Kousek od Olomouce stojí navenek relativně nenápadný rodinný dům. Uvnitř však skrývá vícero nevšedních detailů, a hlavně velké překvapení v podobě vnitřního bazénu propojeného s hlavním obytným prostorem.

Když budoucí majitelé hledali architektonickou kancelář, které by projekt domu svěřili, volba padla na ateliér Master Design, protože měl za sebou řadu zdařilých realizací moderních rodinných domů. „Dlouholetá praxe nás naučila, že klíčem k úspěchu je dokonale pochopit přání klienta a podle něj pak navrhnout dům tak, jako bychom v něm měli bydlet sami,“ popisuje jeden z autorů projektu architekt Martin Náhlovský a dodává: „Jedině do takového projektu se totiž klient zamiluje a podle našich zkušeností nejlépe funguje, když je to láska na první pohled.“

Specifické zadání

Zadání pro architekty bylo dost netypické – majitel si přál vnitřní bazén, ovšem integrovaný do domu tak, aby nebyl jeho vedlejším doplňkem, ale skutečnou součástí interiéru. Požadavek vycházel z majitelovy profese, sám je totiž vlastníkem a provozovatelem firmy specializující se na bazénové technologie. Zbytek zadání byl jasný: pohodlný dům příměstského charakteru pro rodinu s malým dítětem.

close info Michal Janáč zoom_in Centrální obytný prostor opticky rozděluje krb a zavěšený výklenek s televizí obložený velkoformátovým keramickým obkladem

Terénní zlom jako výhoda

Na stavbu byly vyčleněny dva k sobě přiléhající pozemky v zastavěné části obce. Severní rohový, lemovaný ze severu a z východu komunikací, a sousední jižní, který má rovněž z východu komunikaci. Mezi oběma pozemky je výškový rozdíl zhruba dva metry.

close info Michal Janáč zoom_in Pohled do ložnice a pohled na vnitřní bazén, který je propojen s obývacím prostorem

Architekti proto dům navrhli tak, aby měl přístup ze severu a stavba využila terénní zlom pro zabudování do podloží. Toto řešení poskytlo dostatek prostoru pro zahradu – přiléhá k domu z jihu, a celý den je tak příjemně prosluněná.

Každé podlaží má svůj účel

Dům sestává ze tří podlaží. Suterénní sekce pod bazénem je pojata jako technické zázemí pro interiérový bazén a vede do ní venkovní schodiště tak, aby technická podpora bazénu probíhala nezávisle, mimo obytné prostory.

close info Michal Janáč zoom_in Při pohledu ze zahrady je bazén v levé části stavby, uprostřed je obývák a vpravo kuchyň, jejíž kamenná stěna vybíhá do exteriéru a pokračuje jako venkovní zeď

Společenské přízemí je vyhrazené částečně otevřenému obytnému prostoru, v němž se nachází kuchyň, jídelna, obývací pokoj a na něj navazující bazén. Jeho součástí je i pokoj pro hosty. V horním soukromém podlaží je ložnice rodičů a pokoje pro děti se zázemím. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu DŮM&ZAHRADA.)

Chcete se dozvědět o tomhle zajímavém domě ještě víc informací?

Jak bylo vyřešeno propojení interiéru s bazénem

Volby designu, zpracování a osvětlení

Je bazén radost, nebo starost navíc?

Netradiční vybavení dalších místností

Informace o projektu

To vše a mnoho dalších informací a produktů najdete v březnovém čísle časopisu DŮM&ZAHRADA, které vychází 15. února 2024.

Zdroj: Dům&Zahrada