Majitelé domů, kteří si chtějí dopřát více prostoru, stále častěji volí zvětšení obytné plochy formou nástavby. Populární se stávají ty dřevěné, které lze bez obtíží postavit i na zděném domě. Dřevostavba bývá finančně výhodnější, ale je dobré řešit následný monitoring vlhkosti v nové části domu.

Větší bydlení, například s ohledem na rozrůstající se rodinu, není nutné vždy řešit prodejem stávající nemovitosti a pořízením větší. Praktickou a mnohdy finančně i časově výhodnější alternativu nabízejí různé přístavby a nástavby. Obzvláště v městském prostředí jsou stále oblíbenější právě nástavby, tedy zvětšení domu do výšky.

I v případě zděných domů přitom v současné době roste popularita nástaveb ze dřeva. Hrubá stavba je navíc rychle hotová a v neposlední řadě není vzhledem k její lehkosti obvykle potřeba řešit dodatečné nosné prvky.

S CLT panely je hrubá stavba otázkou pár dní

Dřevěná konstrukce totiž poskytuje hned několik výhod. Je lehčí, a tudíž stávající dům nezatíží. Hrubá dřevostavba je v případě využití prefabrikovaných částí, kupříkladu CLT panelů, velmi rychlá, mnohdy trvá jen pár dní. Velice rychlé na samotné provedení je také využití prefabrikovaného dřevěného modulu.

Konstrukce nástavby systémem Two by Four (TBF, lehký dřevěný skelet) zabere o něco déle – stále je však obecně rychlejší než zděná konstrukce –, nabízí ale vysokou míru integrace s jinými konstrukčními systémy včetně zděných.

Stavba dřevěného domu

Ušetřete za jeřáb

Zatímco u nástavby z CLT panelů se využívá těžší technika, jako jsou jeřáby, které desky usazují, u systému z lehkého dřevěného skeletu (TBF) jsou jednotlivé konstrukční prvky poměrně lehce přenosné pouze lidskou silou a podíl mechanizace je zde minimální. S tím souvisí i nízká hlučnost při stavbě a minimální stavební ruch.

Značnou výhodou dřevěných nástaveb jsou rovněž tepelněizolační vlastnosti. Potěší také jejich ekologičnost: dřevo je jediný obnovitelný stavební materiál, navíc ve svém životním cyklu ukládá uhlík, takže stavby ze dřeva přispívají k uhlíkové neutralitě. A co je často pro lidi nejdůležitější, oproti zděným nástavbám jsou ty dřevěné ekonomicky výhodnější.

Hlídejte vlhkost

V souvislosti s dřevostavbami se lidé často obávají působení vlhkosti. Je pravda, že dřevo je oproti jiným stavebním materiálům na vlhkost náchylnější, její krátkodobé působení však zvládá. Problém tak představuje především dlouhodobě zvýšená vlhkost. „Pro dřevostavby je proto zásadní vlhkost v konstrukci monitorovat,“ upozorňuje Jan Včelák, zástupce společnosti SENZOMATIC, která se specializuje na monitoring vlhkosti a detekci úniku vody v budovách.

Sledování vlhkosti běžnými interiérovými vlhkoměry ale nestačí, protože nedokážou odhalit nadměrnou vlhkost uvnitř konstrukce. „S tím pomohou pouze inteligentní senzory. Naše technologie nepřetržitě a velmi přesně měří vlhkost a teplotu vzduchu a hmotnostní vlhkost dřeva i jiných materiálů v kritických místech konstrukce. Tím spolehlivě prodlužuje životnost dřevostaveb a dalších typů budov. Na problémy majitele domu včas upozorní,“ dodává Jan Včelák.

Citlivé detaily

Trvalá přítomnost vlhkosti nebo vážný a dlouhodobý únik vody může narušit statiku a stabilitu dřevěné konstrukce. Aby se případné problémy s vlhkostí minimalizovaly, je dřevěné konstrukce nejlepší svěřit do rukou profesionálům, kteří znají a ovládají principy takzvané konstrukční ochrany dřeva, pohlídají řešení tepelných mostů a napojení konstrukcí.

Pokud jsou dřevostavby správně navrženy a realizovány s ohledem na kvalitní provedení všech detailů a následně i udržovány, je životnost dřevostavby srovnatelná se zděnou konstrukcí.