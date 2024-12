České domácnosti s přechodem na čisté zdroje energie spíše váhají, ukazuje průzkum KNOWLIMITS. Dekarbonizace je pro splnění stanovených evropských cílů zásadním úkolem, ale v našich podmínkách stále převažuje spíše odpor ke změnám, který je současně doprovázen obavami z růstu cen.

Řada Čechů sice považuje přechod od fosilních paliv k čistším zdrojům energie za důležitý, ale současně až 91 % respondentů provedeného průzkumu neuvažuje o změně typu zdroje energie pro topení, ohřev vody nebo vaření. Proč tomu tak je? Zpravidla proto, že se obávají růstu cen energií. Nejvíce se ty obavy objevují u mužů (48 %) a ve starší věkové kategorii (45 %).

Závazek ke snížení emisí

Česká republika je součástí Evropské unie a v minulosti se zavázala do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 55 %. Dále bychom měli do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality. K naplnění uvedených cílů je pro řadu členských zemí EU i pro ČR důležitý významný odklon od využívaných fosilních paliv a přechod na jiné, takzvaně čisté zdroje energie.

Dekarbonizace v ČR: Domácnosti změny spíše odmítají

Provedený výzkum naznačil, že současná situace těmto ambicím zatím příliš nenahrává: zatímco veřejná podpora zavádění ekologických zdrojů narůstá, zájem v českých domácnostech není příliš velký.

Lokální topeniště v polovině domácností

V současné době topí plynem, uhlím nebo dřevem v lokálních topeništích polovina českých domácností. Nelze zapomenout ani na fakt, že na centrální vytápění, které pochází především z výtopen na fosilních paliva, funguje dalších 30 % domácností.

Situace se zřejmě v blízké budoucnosti zásadně nezmění. O využívání alternativních zdrojů alespoň částečnou měrou uvažuje 46 % respondentů, naopak 35 % ho vylučuje. Trochu více žen uvedlo, že by rády přešly na alternativní zdroje, ale nemají na to dostatek finančních prostředků, které by takový přechod umožnily.

„Snížení emisí budov patří k nejdůležitějším opatřením evropského Green Dealu v boji proti klimatické změně. Asociace podniků topenářské techniky nicméně odhaduje, že v Česku stále funguje až čtvrt milionu kotlů první a druhé emisní třídy, a to navzdory zákazu platnému od 1. září. České domácnosti tedy stojí teprve na začátku této cesty a z jejich aktuálních postojů čteme, že se na ni zatím ani moc vydat nechtějí. Přinejmenším v sektoru domácností tak bude nejspíš u nás dekarbonizace i nadále postupovat velmi pomalu,“ říká Zdeněk Kubena, ředitel výzkumu KNOWLIMITS.

Plánování „zelených změn“

Finanční náročnost prováděných změn je významnou brzdou a omezujícím faktorem. Jen 24 % respondentů průzkumu projevilo zájem připlatit si za odběr zelené energie, největší podíl zájemců přitom pochází z nejmladší věkové kategorie 15-24 let (15 %). Ke změnám jsou ochotni spíše lidé s vyšším stupněm vzdělání. Do budoucna plánují změnu typu energie zejména vysokoškolsky vzdělaní lidé (12 %), nejčastěji přitom uvažují o instalaci fotovoltaiky (15 %), přechodu na plyn (13 %) nebo využívání elektrických zdrojů (10 %).

Spalování dřeva v kotli na tuhá biopaliva

Při výběru dodavatele je pro řadu spotřebitelů klíčová především cena, její fixace, jasně stanovené smluvní podmínky a historie dodavatele. Původ energie a environmentální aktivity hrají pro většinu dotazovaných jen okrajovou roli.

Znečištěné Česko?

Většina (52 %) oslovených respondentů považuje Českou republiku za středně až těžce ekologicky znečištěnou. Až 44 % uvádí, že je životní prostředí v Čechách středně znečištěno, 33 % připouští lehké znečištění, a 8 % respondentů označilo znečištění jako těžké. Trochu více se k tomuto hodnocení přiklonily ženy (10 %) a lidé ve věkové kategorii 24-36 (9 %).

Většina lidí považuje přechod z fosilních na alternativní zdroje za středně důležitý (5-7 na škále), přičemž pro 33 % je tento přechod klíčový (8-10). Muži a lidé ve věkové skupině 55-69 let mu však přikládají menší význam.

Vyšší důležitost přechodu na alternativní zdroje zdůrazňují lidé ze socioekonomické skupiny A, ženy a lidé ve středním věku (25-44 let). Fosilní paliva by podle oslovených respondentů měla být nahrazena především jadernou energií. Na první místo ji v průzkumu umístilo 41 % lidí, a celkově ji jako náhradu zmínilo téměř 80 % dotazovaných. Pro solární energii se vyslovilo až 85 % respondentů, ale na první místo ji zařadilo pouze 26 %, přičemž na druhé místo ji umístilo 23 % dotázaných. Odkaz na celou studii zde: https://bit.ly/Vyzkum-Dekarbonizace-domacnosti