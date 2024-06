Domácnosti, chataři, karavanisté, kutilové i profesionální řemeslníci, gastronomická zařízení, různé firmy. Pro ně všechny představuje praktický zdroj energie a šikovného pomocníka plyn v tlakových láhvích. Podle účelu využití jsou tak k dostání LPG láhve různě velké, o různé hmotnosti plynu.

U některých z nich lze vybírat mezi variantami plněnými propan-butanem a čistým propanem a také verzemi ocelovými a kompozitními. Podívejte se na praktický přehled, komu se která plynová láhev hodí. Například pro kempaře či kutily existuje malá 2kg láhev, která je lehká a velmi mobilní, je tak ideálním přenosným zdrojem plynu pro kempování, kutilské aktivity nebo pro provoz menších plynových zařízení jako vařič, ohřívač, lampa nebo opalovač. Na spotřebič se připojuje bez regulátoru.

Pro milovníky grilování: 5kg láhev

Kde dva kilogramy plynu nestačí, lze sáhnout po stále oblíbenější pětikilové láhvi. Typickým příkladem využití jsou zahradní grily. Na spotřebič se připojuje gumovou tlakovou hadicí přes regulátor tlaku. Díky své velikosti se láhev vejde do většiny plynových grilů, nižší hmotnost oproti často využívaným desetikilovým láhvím umožňuje snadnější manipulaci. Přitom může menší láhev vydržet klidně i celou sezónu.

„Pětikilová láhev plněná čistým propanem, který je výhřevnější než směs propan-butanu, vystačí i při maximálním výkonu typického grilu minimálně na 8 hodin nepřetržitého provozu, takže v praxi i výrazně déle,“ uvádí Jiří Karlík, odborník na LPG a generální ředitel společnosti Primagas. A dodává, že dostupnost 5kg láhví stále roste, jsou běžně k dostání v hobbymarketech, na čerpacích stanicích i u mnoha lokálních prodejců.

Jak se vyrábějí plynové láhve?

Zdroj: Youtube

Výhody plynových grilů

A proč vlastně grilovat na plynu? LPG je ve srovnání s uhlím i elektřinou mnohem účinnějším zdrojem energie. Vyniká snadnou a rychlou regulací plamene, a rozpálení grilu je tak otázkou vteřin. Příprava jídla na plynu je výrazně zdravější, protože se eliminují škodlivé výpary z přepáleného tuku.

Dřevěné uhlí navíc produkuje mnohem více pevných částic a kouře, který obsahuje rakovinotvorné látky. Čistý propan pak, protože neobsahuje nenasycené uhlovodíky, nezanechává při vaření či grilování žádné skvrny na nádobí. A obsahuje naprosté minimum síry, takže při jeho spalování nevznikají její jedovaté oxidy.

10kg láhev

Desetikilová plynová láhev představuje základní a nejběžnější typ určený pro široké použití v domácnosti, pohostinství i průmyslu. Velmi oblíbená je pro sporáky, zahradní grily a mobilní ohřívače. Připojuje se gumovou tlakovou hadicí na spotřebič přes regulátor tlaku. Desetikilové láhve se plní propan-butanem i čistým propanem, a kromě ocelových existují i láhve z kompozitního materiálu.

„Pro běžné použití a grilování jednoznačně doporučujeme ocelovou láhev, nikoliv kompozitní, kterou nabízejí někteří distributoři. Láhev na grilování se přece jenom nachází v blízkost hořáku grilu, může být vystavena teplu, může na ní chytnout odkapávající omastek, a to jsou situace, kdy lépe obstojí ocelová láhev proti hořlavému, nebo spíš tavícímu se a teplotně méně odolnému plastu,“ upozorňuje Jiří Karlík.

Do karavanu kompozit

Kompozit si zase nachází oblibu především u majitelů karavanů a obytných vozů. Kompozitní láhve jsou nejen lehčí, ale především bezpečnější. „Při správném zacházení jsou klasické ocelové láhve naprosto bezpečné. Pokud je však ocelová tlaková láhev nedopatřením vystavena ohni, může explodovat. Kompozitní láhev se naopak v případě požáru roztaví a plyn postupně vyhoří,“ vysvětluje Jiří Karlík a dodává, že kompozitní láhve určené pro karavanisty si zákazníci nemusejí kupovat. Za symbolické 2 koruny na den si lze láhve pronajmout a dle potřeby měnit prázdné za plné, případně je vracet u vybraných prodejců po celém Česku.

close info Primagas / Primagas zoom_in Pro běžné použití a grilování jednoznačně doporučujeme ocelovou láhev, nikoliv kompozitní, kterou nabízejí někteří distributoři

Pro pohon vozíků

V průmyslu se pak desetikilové láhve často využívají pro pohon vysokozdvižných vozíků, jde však o speciální láhve upravené pro použití ve vodorovné poloze, ze kterých se odebírá kapalná fáze. Každá taková láhev obsahuje speciální ventil, který zajišťuje její rychlé uzavření v případě prasknutí hadice nebo při poruše plynových rozvodů v motoru.

Protože se zde s láhví často manipuluje, výhodou je opět nízká hmotnost kompozitů, které mají u této aplikace další výhodu v tom, že se ze stěn nic neuvolňuje, jako je tomu u oceli. Při běžném užití a odběru plynné fáze to nehraje roli, ale může to vadit právě při odběru kapaliny pro pohon VZV. Z důvodu bezpečnosti a spotřební daně nejsou tyto láhve k dostání ve veřejné prodejní síti. I při malých spotřebách lze však na základě smlouvy s dodavatelem využívat závoz přímo do firmy.

close info Primagas / Primagas zoom_in V průmyslu se pak desetikilové láhve často využívají pro pohon vysokozdvižných vozíků, jde však o speciální láhve upravené pro použití ve vodorovné poloze, ze kterých se odebírá kapalná fáze

Pro průmysl či vytápění: 33kg ocelová láhev

Pokud je potřeba dodat opravdu velké množství energie, je 33kilogramová LPG láhev ta pravá. Vhodná je ve stavebnictví na izolační práce, temperování a vytápění staveb a sociálních zařízení, na tavení asfaltů při údržbě silnic, pro řezání a svařování kovů. Uplatňuje se také v restauracích a dalších větších gastropodnicích, a to k vaření, ohřívání vody i topení.

Vytápění a energii pro plynové spotřebiče zajistí také v menších domech, mobilheimech nebo chatách. Láhve lze lehce spojit do baterií od 2 do 8 kusů přes speciální automatický ventil, který zabezpečí nepřetržitý odběr energie.

close info Primagas / Primagas zoom_in Plynové láhve jsou běžně k dostání ve většině hobbymarketů či na benzinových pumpách. Již druhým rokem však funguje unikátní služba, kdy jsou 2kg, 5kg a 10kg plynové láhve dostupné i online v režimu same day delivery – tedy s doručením ve stejný den

Plynové láhve pořídíte i online

Plynové láhve jsou běžně k dostání ve většině hobbymarketů či na benzinových pumpách. Již druhým rokem však funguje unikátní služba, kdy jsou 2kg, 5kg a 10kg plynové láhve dostupné i online v režimu same day delivery – tedy s doručením ve stejný den.

Zákazník, ať už jde o firmu, nebo běžného spotřebitele, nemusí mít pro odběr plynu žádnou smlouvu. Kurýr přijme od zákazníka k výměně jakékoliv láhve daného typu, pokud nejsou poškozené a mají platnou revizi, nezáleží tedy na tom, kdo je stávající dodavatel plynu.

close info Primagas / Primagas zoom_in Kompozit si zase nachází oblibu především u majitelů karavanů a obytných vozů

Pravidelně až do domu

Dodavatelé LPG taktéž umožňují nastavení pravidelného závozu přímo ke dveřím zákazníka. „Mnoho drobných podnikatelů stále řeší zásobování provozovny tím, že objíždějí lokální prodejce, typicky benzinky s klecí na tlakové láhve. Přitom závoz láhví přímo od dodavatele je levnější a výrazně pohodlnější. V případě vyšších odběrů ušetří zákazník až 20 procent ceny oproti nákupu v prodejní síti, šetří samozřejmě čas a vyhne se možným potížím s výměnou prázdné láhve,“ říká Jiří Karlík.

A tato možnost přitom neplatí pouze pro firmy. Závoz spojený s výměnou prázdných láhví za plné může využívat jakýkoliv pravidelný odběratel – třeba zákazník, který využívá tlakové láhve pro vytápění objektu, jako je chatka či mobilheim.

