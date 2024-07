Chystáte se na rekonstrukci koupelny a máte v plánu do ní zahrnout i nové odpady a elektrické rozvody? Jestliže chcete dosáhnout perfektního výsledku a předejít nežádoucím problémům v podobě dvojího sekání, je třeba si nejprve ujasnit pár informací. Poradíme, na co si dát pozor.

Pokud máte koupelnové odpady a elektrické rozvody staré více jak patnáct let, pravděpodobně už vám moc dobře sloužit nebudou. Vlastně s nimi dost riskujete. Takové odpady totiž bývají za ty roky velmi zanesené a voda jimi už mnohdy jen stěží protéká. Staré elektroinstalace zase bývají náchylné k přehřívání a mohou způsobit požár. Výměna odpadů a rozvodů by tedy měla patřit k základům každé koupelnové rekonstrukce.

Nábytek vyberte předem

Ač se tato rada zdá podivná, tak než se pustíte do vysekávání starých rozvodů, je potřeba mít nejdříve promyšleno, jakým nábytkem koupelnu vybavíte. „Často se setkáváme s tím, že si lidé nejprve nechají od instalatéra vyvést vodu a odpad a až poté volí nábytek. Ten už ale nemusí na nové instalace přesně pasovat. Jediným řešením v takových případech je pak finančně náročnější nábytek na míru anebo opět nové rozvody přesekat,“ upozorňuje Ing. Petr Blažek, ředitel společnosti Dřevojas, tradičního českého výrobce koupelnového nábytku. Jednotlivé úkony stačí přitom pouze prohodit – nejprve si vyberte nábytek a posléze jeho rozměry zkonzultujte se svým instalatérem.

Rekonstrukce koupelny

Zdroj: Youtube

Pozor na předpisy

Mějte na paměti, že při rekonstrukci musíte postupovat v souladu s platnými technickými normami. Ty můžete najít na serveru www.technicke-normy-csn.cz. Například průměr odpadních trubek musí být správně dimenzován podle počtu a typu sanitárních zařízení, jako je specifikováno v normě ČSN EN 12056. Pokud by průměr nebyl dostatečný, hrozilo by časté ucpávání a špatný odtok vody. Dalším příkladem je nutnost správného zapojení elektriky v souladu s normou ČSN 33 2000-7-701. Ta určuje bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení v prostorách s vanou nebo sprchou. Nesprávné zapojení může vést k nebezpečí úrazu elektrickým proudem, zejména v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.

U elektroinstalace uvažujte prakticky

Až budete plánovat elektrické rozvody, myslete na umístění osvětlení a zásuvek. Pokud je chcete šikovně schovat a ještě si do koupelny pořídit úložný prostor navíc, perfektní vychytávkou je vestavěná zrcadlová galerka. I tam je ale potřeba přípravu nepodcenit. „Jestliže se rozhodnete pro instalaci vestavěné zrcadlové galerky, mějte na paměti, že je ve stěně třeba mít předpřipravený výklenek s přívodem elektrické energie,“ uvádí Ing. Petr Blažek z Dřevojasu.

„Zabudované galerky GRID jsou k dispozici v jedno až třídveřové variantě a šířkově začínají na 60 a končí na 120 centimetrech. Kromě automatického vnitřního LED osvětlení disponují také elektrickou zásuvkou. S tím vším je proto třeba při plánování výklenku dopředu počítat.“

Odemknout anketu (esc) close warning_fill Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé. Přihlásit Plánujete rekonstrukci koupelny? close info Robert Kneschke / Shutterstock Mějte na paměti, že při rekonstrukci musíte postupovat v souladu s platnými technickými normami. Ano, koupelnu chceme rekonstruovat ještě letos. • 0 % success_fill Ano, koupelnu chceme rekonstruovat ještě letos. Ne, s naší koupelnou jsme spokojeni. • 0 % success_fill Ne, s naší koupelnou jsme spokojeni. Chtěli bychom, ale nemáme finance. • 0 % success_fill Chtěli bychom, ale nemáme finance. Hlasovalo: 0

Vsaďte na odbornost řemeslníků

Správné provedení odpadů a rozvodů je klíčem k jejich bezproblémovému užívání. Pečlivá realizace může navíc zvýšit hodnotu nemovitosti a zlepšit komfort vašeho bydlení. Nezapomeňte si tedy vybrat kvalifikované řemeslníky a konzultovat všechny kroky s odborníky.

Ti vám zajistí, že veškeré rozvody budou splňovat současné normy a předpisy k bezpečnému chodu vaší koupelny. Kromě studování technických aspektů se navíc vyhnete amatérským improvizacím, které mohou vést k dodatečným úpravám a finančním nákladům. A vězte, že to je to poslední, co byste po čerstvé rekonstrukci chtěli řešit.