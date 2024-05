V Brně-Králově Poli ožívá historie novým bydlením. Developerská společnost DOMOPLAN představuje vzorový byt v projektu Starý pivovar, který kombinuje moderní bydlení s respektem k tradici.

Hledáte zajímavé bydlení v příjemném prostředí? V Brně se můžete podívat na vzorový byt o dispozici 3 + kk + komora v rezidenci Starý pivovar, kterou v městské části Královo Pole staví mezinárodní developerská společnost DOMOPLAN ze skupiny FIPOX.

Stavební práce v celém rezidenčním projektu postupně finalizují a v následujících týdnech přivítají nové byty své první obyvatele. Jak budou vypadat? Mnohé může napovědět moderně vybavený interiér, který odpovídá vysokým standardům a potřebám rodinného bydlení. Zájemci si jej mohou prohlédnout na místě a my jej přiblížíme na fotografiích u článku.

Byty s malou i velkou rozlohou

Rezidence Starý pivovar, vznikající na základě architektonického návrhu Atelieru RAW, je držitelem ocenění absolutního vítěze soutěže Realitní projekt roku a na brněnský realitní trh přinese 46 nových bytů o dispozicích 2 + kk až 5 + kk, s rozlohou 82 až 216 m².

Bydlení v rezidenci Starý pivovar, Brno-Královo Pole. Pohled do obývacího pokoje

Byty jsou vybaveny moderními řídicími systémy a energetickým smart managementem domácností, jejich obyvatele potěší zelený park s rozlohou dvou tisíc m², který jim umožní pohodový odpočinek. V prostorách domu je vybudováno 58 krytých parkovacích míst.

„Rezidenci Starý pivovar jsme od počátku zamýšleli postavit tak, aby byla ideálním domovem pro rodiny. Také proto bude hned pod okny bytů park. Rezidenční dům je umístěn do klidné lokality s kvalitní občanskou vybaveností, odkud je zároveň zajištěna rychlá dostupnost do centra města. Královo Pole zkrátka představuje skvělé místo pro život a my jsme velice rádi, že se nám zde podařilo vybudovat moderní rezidenční bydlení oceňované odbornou veřejností,“ popisuje výhody nové rezidence Tomáš Vavřík ze společnosti DOMOPLAN.

Vzorové rodinné bydlení

Vzorový byt o dispozici 3 + kk + komora a celkové rozloze 93,1 m² je v druhém nadzemním podlaží. Největší plochu tvoří obývací pokoj s jídelnou a kuchyní. Společně s terasou je orientován do vnitrobloku směrem k parku.

Bydlení v rezidenci Starý pivovar, Brno-Královo Pole. Pohled do kuchyně

Bohaté prosklení hliníkových okenních portálů z kvalitního trojskla zajišťuje maximální přísun denního světla. Světelné podmínky příznivě ovlivňuje samotný atypický tvar domu, ve kterém jsou byty do venkovního prostoru vysazeny v trojúhelníkové podobě.

„Při zařizování interiéru jsme se částečně inspirovali původními návrhy architektů z Atelieru RAW. Využíváme hlavně přírodní materiály a zemité barvy, které se vzájemně vhodně doplňují. Ke standardům v podobě dubové podlahy, bílých dveří v kombinaci s dubem a sklem jsme zvolili kuchyňskou linku rovněž v dubovém provedení,“ rozvádí blíže zařízení vzorového bytu designérka Hana Škrháková.

Kromě dříve zmíněného hlavního obývacího pokoje s kuchyní a jídelnou v bytě najdete dětský pokoj a ložnici s přístupem na terasu. Ložnice je vybavena hlubokými prostornými bílými vestavěnými skříněmi, zabudovanými do výklenku místnosti.

Bydlení v rezidenci Starý pivovar, Brno-Královo Pole. Ložnice s vestavěnou skříní

Koupelna je vybavena elegantními bílými obklady a velkoformátovými dlaždicemi. Důraz byl kladen na střídmé linie, které zdůrazňují kombinaci praktičnosti a zároveň stylového provedení.

Poslední místností je komora, která může být využita jako další obytný pokoj, pracovna nebo šatna. Variant, jak si tento pokoj uzpůsobit, je celá řada. Může sloužit jako komora s pračkou a sušičkou, mohou zde být vestavěné šatní skříně nebo najde využití jako pokoj pro hosty či pracovna. Záleží na potřebách daného uživatele.

Energií a vodou se plýtvat nebude

Domácnosti jsou standardně vybavené energetickým smart managementem, který obyvatelům nabízí online přehled o vlastní spotřebě energií, vody či tepla. Prémiové materiály byly kromě samotných bytů využity i ve společných prostorách, které tvoří travertinové obklady a podlahy z teraca. Stylové bydlení doplňují také skleněná zábradlí v oknech nebo keramický obklad bytového domu.

Bydlení v rezidenci Starý pivovar, Brno-Královo Pole. Zařízený dětský pokoj

Režný fasádní obklad a přírodní travertin ve společných prostorách dlouhodobě zachovávají svou konzistenci, barvu i celkovou kvalitu. Všechny byty mají svůj vlastní balkon či terasu, zatímco z druhé strany domu se nachází pavlač. Jedná se o symbolický odkaz na historickou podobu domů typickou pro Královo Pole.

Místo s bohatou historií

Jak napovídá samotný název, rezidenční dům je postaven na místě někdejšího hospodářského dvora, který náležel k sousednímu klášternímu pivovaru. Ten byl zrekonstruován a v současné době v prostorách sídlí Fakulta informačních technologií Vysokého učení technického v Brně.

Bydlení v rezidenci Starý pivovar, Brno-Královo Pole. Pohled na budovu

Významnou historii místa dodnes připomínají rozsáhlé sklepní prostory, které jsou stále v zachovalém stavu. Původně byly propojeny s dnešní budovou VUT a tvořily v rámci kartuziánského kláštera podzemní skladovací prostory.

Atelier RAW zvolenou architektonickou podobou rezidence Starý pivovar navázal na zdejší historii. Zasadit rezidenční dům mezi místní barokní i novodobou architekturu a zároveň vytvořit nadčasové zpracování se povedlo díky přírodním materiálům.

