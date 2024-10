Unikátní „dům-most “v Řevnicích vznikl v místě záplavové oblasti a byl navržen tak, aby případnému povodňovému zaplavení odolal. Díky spolupráci 0,5 Studia a společnosti Chytrý dům se podařilo vytvořit dvoupodlažní dřevostavbu na betonových podstavách. Na zvolené stavebně technické řešení se můžete podívat.

Investor v roce 2020 oslovil architektonické 0,5 Studio a firmu Chytrý dům, s. r. o., s cílem navrhnout rodinný dům v Řevnicích, který by mohl být postaven v záplavové oblasti řeky Berounky tak, aby splňoval požadavek umístění obytných ploch nad úroveň 100leté vody.

Zdroj: VLM

Výsledkem spolupráce je unikátní dvoupodlažní dřevostavba, přezdívaná „dům-most“, která je vynesena na dvou betonových podstavách. Toto řešení nejen zajišťuje ochranu domu před povodněmi, ale současně vytváří výrazný architektonický prvek a krytý venkovní prostor mezi podstavami.

close info MgA. Peter Fabo zoom_in Dům-most v Řevnicích stojí v záplavové oblasti řeky Berounky

Architekti navrhli dům s tradiční sedlovou střechou a horizontálním dřevěným obkladem, který ladí s okolní zástavbou a krajinou. Dům vyniká jasnou dramaturgií objemů, kde kryté letní závětří a symetrická hmota nad zahradou hrají klíčovou roli.

Jižní strana domu díky prosklenému pásovému oknu poskytuje nádherný výhled do zahrady a okolí, zatímco severní část domu zahrnuje chodbu a vestavěné skříně. Hravé barevné prvky, například červená okna a světle modré dveře, dodávají stavbě osobitý charakter.

Rozmístění místností a vybavení interiéru

Dům má dispozici 5 + kk se dvěma koupelnami, chill out zónou ve zvýšeném patře a půdou. Dětské pokoje jsou vybaveny mezipatry na spaní, což vytváří další prostor pro rodinný život. Všechny obytné místnosti jsou orientovány na jih a procházejí podél pásového okna, které propojuje celý dům se zahradou.

close info MgA. Peter Fabo zoom_in Vybavení interiéru rodinného domu, postaveného na betonových podstavách

V přízemí se nachází dvě podstavy – jedna slouží jako vstupní hala se schodištěm a šatnou, v druhé hale je umístěna pracovna a sklad. Přízemní část mezi betonovými podstavami tvoří nejen průchod mezi částmi pozemku, ale poskytuje i stinné místo pro letní posezení.

Do prvního patra budovy je možné vystoupat schodištěm. V tomto podlaží je hlavní obytná část domu, kde hlavní chodba propojuje čtyři pokoje, obytnou místnost a dvě koupelny. Obytné místnosti jsou navrženy s ohledem na vysoké otevřené podkroví, které nabízí dodatečné obytné plochy a vytváří vzdušný prostor v celém interiéru.

Technické a konstrukční řešení

Konstrukce domu je založena na dvou nosných systémech. Betonové podstavy v přízemí jsou tvořeny nosnými prvky z betonových tvárnic, které zajišťují stabilitu a odolnost vůči záplavám.

close info MgA. Peter Fabo zoom_in Pohled na kuchyňskou linku s výhledem do zahrady

Dřevěná část domu je postavena na podélných lepených průvlacích o rozponu 7,5 metru s konzolami o délce 3,2 metru, které dodávají stavbě lehkost a dynamiku. Krov i stěny jsou ze sloupkové konstrukce, krokve jsou vyneseny na lepených dřevěných pozednicích a vrcholové vaznici. Dům je velmi dobře zateplen, což zvyšuje jeho energetickou účinnost.

Technologické vybavení zahrnuje tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje jak vytápění, tak ohřev teplé vody. Vnitřní komfort užívání zvyšuje podlahové topení a větrání s rekuperací. Na střeše budovy jsou fotovoltaické panely, které přispívají ke kompenzaci spotřeby elektrické energie. Celý dům to přibližuje k energetické soběstačnosti.

Protizáplavová opatření

Cílem projektu bylo navrhnout řešení, které by eliminovalo nebo výrazně snížilo škody při záplavách pozemku v blízkosti Berounky. Betonové podstavy jsou vytvořeny hodně jednoduše, aby po případném zatopení vzniklo co nejméně škod na majetku a co nejméně věcí a konstrukcí se muselo opravovat.

„Veškerá drahá technika je umístěna v technické komoře ve druhém nadzemním podlaží (vestavěná skříň na chodbě ve 2 n. p.), tedy bezpečně nad hladinou stoleté vody,“ uvádí k celému projektu architekt MgA. Vít Svoboda. „V technické komoře je umístěna vnitřní jednotka tepelného čerpadla pro vytápění a ohřev teplé vody, vzduchotechnická jednotka s rekuperací, elektrorozvaděč, střídač a elektrorozvaděč pro fotovoltaický systém. Nachází se zde i rozdělovač podlahového topení.“

close info MgA. Peter Fabo zoom_in Pohled do podstavy se schodištěm, které vede k obytnému prostoru v horním podlaží

„V betonové podstavě jsou pouze čisticí kusy na kanalizaci, hlavní uzávěry vody z vodovodního řadu a ze studny a vodárna s filtry ke studni. Vnější jednotka tepelného čerpadla je osazena na venkovní stěnu nad hladinu stoleté vody tak, aby při případných povodních pokud možno nebyla zatopena.“

„Ve druhém nadzemním podlaží je vytápění zajištěno podlahovým topením, v betonových podstavách jsme se však chtěli vyhnout tomu, aby část otopného systému mohla být při povodni zatopena, a tak se zde vytápí stropním topením. Strop je nad hladinou stoleté vody, a tak otopná soustava také zatopena nebude.“

Bez omítky a s izolací

Stěny spodních nosných systémů jsou provedeny z prolévacích tvárnic a z interiéru již nejsou opatřeny omítkou, z exteriéru jsou pak do úrovně hladiny stoleté vody zatepleny nenasákavou izolací. Tepelná izolace podlahy je provedena z nenasákavého štěrku z pěnoskla, které je umístěno pod základovou deskou.

Základová deska byla po betonáži vykletována a následně po vytvrdnutí betonu zbroušena, naleštěna a naimpregnována. Základová deska tak zároveň tvoří finální povrch podlahy podstav a prostoru mezi podstavami. Při případném zatopení betonových podstav by se podlaha i stěny pouze vyčistily a vysušily, další stavební zásahy by nebyly nutné. Nenasákavá izolace stěn i podlahy by měla i po povodni zůstat funkční bez nutnosti výměny.

Zahrada se sadem

Zahrada byla navržena s důrazem na jednoduchou údržbu a přírodní atmosféru. V blízkosti domu je část zahrady upravena pro každodenní potřeby rodiny, zatímco vzdálenější části mají charakter divokého sadu s ovocnými stromy. Tento přechod z kultivovaného prostoru k přírodní krajině dokonale doplňuje celkový koncept domu.

close info MgA. Peter Fabo zoom_in Pás oken poskytuje dokonalý výhled do zahrady

Popisovaný projekt vznikal ve spolupráci s investorem a projektanty z firmy Chytrý dům, s. r. o., což umožnilo efektivně sladit požadavky klienta s konstrukčními a rozpočtovými omezeními. Architekti z 0,5 Studia navrhli jak exteriér, tak interiér domu, který harmonicky zapadá do celkového designu a plně vyhovuje potřebám moderního rodinného bydlení.

