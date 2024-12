Ceny nemovitostí dále rostou. Například 80metrový byt se ve třetím čtvrtletí prodával v Praze i Brně průměrně o více než milion korun dráž než před rokem. Stejné je to u 150metrových domů v Brně. Lidé nečekají na levnější hypotéky a smířili se s tím, že sazby začínající dvojkou se dlouho nedočkají.

Trendem je však hypoteční úvěr maximálně snížit – bazény či pergoly se při stavbě rodinného domu odkládají, při refixaci se lidé zase snaží o maximální mimořádné splátky, a to i za cenu půjček v rodině.

Zatímco trh s bydlením byl ještě začátkem letošního roku nakloněn spíše kupujícím – nabídkové ceny už sice neklesaly, ale reálně se stále dala vyjednat slušná sleva –, po třetím kvartálu je zřejmé, že situace se diametrálně změnila.

Průměrné ceny starších bytů v největších městech ČR vzrostly mezičtvrtletně o 2 až 5 procent. V meziročním srovnání ale poskočily nejčastěji o 14 až o 16 procent (šest z osmi sledovaných měst).

Starší domy zdražily meziročně o 3 až 13 procent, v kvartálním srovnání cena nerostla pouze ve dvou případech. Vyplývá to z analýzy společnosti FérMakléři.cz, která spolupracuje s více než 100 realitními makléři z velkých i malých realitních kanceláří napříč celým Českem.

V největších městech jsou byty i domy dražší o milion

Cena za metr čtvereční přesáhla v Praze u starších domů hranici 100 tisíc korun. Dům o velikosti 150 m2 tak šlo letos ve třetím čtvrtletí pořídit za zhruba 15 milionů korun, tedy o 675 tisíc korun více než před rokem.

„V Brně za domek velikosti 150 metrů čtverečních zaplatil kupující ve třetím kvartálu průměrně 11,7 milionu korun. Před rokem by mu přitom stačilo 10,6 milionu korun. To je rozdíl více než milion korun,“ upozorňuje Lumír Kunz, jednatel společnosti FérMakléři.cz.

Kunz dodává, že stejným rozdílem se zvedly ceny ve dvou největších městech také v případě starších bytů. „Kupní cena staršího bytu v Praze o rozloze 80 metrů čtverečních je průměrně o 1,1 milionu korun vyšší než loni, obdobný byt v Brně zdražil o 1,03 milionu korun,“ uvedl Kunz.

Ceny nemovitostí: Rostou, nerostou... rostou!

Lidé si na vyšší úrokové sazby zvykli

Rostoucímu nákupnímu apetitu odpovídá objem poskytnutých hypotečních úvěrů, který se podle odborníků pohybuje na velmi příznivých hodnotách. Mylná představa, v níž hypoteční trh klienty několik let utvrzoval, tedy že slušná úroková sazba začíná v nejhorším dvojkou, se již z našich hlav vykouřila.

„Zájem klientů o financování bydlení aktuálně převážil bariéru vyšších úrokových sazeb. Roli hraje fakt, že část klientů oddalovala své plány v naději na brzký pokles úrokových sazeb. Aktuálně je však zřejmé, že úrokové sazby se k dalšímu poklesu nechystají, a není tedy příliš nač čekat,“ říká David Eim, místopředseda představenstva Gepard Finance s tím, že vývoj úrokových sazeb zamrznul – průměrná úroková sazba je pár bodů nad 5 % a ne a ne se hnout.

Snaha o co nejnižší úvěr

Podle finančních poradců lze u všech hypoték pozorovat vyšší snahu maximalizovat vlastní prostředky a s vyššími sazbami si brát co nejmenší úvěr.

„Například u novostaveb rodinných domů lidé omezují financovanou výstavbu na nezbytně nutný rozsah. Třeba vedlejší stavby jako bazény, ploty, pergoly apod. se často realizují až později, postupně, tedy dodatečně a mimo financování hypotékou. Co tak bylo zvykem při stavbách svépomocí, se nyní častěji projevuje také u průměrných novostaveb na klíč, i když ne vždy je to vzhledem k nárůstu nominálních příjmů nezbytně nutné,“ popisuje Václav Šimek, partner ve společnosti Freedom Financial Services.

Z dat ČNB vyplývá, že měsíční objemy hypotečních úvěrů poskytnutých bankami byly v závěru loňského roku nejvyšší za poslední rok a půl. Uvažujete o koupi nebo prodeji nemovitosti? Uvažujeme o prodeji bytu. 23 % Rádi bychom koupili rodinný dům. 24 % Zatím vyčkáváme a pozorujeme situaci. 21 % O ničem podobném neuvažujeme. 32 % Hlasovalo: 107

Mimořádné splátky

Dalším trendem je vkládání mimořádných splátek u refixací. „V dobách nízkých sazeb klienti necítili potřebu nutně snížit úvěr mimořádnou splátkou. V současnosti by však při změně sazby ze 3 % na 5 % splátka výrazně narostla, a tak je vidět snaha vkládat maximální mimořádné splátky ze svých finančních rezerv, byť ne vždy to dává ekonomický smysl. Je to často o emocích, a tak někteří lidé vybírají prostředky z investic, dokonce si půjčují v rámci rodiny, tedy bezúročně, aby ten šok pro měsíční cash flow rodiny nebyl tak výrazný,“ dodává Václav Šimek.

Podle Šimka bylo snahou poradců v době nízkých úrokových sazeb, aby klienti úvěr fixovali na co nejdelší dobu. Mnozí tak často mají ještě několik let k dobru, a budoucí změna sazby nebude tak výrazná a přijde ve vhodnější dobu.