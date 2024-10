Dát novou tvář nevyužité proluce, vzít do hry dva historické domy a celý prostor proměnit v moderní knihovnu. Podívejte se, jak mohl vypadat ráj pro čtenáře v České Lípě.

Na podobu nové knihovny město vypsalo architektonickou soutěž. Zúčastnilo se jí 48 projektů, včetně vize architektů Jakuba a Alexandry Hoffmannových z hurá studia. A právě tu vám představujeme.

Místo proměny

Stávající knihovna na náměstí T. G. Masaryka neodpovídá potřebám 21. století, ani se nedá zásadně technicky proměnit. Proto se město rozhodlo pro novostavbu v proluce mezi ulicemi Sokolská a Tržní s tím, že knihovna má zapojit i dva památkově chráněné objekty.

close info hurá studio zoom_in Návrh knihovny s komunitním centrem v České Lípě

„Naším cílem bylo navrhnout knihovnu, která bude přiměřená svému okolí, zároveň solidní a sebevědomá, reprezentující důležitou kulturní a vzdělávací instituci. Ale i otevřená a hravá, nabízející neformální prostor pro komunitní život města,“ uvádějí Jakub a Alexandra Hoffmannovi.

Jejich vize má podobu objektu ve tvaru písmene L otevřeného směrem do Jeřábkova náměstí s nepřehlédnutelným dvojštítem. Do Sokolské ulice by směrovala objemově menší hmota druhé novostavby (administrativní zázemí). Zastavěná plocha by zabrala 1 130 m2.

Několik domů

Nový dvoupodlažní objekt sází na cihelné zdivo, měřítkově i materiálově by navazoval na stávající historické domy, což by podpořila také sedlová střecha z keramických tašek. „Obvodové stěny jsou řešené jako sendvičová konstrukce s provětrávanou mezerou a vloženou tepelnou izolací. Vnější povrch konstrukcí jsme navrhli z ražených lícových cihel s roztíranou spárou. Hlavní výrazový prvek fasády tvoří různé směry kladení a vzájemné přesahy cihel, finální povrchová úprava je béžovo-bílá,“ vysvětluje architektka.

close info hurá studio zoom_in Návrh knihovny s komunitním centrem v České Lípě - interiér knihovny

A dodává, že v historických domech navrhují repliky původních kastlových oken, u nových objektů naopak okna moderní, s větším formátem zasklení. Oba tvarově odlišné prvky sjednocují rámy z dubu.

Pro každého něco

Směrem do dvora by knihovnu doplnila jednopodlažní dřevěná vestavba s prosklením a s plochou zelenou střechou. Ta by rozdělovala venkovní relaxační nádvoří na tři části. První vede všechny příchozí do knihovny z otevřeného veřejného prostoru, zde nejsou žádné bariéry.

close info hurá studio zoom_in Návrh knihovny s komunitním centrem v České Lípě - interiér knihovny

Druhé nádvoří poskytuje zázemí pro čtenáře či i pro jejich doprovod (dá se propojit s kavárnou), třetí nádvoří by fungovalo jako venkovní čítárna. K relaxaci lze využít rovněž část zelené střechy, na kterou by se vstupovalo z druhého podlaží.

Otevřenost světu

„Vstupní prostory a jejich příslušenství se rozprostírají po celém přízemí a plynule se prolínají novostavbou i stávajícími historickými domy. V jednom se nachází kavárna se vstupem z ulice Tržní, která může fungovat nezávisle na knihovně. Dále je v prostorách tohoto domu počítačová učebna a makerspace,” uvádí Jakub Hoffmann.

Makerspace neboli kreativní místo se záměrně situovalo do nároží, aby přitáhlo pozornost kolemjdoucích. Ostatně moderní knihovny už nejsou jen místem ticha a čtenářů. Tuto myšlenku podporuje i společenský sál v přízemí knihovny s víceúčelovým využitím, který má dva vstupy (prostor lze předělit a současně využívat dvakrát jinak). A celá řada sympatických koutků pro malé, větší i dospělé návštěvníky včetně bonusu – výhledu na barokní baziliku Všech svatých.

Hurá studio: Architekti a manželé Alexandra a Jakub Hoffmannovi založili své studio v roce 2016. Dobré nápady, výběr poctivých materiálů a technickou preciznost propisují do všech projektů. Značnou část jejich portfolia tvoří rekonstrukce venkovských stavení, ale pracovní záběr mají daleko širší, od soukromých interiérů až po veřejné objekty či prostranství.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 9/2024.