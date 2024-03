Teplárnu České Budějovice čeká kompletní proměna. Do roku 2028 postupně skončí spalování hnědého uhlí a nahradí jej místně dostupné bezemisní a obnovitelné zdroje energie. Na místě vznikne multifunkční technologický, edukační a komunitní komplex FabLab s celoročním provozem, vysokoškolské koleje, kvalitní veřejný prostor i komunitní centrum.

Ateliér A8000 se zúčastnil architektonického soutěžního workshopu na podobu Energetického parku České Budějovice. Zvítězil v jedné ze tří částí soutěže, porotu nejvíce zaujala jeho vize dalšího využití teplárenského areálu. Proměna lokality by měla být hotova zhruba do roku 2030.

Jak se rodí ZEVO

V brownfieldu po dosluhující uhelné výtopně Vráto nově vyroste zařízení na energetické využití odpadu neboli ZEVO. Společnost ZEVO Vráto vyhlásila soutěžní workshop na Energetický park České Budějovice, který měl tři soutěžní části – návrh obvodového pláště vlastního objektu ZEVO, zpracování ideové vize pro další využití uvnitř areálu a zpracování ideové vize na zpřístupnění cenné okolní krajiny.

close info atelier a8000 zoom_in Ateliér A8000 mění areál českobudějovické výtopny na největší český FabLab

V druhé části soutěže zvítězil Ateliér A8000 zvítězil v druhé části soutěže s návrhem udržitelné proměny části objektů z roku 1989 na FabLab s celoročním provozem. Návrh vznikl ve spolupráci ateliéru A8000, krajinářského studia Krejčiříkovi a organizace Make More, která

Využití DNA lokality

Existující budovy, konstrukce a zařízení by měly být z velké části zachovány a naplní je nový životem v areálu i mimo něj. Atraktivita staví na existujících kvalitách místa, které budou dále rozvíjeny. Část se starou výtopnou by měla být majetkově i provozně vyčleněna a objekt bude transformován na FabLab – multifunkční centrum pro setkávání, vzdělávání, technologie, výzkum, práci i zábavu.

Místo se tak polidští, oživí a propojí s lokálními partnery i místní komunitou. „Náš návrh naplňuje všechny tři pilíře udržitelnosti – ekonomický, sociální i environmentální. Chceme zde vytvořit trvalý život, který bude vycházet z potřeb místních a povede k rozvoji východní částí Českých Budějovic v živou část města,“ vysvětluje Martin Krupauer z ateliéru A8000.

Industriální a dnes těžko dostupné území má totiž díky své poloze mezi dálnicí a hlavní železniční tratí potenciál stát se moderní součástí města. Právě FabLab by mohl iniciovat tuto transformaci a spolu s lokálními partnery z oblasti vědy, vzdělávání a průmyslu vytvořit udržitelný destinační bod i místo setkávání pro místní komunitu.

close info atelier a8000 zoom_in Ateliér A8000 mění areál českobudějovické výtopny na největší český FabLab

FabLab je celosvětová síť výrobních laboratoří nebo dílen, která v sobě zahrnuje moderní technologie i klasické nástroje. Slouží široké veřejnosti, výzkumníkům, inženýrům, podnikatelům i studentům a žákům. Českobudějovický FabLab se zaměří na technologie, vzdělávání, inovace, vývoj prototypů, podnikání, ale i setkávání a zábavu. Nabídne coworkingová místa, komunitní eventy, kavárnu, společenské akce v sále, kino, příměstský tábor, nejrůznější besedy, dílny, workshopy i semestrální kurzy.

Vysokoškolské koleje

Do severovýchodního rohu areálu jsou umístěny vysokoškolské koleje pro nedalekou VŠTE ČB. Konstrukčně se jedná o utilitární modulovou výstavbu, s možností etapizace. Studenti ocení výhledy do okolní krajiny s rybníky, zelené střešní terasy i studovny vzájemně propojené mezi sebou lávkami z recyklovaných konstrukcí dopravníků uhlí. Uvažováno je až o 250 lůžkách. Propojení s vědeckým a komunitním zázemím FabLabu přinese do areálu celoroční a celodenní život.

Momentálně je projekt rozvoje areálu ve fázi dopracování ideové vize a bude následovat architektonická studie.

Údaje o projektu

Autorský tým proměny bývalých objektů výtopny: Autoři A8000: Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Andrej Kacera, Martin Sedmák

Spolupracující tým A8000: Lucie Formanová, Matúš Pastor, Bernadeta Szalaiová, Jana Březinová

Spolupráce na koncepci FabLabu: MakeMore s. r. o. – Vojtěch Kolařík, Ondřej Kašpárek

Spolupráce landscape: Ateliér Krejčiříkovi s. r. o. – Přemysl Krejčiřík, Kamila Krejčiříková, Alexandra Kuklová

Investor: ZEVO Vráto, a. s.

Zdroj: Dům&Zahrada, https://www.zevovrato.cz/, https://a8000.cz/