ing. arch. Jan Rampich Absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze a urbanistického postgraduálu. Působil v Projektovém ústavu ČKD Praha, má zkušenosti s prací architekta či poradce pro města Plzeň, Strakonice, Český Krumlov a Dobřany. V roce 1991 založil vlastní architektonickou kancelář, navrhl asi 300 rodinných domů a řadu bytových, komerčních a kulturních staveb. Je autorem dvou knih o rodinných domech. www.ais-atelier.cz

Tento článek vyšel v časopisu Dům&Zahrada 11/2017.

