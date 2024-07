Letní měsíce s sebou přinášejí nejen slunečné počasí, ale také zvýšené riziko výskytu nepříjemných živelních událostí. Bouřky, krupobití nebo přívalové deště mohou v krátkém čase napáchat značné škody na majetku. Poradíme vám, jak se proti těmto hrozbám efektivně pojistit a předejít ztrátám.

Rok 2024 se ukazuje být náročným z hlediska požárů. Od začátku letošního roku do 15. července se na území České republiky stalo předběžně 9 599 škod tohoto typu. Od ledna do konce května zasahoval Hasičský záchranný sbor u 7651 případů. Z toho šlo o 1623 domácností, jak vyplývá z údajů HZS.

V palbě blesků

Bouřky a přívalové deště bývají každoročně v červnu, v červenci a v srpnu pravidelnými atmosférickými úkazy. Přímý zásah blesku do budovy může mít fatální následky – od požáru přes poškození elektrických rozvodů až po zničení domácích spotřebičů a elektroniky. Nepřímý úder blesku, kdy je budova zasažena prostřednictvím indukovaného napětí v elektrickém vedení, může způsobit neméně závažné škody.

„V souvislosti s vodním živlem (povodně, záplavy, déšť) evidujeme od června 2024 předběžně 4 859 událostí a za červenec ke dni 15. 7. 2024 prozatím 1724 událostí,“ sdělila Klára Ochmanová, mluvčí generálního ředitelství HZS ČR. Od začátku tohoto roku do konce května to bylo přitom pouhých 520 případů.

TOP 10 zásahů blesku zachycených na kameru

Zdroj: Youtube

Síla živlů

Z důvodů silného větru a vichřice zasahovali hasiči od začátku letošního roku do konce května u 1255 pojistných událostí. Jen za červen to bylo předběžně 1691 událostí a za první polovinu července již 1652 případů. Co se týče událostí způsobených sněhem, námrazou, sesuvy půdy nebo zemětřesením, hasiči evidovali od ledna do konce května 456 nehod tohoto typu. V červnu a první polovině července prozatím registrují 42 případů tohoto typu, informovala mluvčí HZS.

Řešením je pojistka

Pojišťovny nabízí produkty, které pokryjí širokou škálu škod a havárií způsobených nejen přírodními živly. Přes vytopený sklep po zkrat varné konvice. Pojištění se vztahuje nejen na poškození budovy či nemovitosti, ale i na náhradu nákladů spojených s opravou nebo výměnou poškozeného majetku.

„Pojištění domácnosti, nemovitosti i odpovědnosti můžete mít na jediné smlouvě, ale je třeba je všechny výslovně pojistit. Ručíme také za 24hodinovou pomoc v případě jakékoliv škody. Seženeme zámečníka i sklenáře, ale i opraváře domácích spotřebičů nebo deratizéra,“ vyjmenovává Eva Svobodová, tisková mluvčí UNIQA pojišťovny.

Varování před bouří

Před příchodem silné bouře navíc klienti UNIQA obdrží varování prostřednictvím SMS lokalizované na jejich poštovní směrovací číslo předem zdarma. To může být naprosto zásadní například pro garážování vozu předtím, než začnou padat kroupy, nebo včasný úklid zahradního nábytku.

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat riziku velké vody. Povodně a záplavy pojišťovny kryjí podle tzv. povodňových map ČR, v nichž se pravidelně aktualizují 4 rizikové zóny. První je bezproblémová, druhá se pojišťuje s menší přirážkou. Třetí ovšem pojišťovna pojistí zpravidla jen na určitou pojistnou částku, čtvrtou vůbec.

close info Wirestock Creators / Shutterstock zoom_in V případě pobytu na venkovním prostranství při bouřce je nutné se vyhnout vysokým izolovaným objektům, jako jsou stromy nebo stožáry

Destruktivní moc vody

„Doporučujeme informovat se už s předstihem, hlavně při koupi nemovitosti, jakou má dané místo historii velké vody. V případě menších událostí z minulosti by člověk měl myslet na přiměřená preventivní opatření, u třetí a čtvrté zóny je potřeba počítat s tím, že dostatečnou ochranu proti povodni nebo záplavě majitel nemusí sehnat,“ varuje otevřeně Daniel Červenka, ředitel likvidace škod z UNIQA.

close info Alexander Ishchenko / Shutterstock zoom_in Doporučujeme informovat se už s předstihem, hlavně při koupi nemovitosti, jakou má dané místo historii velké vody

Jak se chovat při bouřce?

Nejbezpečnější je zůstat uvnitř budovy. Pokud hromosvod nevlastníte, doporučuje se nepoužívat elektrické přístroje a vše nepotřebné pokud možno vytáhnout ze zásuvek. Jak upozorňuje Daniel Červenka z UNIQA: „Lidé by měli v první řadě dbát na řádný stav svého hromosvodu. Ten dokáže zabránit poškození z přímého úderu blesku, protože jeho energii svede bezpečně do země. Škody způsobené přepětím, tedy nepřímým úderem blesku, jsou v letní sezóně velmi časté. Klientům doporučujeme na toto riziko nezapomínat a pamatovat na jeho pojištění s adekvátní pojistnou částkou. Tu je třeba průběžně aktualizovat podle toho, jak úloha a hodnota elektroniky v našich domovech roste.“

close info Maren Winter / Shutterstock zoom_in V případě menších "vodních" událostí z minulosti by člověk měl myslet na přiměřená preventivní opatření, u třetí a čtvrté zóny je potřeba počítat s tím, že dostatečnou ochranu proti povodni nebo záplavě majitel nemusí sehnat

Čemu se při bouřce vyhnout?

V případě pobytu na venkovním prostranství je nutné se vyhnout vysokým izolovaným objektům, jako jsou stromy nebo stožáry. Ideálním řešením je vyhnout se lesům, otevřené vodě nebo kopcům a vyvýšeninám. Pokud vás zastihne hřmění během stanování, zůstaňte na suché podložce stanu a nedotýkejte se stěn. Pokud se nacházíte v automobilu, autobusu nebo ve vlaku, ujistěte se, že jsou všechna okna zavřená. Ve všech případech držíme palce, ať bouři jednoduše přečkáte.