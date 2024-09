Ceny elektřiny a plynu na burze rostou a ovlivňují i platby za energie v domácnosti. Podívejte se, jak je možné najít cesty k úsporám, kdy provést audit energií a jak změnit dodavatele energií.

Elektřina a plyn na burze, jež jsou pro konečné ceny energií důležité, poslední měsíce zdražují. Takže ceny bohužel pravděpodobně zase porostou. Už se to projevilo u některých dodavatelů, kteří začínají zdražovat své nejvýhodnější nabídky.

„Průměrná cena trhu ještě chvíli klesat může, ale to je dáno tím, že je stále moc vysoká. Každému proto doporučuji, aby se podíval na aktuální akviziční nabídky dalších dodavatelů. Jakmile je vyprodají, bude se zdražovat i pro nové zákazníky,“ vysvětluje Lukáš Kaňok z Kalkulátor.cz.

Smlouvy bez fixace jsou v tuto chvíli nejméně výhodné, nevýhodná je i tříletá fixace

S tím na serveru seznamzpravy.cz souhlasí marketingový ředitel společnosti Centropol Jiří Matoušek, zároveň však tvrdí, že v příštím roce budou ceny elektřiny a zemního plynu pro koncové zákazníky klesat.

Jakkoli tedy může předpovídání cen energií v posledních letech připomínat věštění z křišťálové koule, jedno se nemění: úspory se hodí vždy.

Jak číst vyúčtování

Základním předpokladem, jak se v domácí energetické spotřebě vyznat, je naučit se pozorně číst vyúčtování energií. Může se zde totiž objevit položka, na níž lze ušetřit, a to nemálo. Co vše vyúčtování obsahuje?

Prvním důležitým pojmem je číslo daňového dokladu. Toto číslo se najde na každé faktuře a slouží k její identifikaci. Na faktuře jsou pochopitelně uvedeny také základní informace o spotřebiteli – jméno, adresa a evidenční číslo zákazníka u daného dodavatele.

Tyto údaje jsou důležité pro identifikaci a komunikaci mezi zákazníkem a dodavatelem energií. Dalším údajem je číslo odběrného místa. To popisuje, kterého konkrétního místa se vyúčtování týká, což je důležité, když mají zákazníci u jednoho dodavatele více odběrných míst v různých nemovitostech.

Přeplatky a nedoplatky

Na vyúčtování je samozřejmě vidět i to, co všechny zajímá nejvíc, tedy roční vyúčtování – přeplatek, nebo v horším případě nedoplatek. Na faktuře by mělo být také datum splatnosti případného nedoplatku.

Ceny energií jsou jednou z položek, které nejvíce zatěžují rodinný rozpočet. Proto se vyplatí hledat cesty, jak ušetřit

Přeplatek někteří dodavatelé vracejí na účet, jiní z něj naopak pokrývají část záloh na příští zúčtovací období. Pokud máte nedoplatek a jste z jeho výše překvapeni, zkuste si srovnat ceny energií od jiných dodavatelů, jestli náhodou zbytečně nepřeplácíte.

Spotřeba a tarify

Faktura také poskytuje informace o počátečním a konečném stavu elektroměru, což umožňuje sledovat aktuální spotřebu. Může také obsahovat historii spotřeby za předchozí období. Dalším důležitým pojmem je jednotka. Pro odběr se používá jednotka MWh, tedy megawatthodina. Pro představu průměrná domácnost spotřebuje přibližně kolem 3 MWh elektřiny za rok. U plynu je to dokonce 20–30 MWh, topí-li domácnost plynem a v závislosti na tom, jaká byla zrovna zima.

Vysoký tarif (VT) uvádí sazbu, za niž se elektřina odebírá. Většinou je to jedna cena plošně, zvlášť u menších domácností s běžnou spotřebou. Domácnost ale může mít i druhou sazbu, a to nízký tarif (NT), v němž odebírá elektřinu levněji než ve vysokém tarifu.

Týká se to zejména větších domácností s velkou spotřebou, kdy dvoutarifová sazba v určité fázi dne pomáhá odebírat elektřinu levněji. Dvě sazby ale zpravidla využívají jen domácnosti s elektrickým topením a bojlerem, případně majitelé elektromobilů.

Rozpis poplatků

Kromě ceny za elektřinu a plyn lze z faktury zjistit také další poplatky, jako je cena za distribuci, poplatek za obnovitelné zdroje energie (POZE), za systémové služby (ČEPS), za operátora trhu s energiemi (OTE) a daně. Další položku tvoří regulovaná a neregulovaná složka. Co vyjadřuje? Ceny jsou rozděleny na tyto dvě složky.

Zatímco regulovaná složka je stanovena Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) každý rok a dodavatel ji neovlivní, neregulovanou naopak určuje dodavatel. Do regulované složky spadá poplatek za obnovitelné zdroje, distribuce, OTE a ČEPS, do neregulované pak samotná cena elektřiny či plynu.

Aktuální ceny

Abyste věděli, jak dlouhá fixace se vyplatí, je nutné porovnat si aktuální ceníky dodavatelů. Tříletou fixaci dnes mnoho dodavatelů vůbec nenabízí. Jednoduše proto, že situace je stále poměrně nejistá a tři roky dopředu se ceny energií těžko odhadují.

Chytrá domácnost a řízení na dálku pomáhají při hledání úspor

Pro dodavatele pak může být nastavení příliš nízké ceny značně nevýhodné. Pokud tříletou fixaci vůbec nabídne, snaží se nastavit její sazby tak, aby pokryly případné ztráty v dalších letech a aby se připravil na nečekané situace, například stěhování nebo úmrtí zákazníka.

V prvních dvou letech fixace tedy raději nastaví vyšší cenu, než je potřeba. Až v posledním roce se zákazník dostane na sazby, které dnes běžně platí u ročních či dvouletých fixací. A to se skutečně nevyplatí.

Zatím nejlepší řešení

„Smlouvy bez fixace jsou v tuto chvíli nejméně výhodné, nevýhodná je i tříletá fixace. Pokud chce zákazník skutečně ušetřit, měl by se teď rozhodovat mezi roční a dvouletou fixací. Ceny jsou tam hodně podobné – byť pořád trochu více nahrávají dvouleté fixaci. V její prospěch hovoří i fakt, že dva roky jsou dostatečně dlouhá doba, která může zákazníkovi přinést trochu klidu. Vzhledem k tomu, že novou smlouvu lze podepsat už půl roku před koncem platnosti té původní, u jednoleté fixace je nutné začít velmi rychle řešit další postup.“

„Podle všech předpokladů navíc za půl roku výrazně výhodnější smlouvu neseženete. Počítá se s tím, že ceny dál klesat nebudou – a pokud ano, pak opravdu jen nepatrně. Mnohem pravděpodobnější je mírný růst, který je patrný už v těchto dnech. Dvouletá fixace tak z tohoto srovnání vychází jako vítěz,“ říká Lukáš Kaňok, ředitel sekce Energo ze společnosti Kalkulátor.cz.

V každém případě platí, že při uzavírání nové smlouvy je velmi důležité načasování. Lepší cenu lze vždy získat po konci topné sezony, tedy třeba v létě. Naopak v průběhu topné sezony mohou být ceny mnohem výš. Proto se vyplatí začít včas řešit další postup a hlavně porovnávat dostupné nabídky. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu DŮM&ZAHRADA.)

