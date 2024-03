Nízkoenergetická dřevostavba rostla pomaleji, než investoři očekávali, což zpětně hodnotí velmi pozitivně. Svůj budoucí domov mohli během stavby často kontrolovat a navzdory velmi pečlivé přípravě projektu dokázali na místě přijít s vylepšeními, která jim bydlení zpříjemňují.

Pětičlenná rodina se novým bydlištěm na okraji Prahy vrátila do míst, kde majitel vyrůstal. Jako nejbližší soused tu žije jeho bratr se svou rodinou. Bratři měli oproti jiným stavebníkům snazší výchozí situaci, mohli využít pozemky z rodinného fondu. Domy navrhl architekt Miloš Černý, který shodou okolností bydlí nedaleko a specializuje se na dřevostavby, o něž měli investoři zájem.

Bratři znali skvěle fungující dřevostavby v zahraničí, v různých podnebných pásmech a prohlédli si i řadu zdejších realizací. Manželský pár z domu na fotografiích si také tříbil názory na stavební technologie konzultacemi s přáteli a nezávislými odborníky, takže dům rozhodně nevznikal lehkovážně.

Architekt Černý vzpomíná: „Bratři hledali architekta, který rozumí dřevostavbám, protože se v průběhu příprav a úvah o svém bydlení pro dřevostavbu rozhodli. Doporučení na mě dal vlastně architekt Petr Hlaváček. Nejprve mě oslovil první z bratrů a zakrátko i majitel domu, který představujeme. Pozemky pro stavbu již rodina delší čas vlastnila a zbývalo si vybrat, na kterém kdo bude chtít stavět. Jelikož jsou domy téměř vedle sebe, ale neměly být stejné, domluvili jsme se, že budou mít alespoň nějaké společné znaky. Oběma investorům se líbily pultové střechy a shodli jsme se na stejné barevnosti obou staveb. Domy měly různé zadání, které jsme ještě postupně upravovali.“

close info Jiří Ernest zoom_in Hlavní obytná zóna je rozdělená prakticky, jídelna přímo vedle kuchyně a obývací pokoj v těsném sousedství. V přízemí tráví rodina stále nejvíc času, na velkém jídelním stole si děti píšou úkoly, i když mají ve svém pokoji psací stoly

Co se charakteru pozemku a okolní zástavby týká, neměl architekt čím se inspirovat. „Pozemky se nacházejí na okraji obce a tvoří samostatný prostor na jedné straně slepé ulice. V okolí je zástavba různorodá a nebylo na co v dobrém navazovat.“

Přidáme patro

Manželé o domě přemýšleli s ohledem na předpokládaný životaběh, chtěli být připraveni na různé rodinné situace a mysleli i na pohodlné stáří. Zpočátku měli představu bungalovu, jelikož se chtěli vyhnout schodišti. Jenže dům o pěti nebo šesti místnostech na jednom podlaží by si ukousl značnou část parcely a vůči zahradě by neměl správné proporce.

Majitel vypráví, že v období projektu krátce uvažovali o stavbě ve dvou fázích, ovšem dnes jsou rádi, že od záměru záhy ustoupili: „Postupně jsme se patra přestali obávat. Většina života se zatím stejně odehrává dole, děti jsou menší – jedenáct, osm a čtyři roky. Hodně jsme zvažovali různé životní situace, protože naše potřeby nebudou statické v čase. Řešili jsme například hernu, zda přistoupit k velké místnosti s možností přepažení v budoucnu. A co z toho vzešlo? Dům je do budoucna variabilní, můžeme snadno vybudovat samostatnou obytnou jednotku v patře. Dřevostavba je totiž náročná na pečlivou přípravu, je třeba detailně zpracovaný projekt, do stěn se později nedá snadno zasahovat například novým vedením sítí.“

close info Jiří Ernest zoom_in Hlavní obytná zóna je rozdělená prakticky, jídelna přímo vedle kuchyně a obývací pokoj v těsném sousedství. V přízemí tráví rodina stále nejvíc času, na velkém jídelním stole si děti píšou úkoly, i když mají ve svém pokoji psací stoly

Architekt přikyvuje: „Dům měl být původně přízemní, ale podařilo se mi přesvědčit investora, abychom udělali malou část i v patře, kde je pracovna, hostinský pokoj a malá koupelna. Navržené je to tak, že po letech, například až děti dospějí, se může vrchní část přetransformovat na startovní byt 2 + kk. Je tam příprava na kuchyňskou linku a v přízemí je ve zdi skrytá příprava na samostatný vstup z krytého přístřešku na auto. Doplněním vstupních dveří a dělicí příčky vznikne nová předsíň navazující na schody do oddělené bytové jednotky.“

Čas hrál pro i proti

„O interiéru jsme měli standardní představu: větší společný obytný prostor kolem jídelny s oddělenou uzavíratelnou kuchyní, aby kuchyňské vůně a pachy nepronikaly do interiéru. Několik koupelen, předsíň dimenzovanou tak, abychom se všichni zároveň mohli pohodlně obléknout. Některé úložné prostory jsme vyřešili ad hoc v průběhu stavby, která byla rozvolněnější, než bychom si bývali přáli,“ upřesňuje investor. „Tím jsme ovšem získali čas, abychom se v prostoru začali pohybovat a představovat si, jak v domě budeme žít, a navrhli jsme si mnoho drobných změn.“

close info Jiří Ernest zoom_in Masivní dřevo na podlaze, k němu jemné odstíny taupe a jistota bílé. Barevný styl interiéru ve skandinávském duchu se propisuje celým domem, dětský pokoj není výjimkou

Stavba trvala v podstatě tři roky, do průběhu zasáhl i covid s následným nedostatkem některých stavebních materiálů a navýšením cen. Majitel s architektem pravidelně docházeli na kontrolní dny, angažovali se podstatně více, než měli původně v plánu. Investor coby schopný produkční na svá bedra převzal zajišťování některých subdodávek. Zkrátka stavba na klíč by vypadala jinak, majitel si však pochvaluje, že měl nad stavbou svého domova dokonalou kontrolu.

Zavírejte dveře!

Nízkoenergetický dům s řízeným systémem větrání vyžadoval určitou změnu v chování, takže všechny děti dobře vědí, že pro optimální teplotu v interiéru je nutné zavírat dveře a okna. Pak je v létě venku třicet stupňů a uvnitř kolem dvaceti. Napomáhá také přistínění exteriérovými žaluziemi, bez nich by v domě nastalo rychle pořádné horko. Stavba pracuje se zisky ze slunečního záření, takže tuto zimu majitelé začali topit až koncem listopadu. Jinak roční náklady na energie se pohybují přibližně kolem 43 000 Kč.

Scandi interiér

Při výběru zařizovacích prvků, mobiliáře a celkového ladění interiéru panovala mezi manželi vzácná shoda. Oběma se líbí skandinávský styl, světlé prostory v kombinaci s občasnými výraznějšími tmavými akcenty a plochami. Bílou barvu nábytku doplňují přírodní odstíny dřeva, výmalba v krémovém odstínu taupe a grafitové grafické prvky na některých obkladech a kobercích. Potřebovali ovšem pomoc zkušenější osoby. „Byla pro nás opravdu velká výzva si již ve fázi hrubé stavby představit, kde budou ve třech koupelnách kohoutky, jaké vybrat dlaždičky, jak interiér pojednat, aby se barevně vkusně propojil. Jsme velmi vděční architektce Šárce Hynkové, která nám s interiérem radila.“

Zahrada – nový svět

„Propojení domu s exteriérem je pro nás velmi důležité, hlavní prostor se do zahrady otevírá jednak portálovým oknem, jednak francouzskými dveřmi. V rámci změn a zásahů jsme zdvojnásobili plochu terasy a nelitujeme, v sezoně je plně využitá.“ Vlastní zahrada otevřela majitelům nový vesmír, investor byl zvyklý na klasickou zahradu s tújemi, u svého domu však buduje zahradu pobytovou, přístupnou a přátelskou. Zahradu, kde si děti mohou hrát víceméně bez obav, že nějakou rostlinu nenávratně poničí. Po počáteční konzultaci se zahradní architektkou Milenou Černou se majitel seznámil také s realizacemi zahradního ateliéru Flera a objevil v sobě dosud netušené zahradnické sklony. A zahrada mu jeho péči pomalu začíná vracet.

Autor: Ing. arch. Miloš Černý, Černý atelier. Po studiích, zahraničních stážích a 24 letech architektonické praxe založil Miloš Černý v roce 2017 vlastní ateliér, který s ním v současné době tvoří stavební inženýr Petr Janda a zahradní architektka Milena Černá. Díky tomu je ateliér schopen poskytovat komplexní služby ve stavebnictví s individuálním přístupem. Přestože se Miloš Černý od roku 1997 zabývá dřevostavbami, na tuto stavební technologii se rozhodně neomezuje a nevyhýbá se ani poskytování poradenství.

Základní údaje o projektu

Autor: Miloš Černý, Černý atelier

Interiéry: Šárka Hynková

Zastavěná plocha: 260 m 2 (včetně zastřešených chodníků)

(včetně zastřešených chodníků) Užitná plocha: 176 m 2 (obytná část)

(obytná část) Obvodová konstrukce: sendvičová, sloupková dřevostavba

Zateplení: minerální izolace Knauf, dřevovláknitá izolace Pavatex

Fasáda: tenkovrstvá difuzně otevřená omítka Weber, dřevěný obklad, hliníkové kompozitní desky Prefabond (atiky)

Terasa: modřín

Střecha: pultová z falcovaného plechu, plochá s PVC fólií

Okna: plastová z šestikomorového profilu s trojsklem

Stínění: předokenní hliníkové žaluzie

Vnitřní dveře: masivní dřevěné, zakázková výroba

Vytápění a větrání: teplovodní podlahové vytápění, tepelné čerpadlo vzduch-voda, teplovzdušná krbová kamna, řízené větrání s rekuperací

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 2/2024.

Zdroj: Jana Matoušková, Dům&Zahrada