Stává se, že hlavní topení v určitých situacích nestačí, nebo se liší nároky jednotlivých členů domácnosti na tepelný komfort. Pak se hodí mít doma připravené ještě doplňkové topidlo.

Každému se někdy stane, že se mu najednou udělá zima – potřebuje zahřát při sezení u televize, prohřát záda po práci na zahrádce nebo přitopit u stolu na terase, a prodloužit si tak příjemný večer. K tomu slouží široká škála pomocných topidel. Mezi ty nejjednodušší patří různé fukary teplého vzduchu nebo sálající přenosná kamínka na bázi odporových drátů.

Klasickou představu babičky sedící v ušáku s pletením na klíně a sálajícím malým panelem u nohou dnes nahrazuje obraz ženy pracující na notebooku na stole, kde kromě počítače stojí miniaturní stolní klimatizace či topítko za několik set korun s nádržkou na vodu a připojením na USB kabel. Zakoupit si lze dokonce i stolní krb, vyjde jen o málo dráž než ona stolní klimatizace a skutečně topí.

Stačí ho naplnit 130 ml biolihu, vydrží pak svítit dvě hodiny a vydá i něco málo tepla. Malé rozměry nepotřebují komín ani ventilaci, elektrické ani plynové připojení a neprodukují zplodiny. Biolihový plamen sice působí trochu studeně a neosobně, ale vždy je něco za něco.

Armáda malých pomocníků

Podobných spotřebičů, ať již obvyklých, či méně známých, nabízí trh velké množství. Jejich hlavní výhodou je nízká cena, úsporný provoz a možnost řešení individuálního či lokálního problému s teplotním nepohodlím. Pokud jedna osoba z rodiny trpí na studené nohy, je takové opatření z mnoha důvodů flexibilnější, ekonomičtější a účinnější než zavádění náročnějšího systémového řešení.

Jeden nestačí

Existují ale okolnosti, kdy tuto kategorii spotřebičů není možné, výhodné, případně bezpečné použít. Typickým místem je koupelna, ale týká se to i dalších prostor, například domácích posiloven, bazénů, posezení na venkovní terase a místností, kde za určitých okolností fouká či je chladněji, tedy zimních zahrad nebo třeba podkrovních ložnic.

close info Hornbach zoom_in Elektrický krb Eurom 2 000 W z Hornbachu nabízí díky svému výkonu, topnému ventilátoru a dvoustupňovému nastavení rychlé vytopení místnosti

Může se také stát, že během části zimního období otopný systém zkrátka nestačí. Pořízení výkonnějšího systému by bylo na vstupních i provozních nákladech ekonomicky nevýhodné, takže doplňková topidla skvěle pomohou. Tepelné čerpadlo může být také třeba spřažené s teplovodním podlahovým topením s dlouhodobě nastavenou teplotou, která v určitém okamžiku nedostačuje, a než měnit nastavení teploty celého systému, je výhodnější využít doplňkové topidlo.

Na míru situaci

Při vybírání správného výrobku se nabízí řada aspektů ke zvážení. V jejich popředí pochopitelně stojí cena, zdroj energie a jeho dostupnost, velikost přístroje, design a jeho vliv na obytné místnosti, výhodnost v rámci energetického portfolia domu, náročnost instalace či životnost.

close info Dyson zoom_in Výkonná čistička vzduchu Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde HP09 díky projekci s velkým dosahem rychle a rovnoměrně vytopí celou místnost

Volbu ovlivní také výhodná sazba elektřiny nebo fotovoltaická elektrárna na střeše s dostatečným výkonem baterie i pro zimní provoz a zcela jinak se uvažuje z obýváku v domě s pasivním standardem a v nezatepleném domě po babičce.

Od věci není ani konzultovat rozhodnutí s projektantem, topenářem nebo jinou odborně způsobilou osobou. Může se totiž stát, že doplňkové řešení přinese další bonus, třeba v podobě vedlejšího ohřevu teplé vody. Takže ačkoli se vybírá jen topidlo na doplnění, určitě se vyplatí komplexnější pohled.

Radiátory, tyče a žebříky

Mimo hlavní otopný systém mohou teplo do domu dodávat radiátory na teplovodní, kombinovaný i čistě elektrický provoz. Pokud v bytě či domě funguje otopná soustava, je ideální přitápění elektrickým topením na kombinovaných radiátorech.

close info Zehnder, Bauhaus zoom_in Pro lepší tepelný komfort se hodí mít doma připravené ještě doplňkové topidlo

Jejich čas přichází ve chvíli, kdy by bylo zprovoznění otopné soustavy mimo topnou sezonu neekonomické, ale momentální počasí snížilo teploty pod přijatelnou mez. V takové situaci stačí k vyhřátí místnosti na chvíli zapnout topné těleso na elektřinu.

„Radiátor Radik Combi VK se hodí zejména do obývacího pokoje či do kuchyně a je upraven pro snadnou instalaci i dodatečně, my však doporučujeme nainstalovat ho už při montáži,“ uvádí Luboš Rydlo, produktový specialista společnosti Korado.

Elektřina pomůže

V současných domech vytápěných nízkoteplotními systémy se do koupelen nejčastěji používají radiátory s kombinovaným provozem, které mimo topnou sezonu využívají elektrickou topnou tyč. Ty ovšem potřebují specifickou stavební přípravu.

„U dnes běžných nízkoteplotních otopných systémů, jako je například tepelné čerpadlo v kombinaci s podlahovým vytápěním, by měla být pro koupelnové radiátory připravená samostatná větev rozvodů s nastavenou vyšší teplotou. V trubkách podlahového topení totiž koluje voda o teplotě 35–40 °C, což pro koupelnový radiátor nestačí,“ vysvětluje Miroslav Váša, produktový manažer designových radiátorů Zehnder.

Vzhledem k tomu, že se nízkoteplotní otopné systémy stávají standardem (zejména pro snazší stavební přípravu), roste obliba radiátorů s čistě elektrickým provozem. „Elektrické radiátory jsou zcela nezávislé na provozu topné soustavy, takže je lze používat kdykoliv bez omezení. Snadno se instalují a stačí je jednoduše zapojit do elektrické sítě. Mohou se tedy bez velkých stavebních zásahů pořídit i dodatečně,“ dodává Miroslav Váša. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu DŮM&ZAHRADA.)

Chcete se o možnostech dodatečného vytápění dozvědět ještě víc?

Výhody žebříkových těles do koupelny

Elektrické podlahové vytápění

Dvojí využití klimatizačních jednotek

Mobilní klimatizace a jejich využití

Zářiče sálavého tepla

Popis technických řešení

Popis zajímavých produktů

To vše a mnoho dalších informací a produktů najdete v zářijovém čísle časopisu DŮM&ZAHRADA, které vychází 15. srpna 2024.