Ceny Inženýrské komory 2023 ocenily inovativní projekty, které přinášejí dostupné bydlení, moderní lávky a rekonstrukce historických staveb. Odborníci vyzdvihli kvalitu přípravy a realizace, jež inspiruje k udržitelnému rozvoji.

Přehlídka inženýrského umění. Tak by se daly popsat i letošní Ceny Inženýrské komory. Výsledky jejího 20. ročníku byly vyhlášeny tuto sobotu 19. října v rámci Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), která je pořadatelem těchto tradičních cen.

Celkem byla oceněna práce projektových a realizačních týmů 12 staveb dokončených v kritických letech 2021 až 2023. Čtyři realizace získaly hlavní ocenění Cena Inženýrské komory 2023. Byla udělena jedna Zvláštní cena za dostupné a udržitelné bydlení, která by měla být inspirací pro státní správu i samosprávy. Šest staveb si odneslo Čestné uznání poroty.

close info ČKAIT zoom_in Cena Inženýrské komory 2023: Rekonstrukce Staroměstského jezu na Vltavě v Praze

Porota vyzdvihla a hlavní cenou ocenila dvě rekonstrukce nebo revitalizace památkově významných staveb. Jednalo se o rekonstrukci Staroměstského jezu na Vltavě v Praze a revitalizaci Císařských lázní v Karlových Varech. Rekonstrukce synagogy a rabínského domu č. p. 200 v Žatci získala Cenu veřejnosti a Cenu pojišťovacího makléře PM ČKAIT.

Mezi oceněnými se objevují hned dvě konstrukčně zajímavé lávky. Hlavní cenu získala lávka přes kolejiště nádraží v Chebu. Lávka a cyklopropojení Dolní oblasti Vítkovice s centrem Ostravy obdržela Čestné uznání poroty.

Pozornost si zaslouží i čtvrtá hlavní cena - zcela nová tramvajová vozovna Slovany v Plzni s největší zelenou střechou v ČR, která je ukázkou i odpovědného přístupu k realizaci nezbytného průmyslového areálu v centru města. Porota ocenila čestným uznáním i dvě technicky mimořádně obtížné stavby realizované v zahraničí: modernizaci plavebních komor na vodním díle Gabčíkovo a část tunelového obchvatu Stockholmu.

Od příprav k realizaci

Příprava dvou z 12 oceněných staveb trvala významně déle. Čtyři roky uplynuly mezi zahájením práce na projektové dokumentaci a vydáním stavebního povolení u realizace Masaryčka – revitalizace brownfieldu Masarykova nádraží v centru Prahy, kde bylo náročné jednání s orgány památkové péče, a u Biocentra Veklice, kde se projektant musel vyrovnat se změnou požadavku správce toku a kde hledáním optimálního řešení stavebníkovi ušetřil čtvrtinu stavebních nákladů.

close info ČKAIT zoom_in Cena Inženýrské komory 2023: Tramvajová vozovna Slovany v Plzni

„Letošní ročník Ceny Inženýrské komory jednoznačně ukázal na několik trendů. Platí, že čím lépe je projekt připravený, tím rychleji byl i povolený. A to často bez ohledu na jeho stavební, konstrukční nebo technologickou náročnost. Pokud něco prodlužuje povolování staveb, pak jsou to často dodatečné požadavky, změny zadání nebo jednání s dotčenými orgány v exponovaných místech.“

„Pozitivní zjištění se týkají i realizačních cen – naše autorizované osoby umějí navrhnout a postavit funkční, důmyslné a designově přesvědčivé lávky či přemostění s velmi racionálními stavebními i provozními náklady. To samé se týká nízkoenergetického, moderního bydlení,“ shrnuje letošní výsledky Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT. V případě bytových realizací jde o družstevní bytové domy v Dobrušce, které ukazují řešení v otázce dostupnosti bytů nejen na menších městech a obcích.

Vysoká kvalita přípravy projektu i realizace byla společná nejen pro dvanáct oceněných staveb, ale i pro všech dvacet finalistů. Pětičlennou porotu, kterou vedla Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., zaujaly i termíny realizace. Stavební povolení u oceněných staveb bylo letos stejně jako vloni obvykle vydáno většinou do 1,5 roku po zahájení práce na projektové dokumentaci. Což je skvělý výsledek, pokud se zohlední fakt, že řada staveb je výjimečná co do rozsahu, tak i odbornosti, a bylo na místě očekávat například zásahy památkářů. Právě v tomto ohledu se ale projevuje profesionalita autorizovaných projektantů.

Domácí i zahraniční zastoupení staveb

Do letošního jubilejního 20. ročníku Ceny Inženýrské komory se přihlásilo 67 realizovaných staveb a dva projekty. Utkaly se mezi sebou inženýrské návrhy realizované ve všech krajích České republiky.

Novinkou letošního ročníku byly inženýrské návrhy realizované v zahraničí – na Slovensku a ve Švédsku. U našeho souseda šlo o modernizaci plavebních komor na vodním díle Gabčíkovo, jejímž zhotovitelem byla společnost Metrostav, a. s.

close info ČKAIT zoom_in Čestné uznání: Část tunelového obchvatu Stockholmu – FSE209

Největší zastoupení měly inženýrské návrhy v Moravskoslezském kraji – celkem 14, na pomyslné druhé příčce je Praha s 10 inženýrskými návrhy a na třetí příčce s 6 inženýrskými návrhy je Královéhradecký kraj. Inženýrské návrhy zastupují široké spektrum staveb pozemních, celkem 49, z toho 13 staveb pro bydlení, 8 staveb dopravních, 6 inženýrských staveb a mostů, 4 vodohospodářské stavby a 2 stavby technologické.

Podmínkou soutěže Cena Inženýrské komory je, že přihlašovatelem inženýrského návrhu může být pouze řádný člen ČKAIT, přičemž se musí na vzniku inženýrského návrhu významně podílet jako projektant, stavbyvedoucí nebo zástupce zhotovitele či technický dozor stavebníka.

Cena Inženýrské komory 2023

Rekonstrukce Staroměstského jezu na Vltavě v Praze

Revitalizace Císařských lázní v Karlových Varech

Lávka přes kolejiště nádraží v Chebu

Tramvajová vozovna Slovany v Plzni

Zvláštní cena za dostupné a udržitelné bydlení

Dostupné bydlení v Dobrušce

close info ČKAIT zoom_in Zvláštní cena za dostupné a udržitelné bydlení: Dostupné bydlení v Dobrušce

Čestné uznání

Lávka a cyklopropojení Dolní oblasti Vítkovice s centrem Ostravy

Modernizace plavebních komor na vodním díle Gabčíkovo

STAGES HOTEL Prague u O₂ areny

Biocentrum Veklice, k. ú. Senice na Hané

Část tunelového obchvatu Stockholmu – FSE209

Masaryčka – revitalizace brownfieldu Masarykova nádraží v Praze

Cena veřejnosti a Cena pojišťovacího makléře ČKAIT

Rekonstrukce synagogy a rabínského domu č. p. 200 v Žatci

Na fotografie oceněných projektů se můžete podívat ve fotogalerii u článku. Kompletní výsledky a další informace jsou k dispozici na stránkách Cena Inženýrské komory 2023.