Dřevostavby často vnímáme jako nízkopodlažní energeticky úsporné objekty, jejichž tvůrci zůstávají spíše při zemi. Možná je na čase tenhle názor poopravit. Dřevostavby už mohou mít desítky pater a výškových metrů.

Dřevostavby ve Volyni

Na nedávné konferenci Dřevostavby v jihočeské Volyni diskutovaly stovky odborníků o projektových principech, konstrukčních detailech a nových postupech zpracování dřeva. Mluvilo se o stále rostoucím významu tohoto obnovitelného materiálu zejména s přihlédnutím k aktuálním cílům snížit skleníkové plyny při výstavbě i chodu staveb.

Mezi řečníky byli zástupci Švýcarska, Kanady, Slovenska, Rakouska a Finska, nechyběli zástupci univerzit z ČR a Německa. Hovořilo se o stavbách minulých, současných i budoucích. Pozornost poutaly přednášky o využívání prefabrikovaných deskových prvků z lepeného lamelového a křížem vrstveného dřeva a jejich využívání při stavbě výškových budov.

close info Aschl Edelstahl zoom_in Výšková budova HoHo ve Vídni

„Vícepodlažní dřevostavby ve většině případů nebudou pouze ze dřeva, ale budou u nich používány různé nezbytné železobetonové a ocelové prvky či tuhé stropní konstrukce,“ doplnil k tématice výškových budov Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT

Bude Salon dřevostaveb

O výškových budovách budou zanedlouho diskutovat i účastníci Salonu dřevostaveb, na který přijedou autoři dřevěného bytového mrakodrapu Haut v Amsterdamu, který s jednadvaceti podlažími patří k nejvyšším dřevostavbám na světě.

close info Jannes Linders, Team V Architecture zoom_in Bytový dům Haut v Amsterdamu je dřevěný mrakodrap s jednadvaceti podlažími. Patří k nejvyšším dřevostavbám na světě.

Co se chystá v ČR

Jak na tom budeme v ČR? Budeme stavět jen pár podlaží nebo půjdeme i u nás do výšky? Jak je to s bezpečností staveb a s využitím materiálů? O budoucnosti malých a velkých dřevostaveb jsme si povídali i s odborníkem na tuto problematiku Janem Novým, ESG ředitelem skupiny Progresus:

Jak dlouho trvá stavba rodinného domu (na připraveném zasíťovaném pozemku)?

Stavba probíhá velice rychle, jde v podstatě o montáž precizně připravených dílů z výrobního závodu. Stavební díly přivezeme na pozemek v několika kamionech a během několika dnů dům postavíme. Zákazníkovi standardně předáváme klíče od domu během tří až čtyř týdnů od našeho příjezdu.

Jaká je bezpečnost současných dřevostaveb? Existuje řada mýtů o vyšší hořlavosti materiálů, o náchylnosti k různým dřevokazným houbám

Moderní dřevostavby musí vždy splňovat normy požární bezpečnosti, takže se jejich uživatelé nemusí ohně bát o nic více, než u domů jiné konstrukce. V současnosti používané nové druhy konstrukčního dřeva mají výhodu v hoření kontrolovanou rychlostí, takže na rozdíl od železné konstrukce po požadovanou dobu nehrozí ani jejich zhroucení. Obecně lze říct, že u všech staveb je zásadní kvalita jejich zhotovení, jak se jako jejich majitelé věnujeme údržbě a také péče o správné vnitřní klima, které má vliv nejen na životnost používaných materiálů, ale i na naše vlastní zdraví.

Můžete srovnat životnost zděné stavby a současné dřevostavby? Je možné poskytnout i nějaké cenové srovnání?

Životnost dřevostavby je totožná jako u zděných domů a je dána především správným konstrukčním řešením. Hezkým příkladem životnosti dřevostaveb jsou například stovky let staré salaše v horách. Dnešní dřevostavby jsou navíc plné moderních materiálů, špičkových izolací a vybavení.

Díky přípravě dílů v komfortním prostředí výrobní haly jsou dřevostavby obvykle levnější než domy z konvenčních materiálů. Jejich hodnotu pro klienty ještě zvyšuje rychlost výstavby, díky které ušetří např. dlouhé měsíce nebo roky nákladů na pronájem. Zákazníci našeho výrobního podniku RD Rýmařov také mají v ceně základovou desku, tepelné čerpadlo a fotovoltaickou elektrárnu. Z dlouhodobého hlediska se dá očekávat, že bude hodnota budov z konvenčních materiálů klesat, proto investice do bydlení v domě z udržitelných materiálů slibuje dobré zhodnocení do budoucna.

close info RD Rýmařov zoom_in Výstavba bytových domů Rakousko - Seefeldergasse

Pokud dřevostavby splňují ESG cíle, jak je to s využitím energií v plánovaných domech? Máte už projekt? Jak je to s rostoucími požadavky na fotovoltaiku na střechách budov?

Vývoj legislativy i směrnici o energetické náročnosti budov sledujeme. Přestože požadavky vypadají přísně, naše domy již dnes splňují míru energetické náročnosti a sníženou spotřebu energií na požadované úrovni. Všechny domy od nás jsou už vybavené fotovoltaickou elektrárnou a tepelným čerpadlem - tedy dříve, než to od nás legislativa bude vyžadovat.

Jak vysoký může být dům ze dřeva, kde jsou limity, jaké jsou obavy a čím se dají rozptýlit?

Současné nejvyšší dřevostavby se blíží stovce výškových metrů, ale i tuto - v českých podmínkách až závratnou - výšku už několik připravovaných projektů překonává. V Japonsku dokonce navrhli budovu W350, která dosahuje výšky 350 metrů a má šanci stát se tak nejvyšší dřevostavbou na světě.

V České republice se díky novým evropským normám klasifikace dostáváme na úroveň ostatních evropských států a naše podmínky se srovnají s těmi v Německu a Rakousku. Věříme, že budoucnost stavebnictví je v synergii těch nejlepších materiálů, které nám umožní stavět budovy odpovídající moderním požadavkům při současné šetrnosti k životnímu prostředí.

Jaké je využití dřevostaveb při stavbách větších bytových domů?

S dřevostavbami jako vícepodlažními bytovými domy sbíráme zkušenosti už téměř 20 let. Jejich obrovskou výhodou je rychlost realizace, minimum hluku a odpadu zatěžujícího okolí a bezprašnost samotné výstavby, ze kterých profitují hlavně obyvatelé sousedství.

Jako běžný uživatel na první pohled rozdíl mezi domem z konvenčních materiálů a dřevostavbou nepoznáte. Při užívání však zejména v létě oceníte příjemné klima a v zimě zase poznáte úsporu na energiích díky snadnému vytopení prostoru. Další výhodou je také variabilita při plánování interiéru.

Zdroj: Dům&Zahrada, CKAIT, Salon dřevostaveb, Progresus