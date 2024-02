Ať je z různých důvodů nutné demolovat starší dům, nebo jen jeho část, úředně, organizačně ani stavebně nejde o jednoduchou záležitost. Průvodce demolicí se v takovém případě určitě bude hodit.

Romantická představa, že přece stačí přidat ruku k dílu a za víkend ve dvou je dům dole, dnešní skutečnosti opravdu neodpovídá. Demolice může probíhat strojně i manuálně, většinou však jde o kombinaci těžké a lehké techniky. Právě způsob demolice, tedy postup prací a nasazení techniky a lidí, řada firem považuje za svoje know-how.

Kdo někdy zjišťoval hodinové sazby za práci bagru a další těžké techniky, jistě chápe, že finální cenu do velké míry určuje právě postup prací. Pochopitelně to nelze tvrdit obecně, například strojní odklízecí práce vycházejí až o polovinu levněji než odstranění objektu ručně. Konečná cena závisí na charakteru demolice, zda má firma všechnu potřebnou techniku ve vlastnictví atd. Některé firmy proto nabízejí detailní rozpočet demoličního projektu předem k jednání.

Co to obnáší

Demolice může být součástí rekonstrukce, nebo fází předcházející novostavbě. Má přípravnou a úřední předehru následovanou bouracími pracemi a odklízecím, respektive sanačním finále. Navíc je třeba se zhostit spousty dalších úkonů, ať se týkají propočtu demoličních nákladů, které mohou mít i ziskovou složku, odpojení sítí a dalších přípravných, či závěrečných prací. Objekt či pozemek se také musí vyklidit a odpad zlikvidovat. Demolice jakékoli budovy je nicméně individuální záležitost.

close info Odpady Janeček zoom_in Demolice domu, příprava, organizace a provedení

Nepodceňujte přípravu

Rozhodnutí o demolici objektu sice může přijít ze dne na den, bourání je však jen jednou z fází celého procesu. Přípravné kroky by se sice daly zvládnout svépomocí, ale zkušenosti ušetří čas. Angažování odborníka se tak vrátí nejen v ušetřeném čase, ale i finančně. Pracuje totiž efektivně a často z praxe ví, kde a jak ušetřit, zná všechna možná úskalí a problematiky úřadů, dodavatelů sítí a podobně. Což také šetří potřebný čas, o který by se jinak prodloužily stavební práce. Součinnost v této oblasti nabízejí firmy i samostatné osoby z oblasti stavebního inženýrství.

Cesty na úřady

Co vše je potřeba řešit s úřady? Trochu to připomíná stavbu domu, ale v obráceném gardu. Konzultace s úředníky potvrdí, zda daná stavba vyžaduje souhlas s odstraněním, případně jakou formou bude vydán – jestli tzv. ohláškou, či řízením. Některé stavby tyto doklady nevyžadují a dají se zbourat bez vydání souhlasu stavebního úřadu. Také si lze zjistit, zda je k vydání souhlasu s odstraněním stavby potřebná projektová dokumentace obsahující například statickou či požárně bezpečnostní část, dále stanoviska dotčených orgánů, tedy správců sítí (zejména o odpojení stávajících přípojek), souhlasy sousedů či třeba způsob odstranění azbestu ze stavby a další.

Komplikace jménem azbest

Je-li v odstraňovaném objektu přítomen azbest, je nutné požádat stavební úřad o povolení. Tento proces je samozřejmě časově delší a vyžaduje doložení dalších stanovisek, hlavně příslušné hygienické stanice – abyste ho získali, musíte předložit způsob likvidace azbestu a ochrany ovzduší při odstraňování a místo uložení. Vzhledem k tomu, že je nepřípustné tyto práce provádět svépomocí, nezbývá než v prvopočátku oslovit odbornou firmu s oprávněním likvidace nebezpečných odpadů, a ta si příslušná povolení za přiměřenou úhradu zajistí. Projektová dokumentace se všemi výše uvedenými náležitostmi se následně podá na stavební úřad, který vydá souhlas s odstraněním stavby.

close info Shutterstock zoom_in Demolice domu, příprava, organizace a provedení

Doporučuje se také připojit stanoviska správců sítí – k nim už je totiž v některých případech potřeba projektová dokumentace. Po obdržení základních souhlasů by mělo být vydání povolení snazší a proces demolice se dá s určitou přesností naplánovat. Při splnění vyjmenovaných požadavků vydá úřad souhlas s odstraněním stavby do 30 dnů ode dne podání. Průměrná doba pro celkové vyřízení souhlasu s odstraněním stavby je zhruba tři měsíce, což je údaj vycházející z praxe.

Po zbourání

Z úředního hlediska to není vše, jen povolení k demolici nestačí. Poté je ještě nutné získat od stavebního úřadu osvědčení o odstranění stavby. Po oznámení o odstranění může stavební úřad provést kontrolní prohlídku, při níž si vyžádá veškeré podklady nutné pro vydání osvědčení – zejména potvrzení o likvidaci odpadu, což musí doložit realizační firma, splnění případných požadavků správců sítí nebo dotčených orgánů a jejich případná stanoviska k odstranění. Na základě těchto dokumentů vydá stavební úřad osvědčení o odstranění stavby, na jehož základě lze provést například výmaz stavby z katastru nemovitostí.

Dobré vztahy se sousedy

Křehké vztahy s okolím jsou nedílnou součástí jakékoli stavební činnosti. Pro demolici se sice automaticky nevyžaduje oficiální souhlas sousedů, ale hodí se zohlednit další aspekty, ačkoli nejsou dané žádnou vyhláškou či nařízením. Je dobré mít na paměti, že pokud se má na daném pozemku znovu stavět, bude souhlas sousedů potřeba. A naopak jejich nesouhlas, motivovaný například nedostatečnou sousedskou pozorností během demolice, může proces povolování stavby zkomplikovat.

close info DTA Group zoom_in Třídění a odvoz odpadu v průběhu demolice je klíčové stejně jako zachování důležitých materiálů. Na snímku je bagr s bourací lžící a nákladní auto DTA Group. K třídění lze použít i mobilní třídicí zařízení

Demolice objektu bývá často hlučná a velmi prašná. V ulici budou pendlovat nákladní vozy s odpadem, pracovat nakladače nebo bagry. Při plném nasazení mohou pracovat i v osmi- a vícehodinových směnách. Především proto se bourajícím doporučuje navštívit sousedy, vysvětlit jim projekt, obeznámit je s termínem a celkovým procesem demolice. Může to být otázka čtvrthodiny, ale vyplatí se. Sousedi nebudou nemile překvapení a bourající může mít klidné svědomí, že pro hladký průběh demolice a dobré sousedské vztahy udělal vše. Minimalizovat prašnost a hlučnost při demoličních pracích by měla prováděcí firma.

Kontrola statikem

Při demolici staveb je klíčovým faktorem důkladný a bezpečný postup. Proto se doporučuje vyžádat si u statika tzv. statickou zprávu, kterou je pak bezpodmínečně nutné dodržovat tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost a minimalizována rizika spojená s demolicí. Pokud to je potřeba, může si firma na průběh demolice statika i přizvat. V tom případě se vypracuje plán kontrolních prohlídek stavby. Nejčastěji se dozor odborníka hodí při odstraňování části dvojdomu, přístaveb, nástaveb, případně při kontrole sousedního objektu.

Zapojení statika se tak doporučuje u každé komplikovanější demolice, kdy se třeba i jen částečně pracuje manuálně, a pochopitelně u nestabilních objektů, které by se mohly v průběhu bourání neplánovaně a nekontrolovaně zřítit.

Příprava domu

Protože je demolice vlastně malá příprava na novou stavbu, dá se projekt bourání konzultovat se stavebním dozorem. Než se začne, je potřeba dům tzv. vytřídit, což znamená třeba odstranit okna, dveře, rámy, zábradlí, podlahy, případně nábytek a vybavení. Dům si majitel může vytřídit sám, nicméně s technikou a zkušeností profesionálních firem to jde mnohem rychleji a mnohdy i bezpečněji. Zároveň se musí odpad dělit podle jednotlivých druhů – jinak ve sběrně odpadu následnou suť klasifikují jako stavební a demoliční, což stojí více právě kvůli následnému třídění. V této fázi je rovněž důležité zajistit odpojení inženýrských sítí.

Příprava pozemku

Při řešení odpojení inženýrských sítí a vytřídění kompletního zařízení domu je vhodné zaměřit se i na okolí. Pokud na pozemku stojí vzrostlé stromy, které v létě skýtají příjemný stín, byla by škoda o ně s ohledem na plánovanou novostavbu přijít, navíc výsadba nových také něco stojí. Profesionálové jistě poradí, zda stromy na pozemku můžete zachovat, nebo je-li nutné je odstranit.

close info Odpady Janeček zoom_in Ať je dům jakýkoli, vždy se bourá odshora dolů

Staré nebo shnilé stromy by mohly ohrozit bezpečnost lidí. Dlouhé kořeny zase mohou růst v místech, kde se bude stavět nový dům. Zdravé a vzrostlé stromy lze považovat za investici do budoucí zahrady i inspiraci pro její vzhled. Jsou součástí genia loci, a to může mít nevyčíslitelnou hodnotu. Oko profesionála navíc odhalí, zda v blízkosti nerostou jedovaté stromy, keře a květiny, které mohou být nebezpečné pro děti a psy.

Akce začíná

Když je demolice naplánovaná, stavba vytříděná, sítě odpojené a pozemek připravený, začíná demolice. S dobře vybranou demoliční firmou a chápavými sousedy vše proběhne hladce a bezproblémově. Podle povahy demolované stavby se může využít několik druhů technologií, ale objekt se vždy kvůli stabilitě a s tím související bezpečností bourá shora dolů.

Ceny, úspory a odpady

Stanovit cenu demolice není jednoduché. Rozhoduje o ní charakter a velikost objektu i rozsah demolice. Pro plánovanou novostavbu mohou například zůstat základy, takže nebude nutné je likvidovat. Rozhoduje také vzdálenost od nejbližší skládky a využitelnost, respektive výtěžnost materiálů získaných z bouracích prací, což se týká nejen kovů či střešních tašek, které jsou použitelné třeba k výrobě antuky. Dřevo poslouží přinejmenším ke spálení ve vlastní chalupě či se dá nabídnout za odvoz. Staré půdovky, parkety, okenní i dveřní kličky a zámky jsou ceněným artiklem specializovaných bazarů s historickým stavebním materiálem.

„Například plech je recyklovatelný materiál, plechovou krytinu lze proto zpravidla odevzdat ve sběrně surovin. Klasickou pálenou tašku je možné odvézt na skládku. Pokud jsou na střeše asfaltové pásy, jde o nebezpečný odpad. Ten je proto třeba odvézt do specializovaného sběrného dvora, ne každý tento typ odpadu přijímá,“ říká Petr Tureček z firmy Satjam.

close info Odpady Janeček zoom_in Demolice domu, příprava, organizace a provedení

Slibné odpadové hospodářství může narušit přítomnost azbestu, tedy azbestocementových tašek. Na jejich odstranění a uložení se musí počítat s částkou vyšších řádů tisíců. Je také nezbytné, aby měla prováděcí firma povolení nakládat s nebezpečným odpadem, a samotná krytina se musí odvézt na skládku nebezpečného odpadu. Zakopat vše na zahradě, jak to mnohdy dělávali naši prarodiče, nelze přinejmenším proto, že je vše předem zdokumentováno a nebylo by možné získat potvrzení o likvidaci stavby.

Z hlediska zlevnění nákladů a využití odpadů může být zajímavým řešením zadání bouracích prací stavební firmě, která bude následně stavět novostavbu. Úspora při demolici pak bude v jejím zájmu a bonusem pro stavebníka může být zkrácené jednání s úřady.

Druhy bouracích prací

Postupné rozebírání je vhodné pro malé objekty, provádí se ručně za použití páčidel, krumpáčů, bouracích kladiv a dalších drobných ručních nástrojů.

je vhodné pro malé objekty, provádí se ručně za použití páčidel, krumpáčů, bouracích kladiv a dalších drobných ručních nástrojů. Postupné rozebírání pomocí těžké techniky je technologie nejčastěji používaná pro objekty o několika podlažích, demolice se provádí pomocí těžké techniky.

je technologie nejčastěji používaná pro objekty o několika podlažích, demolice se provádí pomocí těžké techniky. Bourání pomocí pneumatických kladiv připadá ve velké míře na demolice vozovek, chodníků, opěrných stěn apod.

připadá ve velké míře na demolice vozovek, chodníků, opěrných stěn apod. Použití demoliční koule je způsob, který mnozí znají především z filmů, ale v současné době se kvůli časové náročnosti používá jen zřídka. Provádí se rozhoupáváním demoliční koule k bočním stranám budovy – nejefektivnější je proti zdivu.

je způsob, který mnozí znají především z filmů, ale v současné době se kvůli časové náročnosti používá jen zřídka. Provádí se rozhoupáváním demoliční koule k bočním stranám budovy – nejefektivnější je proti zdivu. Demolice výbušninou se netýká bourání rodinných domů, ale vysokých a rozměrných budov nebo například komínů. Jde o náročný a nákladný způsob likvidace staveb.

se netýká bourání rodinných domů, ale vysokých a rozměrných budov nebo například komínů. Jde o náročný a nákladný způsob likvidace staveb. Technologie řezání plamenem neboli autogenem se využívá pro demolice velkých ocelových konstrukcí a dalších staveb s kovovým skeletem, jako jsou tovární haly, mostní konstrukce apod.

Příklad z praxe

Průběh spolupráce s klientem přibližuje na konkrétním projektu firma Odpady Janeček: „Abychom eliminovali rizika a mohli zpřesnit rozpočet na demolici, vyslali jsme na místo našeho technika, který má dlouholeté zkušenosti v oblasti demoličních prací. Ten na místě pořídí výkresy a fotky a zjistí, zda realita odpovídá předloženým plánům. Potom nastuduje zprávu od statika a geodeta i projektovou dokumentaci. Dále určí všechny použité stavební a zařizovací materiály stavby, což se hodí i pro třídění a likvidaci odpadů, jejichž typy nadefinuje. Kromě toho zhodnotí okolí, ulici a její rušnost, určí, jak velká technika je k projektu zapotřebí a zda jsou pro její použití nějaká omezení.

Paradoxně ve většině případů platí zásada, že čím větší stroje, tím menší cena. Na základě technikovy podrobné analýzy je upřesněna cenová nabídka a lze přejít k naplánování harmonogramu s údaji, kdy demoliční firma přijede, kdy bude demolice probíhat, kdy proběhne úklid a kdy bude hotové dílo předáno zadavateli. To děláme i na základě kapacit potřebné techniky. Přítomnost technika před akcí výrazně snižuje riziko, že se projekt prodlouží a prodraží se náklady. Pro nás je totiž klíčové mít dostatečný přehled a kvalitní informace ještě předtím, než začne samotné bourání.“

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 1/2024.

Zdroj: Dům&Zahrada