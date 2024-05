Starou sklárnu proměnil nový majitel na úžasné rekreační místo. Takhle teď vypadá

close info Anželika Rybak a archiv Jedlový potok

Daniela Opočenská 8. 5. 2024

Ačkoli majitelé bývalé sklárny by to považovali za přehnané vyjádření, kdokoli se pustí do rekonstrukce starého objektu s respektem k materiálům a dobovým postupům, se dá považovat za hrdinu. Zbořit starý dům a postavit na jeho místě nový je totiž až několikanásobně levnější. Když má navíc nemovitost památkovou ochranu, je jasné, že podobu obnovy bude muset schválit úřad.

