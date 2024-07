Ceny starších bytů v České republice výrazně rostou, ukazuje analýza FérMakléři.cz. Největší meziroční nárůst zaznamenala Ostrava s 16 %, zatímco v Praze ceny vzrostly o téměř 12 000 Kč za m². Kvartální srovnání potvrzuje akceleraci tohoto trendu.

Na trhu s nemovitostmi panuje výrazný růstový trend, minimálně to platí pro starší byty. Zkoumaná města zaznamenala meziročně růst od 4 procent v Ústí nad Labem do 16 procent v Ostravě. Kvartální srovnání pak trend potvrdilo a ukázalo dokonce jeho akceleraci. Vyplývá to z analýzy společnosti FérMakléři.cz, která spolupracuje s více než 100 realitními makléři z velkých i malých realitních kanceláří napříč celou Českou republikou.

Aktuální cenový trend

V Praze lze aktuálně koupit starší byt v průměru za 129 150 korun za m2. Za posledního půl roku přitom ceny vzrostly o 8 000 korun za metr čtvereční. Před rokem se pak pohybovaly kolem 117 870 korun za m2. „Cena za metr čtvereční u staršího bytu v Praze vzrostla za poslední rok o téměř 12 000 korun. V Brně pak o 10 000 korun a v Plzni o 8 000 korun,“ uvedl Lumír Kunz, jednatel společnosti FérMakléři.cz, s tím, že ceny vzrostly už i v Ústí nad Labem o 2 000 korun. „Ještě v předchozím kvartálu bylo Ústí nad Labem posledním ze sledovaných měst, kde ceny meziročně mírně klesly, aktuální trend je však jasný,“ dodal Lumír Kunz.

Ceny nemovitostí se znovu zvýší. Vlastnictví tak bude méně dostupné

Meziročně v Ostravě

Starší byt o rozloze 80 m2 dle analýzy společnosti FérMakléři.cz vychází v Praze aktuálně kolem 10,3 milionu korun. Loni touto dobou by se dal byt o podobné rozloze koupit za 9,43 milionu korun.

V Brně se ceny starších bytů o rozloze 80 m2 pohybují kolem 8,1 milionu korun, kdy meziroční 11% zdražení dělá rozdíl kolem 783 tisíc korun. V Ostravě šly ceny meziročně v procentuálním vyjádření nahoru nejvíce. Z 42 100 vyrostly na 48 900 za m2 čili o 16 procent. Meziroční rozdíl u bytu o rozloze 80 m2 by tedy činil 544 tisíc korun.

Kvartální srovnání

Pohled na ceny porovnávající dva po sobě jdoucí kvartály, tedy stav v úvodních měsících letošního roku se stavem mezi březnem a červnem, ukazuje u všech měst akceleraci růstu. Ceny rostly za 3 měsíce rychleji, než byl jejich průměrný růst za 12 měsíců.

Nejvyšší kvartální růst zaznamenalo Ústí nad Labem (6 %), Olomouc (4,7 %) a České Budějovice (4,7 %). V Praze se ceny zvedly o 3 % a v Brně o 4 procenta. Přestože úroky hypoték klesají pomaleji, než by mohlo indikovat snižování sazeb ze strany ČNB, zájem o hypotéky mezi lidmi roste. „Lidé začínají kupovat nemovitosti a nevadí jim sazby kolem 5 procent. Trh je tedy v pohybu a poptávka dává prostor pro zvedání ceny za metr čtvereční,“ dodal Lumír Kunz.

Z dat ČNB vyplývá, že měsíční objemy hypotečních úvěrů poskytnutých bankami byly v závěru loňského roku nejvyšší za poslední rok a půl.