Získejte až 950 000 Kč: Dotace na zateplení domů zahrnují i pastovité omítky

close info Foto: Jan Kroupa / Weber

Adam Krejčík 7. 7. 2024 clock 3 minuty gallery video

Chcete, aby fasáda vašeho domu odolala náročnému venkovnímu prostředí? Řešením je výběr správné pastovité omítky, která bude splňovat i ty nejnáročnější požadavky, co do vlastností i estetiky. Mezi nejčastěji používané typy fasádních pastovitých omítek patří silikonové, a to především ty „chytré“.

