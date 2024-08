Po narození dítěte se rodina investora rozhodla opustit pražský byt a přestěhovat se do jižních Čech. V Soběslavi získali ideální stavební pozemek a pustili se do stavby domu svépomocí. Podívejte se na dům, který si postavili.

Rodina investora žila několik let v Praze, ale poté, co se jim narodilo miminko, jim začalo být v městském bytě trochu těsno. Krátce před narozením potomka již byli rozhodnuti o tom, že se z hlavního města přestěhují do jižních Čech, odkud pocházejí. Rozšíření rodiny dodalo všemu trochu spád.

close info Jan Novotný zoom_in Pohled do interiéru moderního domu v Soběslavi

Dražbu stavebních pozemků v Soběslavi bral investor s manželkou jako šanci změnit svoji životní situaci. Podařilo se jim získat pozemek a pak se pustili do stavby svépomocí. V novém domě žijí dva roky, a přestože ještě není vše zcela hotové a pár věci se bude dodělávat, jsou s bydlením nadmíru spokojeni.

Ideální stavební pozemek

O ideální parcele měli rozhodnuto po první obhlídce. Krajová parcela, pouze jeden soused, orientace pozemku na jihozápad. Nic lepšího si ani nemohli přát. Pozemek získali a pak přišla nejtěžší část, tedy rozmyslet si podobu domu.

close info Jan Novotný zoom_in Pohled do interiéru moderního domu v Soběslavi

Vzhledem k orientaci a tvaru pozemku se manželé rozhodli pro dům s půdorysem písmene L. Dům je ze severovýchodního rohu otevřený do zahrady.

O počtu místností a jejich rozložení v patrech měli investoři už nějakou představu, dům tak zbývalo pouze naprojektovat. S tím jim velmi pomohl projektant, který byl otevřený všem jejich návrhům.

Vznikl tak projekt a následně zajímavá stavba se zelenou střechou, předsazenou terasou, vhodně umístěnými místnostmi, které odpovídali požadavkům stavebníků.

Volba stavebních materiálů

Od začátku investor počítal s tím, že stavbu bude provádět svépomocí. Chtěl proto využít materiál, se kterým se dobře pracuje, je trvanlivý a úsporný. Zároveň nechtěl vrstvit dodatečné zateplovací systémy.

close info Jan Novotný zoom_in Na parcele v Soběslavi si rodina postavila komfortní dům s půdorysem do L - pohled na terasu a zelenou střechu

Nejlepší volbou pro stavbu bylo jednovrstvé zdivo plněné minerální vatou od Porothermu (Porotherm 44 T Profi) se systémem stavby na pěnu, který je pro svépomocné stavby výbornou variantou.

První řadu cihel si stavebníci nechali profesionálně založit přímo službou od Wienerbergeru, zbytek pak už byl na nich. S materiálem se stavělo bez problémů, rychle a během stavby se neobjevily žádné zásadní potíže.

Broušené cihly jsou perfektně rovné a s kvalitním založením to zvládne i šikovný laik. Technické detaily stavby jsou zpracovány ve volně dostupných materiálech výrobce a jejich řešení se podařilo bez potíží dokončit.

Informace o stavbě

Dokončený dům má střechu izolovanou fólií Fatrafol, jsou v něm okna Vekra Komfort EVO, HS Slim portály. Na terase je dlažba Semmelrock, typ Bradstone Old Town.

Dům je vytápěn plynem, jako doprovodný zdroj tepla slouží vnitřní krbová vložka. Nový domov pro rodinu je vybaven systémem centrální rekuperace vzduchu. Na pozemku je vlastní studna, ze které je čerpána užitková voda na zalévání zahrady, zelené střechy apod.