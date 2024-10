Chata Baťovna na šumavském Javorníku prošla fascinující proměnou. Z původní prodejny obuvi se stala moderní rekreační destinace, která spojuje historický šarm s inovativní architekturou. Objevte příběh její rekonstrukce.

Chata Baťovna na úbočí šumavského Javorníku, ve své době nejvyšší hory protektorátu Čechy a Morava, se začala stavět v roce 1940, aby sloužila jako prodejna a opravna obuvi. Vlivem dějinných událostí se tu později vystřídal obchod, obecní úřad, škola, byty a nakonec apartmány s restaurací, kam místní rádi chodili na pivo.

„Nejdřív jsem hledal zajímavý objekt k rekreaci na severu, pak jsem otočil pozornost k jihu, ale pořád jsem nemohl objevit nic, co by mě opravdu zaujalo,“ vzpomíná majitel.

close info Jakub Pelnář, Martin Čeněk zoom_in Hlavní apartmán je umístěný v přízemí, takže se z něj dá vyjít rovnou na zápraží v horní části pozemku a ke společenské přístavbě

„Až jednoho dne jsem si všiml inzerátu na bývalou Baťovu prodejnu v Javorníku. Stavbu jsem znal, a ještě než jsem si dohodl schůzku s makléřem, věděl jsem, že přesně to hledám. Nebyl jsem první zájemce, ale předchozího odradil špatný technický stav budovy. Předem jsem věděl, co dům potřebuje, co bude předmětem rekonstrukce i že to bude stát nemalé finanční prostředky, ale nic z toho mě neodradilo, a tak jsem dům během krátké chvíle v roce 2016 koupil.“

U náročných rekonstrukcí nelze na výsledek spěchat, takže není překvapující, že od nákupu objektu po dokončení stavebních prací uběhlo osm let.

Zkušenost z oboru

Majitel se dlouhá léta pohybuje ve stavebnictví, a tak vypsal mezi svými známými architekty neveřejné výběrové řízení, v němž se jeho představě nejvíce přiblížil architekt Martin Čeněk s kolegou Tomášem Minarovičem. „Majitele znám od roku 2013, ale projekt Baťovny byl naším prvním pracovním setkáním,“ vzpomíná architekt.

Protože poloha dřevěného domu na kraji obce u lesa s velkým pozemkem majiteli učarovala, rozhodl se, že v budově příliš velké pro jeho rodinu spojí příjemné s užitečným, tedy že ji částečně nabídne k užívání dalším lidem a penězi z pronájmu zmenší nezanedbatelnou částku na rekonstrukci.

„Nechtěl jsem, aby se změnil ráz budovy, líbil se mi její charakter ze 40. let, kdy vznikla, proto jsem ji koupil. Jen bylo třeba doplnit moderní prvky, které by umožnily její využívání podle současných nároků,“ připomíná majitel.

Přeprogramování

„Princip našeho návrhu spočíval v propojení citlivé rekonstrukce původní chaty s jasně odlišenou novou vrstvou, která je vidět především v novém vnitřním uspořádání. Dům jsme „přeprogramovali“, tedy změnili místo vstupu, a vložili dovnitř výrazný komunikační prostor jednoduše propojující všechna podlaží,“ vysvětluje Martin Čeněk, proč se nově využil původní sklep s navazující spodní částí pozemku a proč domem k šesti novým apartmánům prochází betonová chodba s točitým schodištěm.

close info Jakub Pelnář, Martin Čeněk zoom_in V nové přístavbě je velká společenská místnost. Z hlavní budovy se k ní jde po zastřešeném chodníčku

„Zároveň se naše nová vrstva objevuje na některých místech fasády orientované do lesa, kde jsme prorazili velká okna, která teď v apartmánech rámují zelené „obrazy“ stromů. A nakonec jsme dům doplnili parkováním překrytým subtilní vegetační střechou a samostatnou stavbou obsahující místnost pro přátele a setkávání. Tu jsme s domem propojili jakousi kolonádou a krytým zápražím,“ popisuje dále architekt.

„Chtěli jsme, aby si původní dům udržel svého ducha a historické prvky, ale aby zároveň vše nové bylo rozpoznatelné, jasně současné a z jiných materiálů.“ Původní kamennou podezdívku a roubení zvenku doplňuje hliník, jehož šedý odstín se odráží v tmavém sedacím nábytku v interiéru, světlé dřevo a beton procházejí zvnějšku dovnitř budovy. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu.)

