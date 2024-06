Státní fond pro životní prostředí znovu 25. června spouští dotační program na zateplení domů s dalšími třemi miliardami korun. Tento krok přichází v době, kdy je poptávka po řemeslnících výrazně vyšší než jejich dostupnost, což může způsobit další komplikace.

Ve světle neustálých diskuzí o energetické účinnosti a snižování uhlíkové stopy nabízí nové investice do zateplení budov naději na významné zlepšení. Nedávné vyčerpání finančních prostředků v dotačním programu Nová zelená úsporám Light vedlo k dočasnému pozastavení tohoto klíčového nástroje na podporu stavebních opatření směřujících k úspoře energie. Avšak, s novým oznámením Státního fondu pro životní prostředí o restartu programu se otevírá další kapitola v boji proti energetickému plýtvání.

Tři miliardy na zateplení

Poté, co byl dotační program Nová zelená úsporám Light určený na stavební opatření vedoucí k úsporám energií minulý týden pozastaven v důsledku vyčerpání financí, oznámil Státní fond pro životní prostředí, že jej 25. června spustí znovu. Na program budou alokovány další tři miliardy a soustředit se bude především na zateplení domů, což je samo o sobě skvělé rozhodnutí.

Zateplení by mělo být při snaze o úsporu energií vždy prvním krokem, který se žádným jiným opatřením – například instalací alternativních zdrojů energie – obejít nedá. Dotace na zateplení bude v rámci NZÚ Light zvýšena o 100 tisíc korun na celých 250 tisíc. To je částka, s níž se dá svépomocí již kompletně zateplit celá obálka domu, od soklu po střechu.

Jak správně realizovat zateplení fasády?

Zdroj: Youtube

Peníze budou, řemeslníků je málo

„V úvahu můžeme brát také to, že žadatelé, kteří si v předchozím období za pomoci dotace pořídili nová okna a dveře, teď přejdou právě k zateplení. Dá se proto čekat, že poptávka po dotačním programu v následujících měsících ještě stoupne, a alokované finance by tak měly vydržet zhruba do podzimu. Problém je však v tom, že zatímco stát rozdává peníze na stavební úpravy, nikdo neřeší skutečnost, že je nemá kdo provádět,“ vysvětluje Miloš Hutník, odborník na energetické úspory ze společnosti Weber, Saint-Gobain.

Nedostatek zaměstnanců hlásí 92 % stavebních firem

Pověstné „zlaté české ručičky“ totiž bohužel každému z nás nenarostly a velká část lidí si na realizaci zateplení bude muset najmout firmu. V takovém případě ale už čtvrtmilion z dotací zcela jistě stačit nebude – a to především z důvodu kapacity realizačních firem, která je u nás dlouhodobě nedostačující.

I kdyby tak žadatelé při realizaci zateplení na peníze nehleděli, zůstává otázkou, jak dlouho budou muset čekat, než se některé z realizačních firem uvolní prostor. „Uvádí se, že na začátku letošního roku na českém trhu chybělo 400 tisíc řemeslníků, zatímco před třemi lety to bylo „jen“ 300 tisíc. Celých 100 tisíc přitom schází právě v oblasti stavebnictví – analýza společnosti CEEC Research na konci loňského roku odhalila, že nedostatek zaměstnanců hlásí 92 % stavebních firem," doplňuje Miloš Hutník.

Odemknout anketu (esc) close warning_fill Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé. Přihlásit Chystáte se na zateplení? close info Ingo Bartussek / Shutterstock Klíčová je správná instalace nové izolace, včetně použití hmoždinek pro její upevnění a zajištění návaznosti izolační vrstvy. Ano, zateplení mám v plánu. • 33 % success_fill Ano, zateplení mám v plánu. Ne, zateplení už máme. • 13 % success_fill Ne, zateplení už máme. Ne, náš dům zateplení nepotřebuje. • 9 % success_fill Ne, náš dům zateplení nepotřebuje. Na zateplení nemáme peníze. • 45 % success_fill Na zateplení nemáme peníze. Hlasovalo: 440

Kdo bude zateplovat?

Nový nápor poptávky, který se dá po pětadvacátém červnu očekávat, tuto situaci pravděpodobně ještě zhorší. Dosavadní náplň práce těchto firem se nejspíš promění ve prospěch zateplování, které dosud představovalo jen asi 20 procent, další ruce schopné práce ale asi jen tak „nevyčarujeme“.

Ačkoliv jsou tedy dotační programy jako takové chvályhodným a (jak dokládá téměř 80 tisíc žadatelů uspokojených jen prostřednictvím NZÚ Light) také úspěšným počinem, bylo by teď namístě zaměřit se na to, jak podpořit i samotnou realizaci stavebních opatření.

Zdroj: NZU, navigae.cz