Na okraji středočeské Dobříše stojí dům s bazénem, střešní zahradou a zatravněnou šikmou střechou padající až k zemi. V průběhu stavby se budoucí majitelé přijeli podívat na místo jen třikrát, celou dobu totiž žili v Indonésii. Dnes ve svém domě bydlí a jsou s ním maximálně spokojeni.

Dům na první pohled upoutá nezvyklým vzhledem, jehož autorem je architekt Martin Náhlovský s kolegy z ateliéru Master Design. Budoucí majitelé si architekty našli během dlouhodobého pracovního pobytu v Indonésii na internetu, kde je upoutaly předchozí realizace.

„V online duchu se nesla i celá následná komunikace a spolupráce mezi investory, námi a staviteli, která předpokládala absolutní vzájemnou důvěru,“ říká jeden ze zakladatelů ateliéru Michal Janáč.

Samé výhody

Pozemek, na němž se stavělo, je poměrně velký a nachází se v nepříliš zastavěné oblasti nabízející přívětivé výhledy do nedalekých lesů. Mezi jeho výhody patří nulový spád terénu i velké proslunění, protože sem dopadá východní, jižní i západní slunce. Přístupová komunikace se nachází na severní hranici pozemku.

Jak vyhovět regulativům

Majitelé si přáli dům pro rodinu s dětmi ve stylu bungalovu s částečným podsklepením. Místní regulace dodávala, že nově postavené domy musí mít šikmou střechu s libovolnou orientací hřebene.

close info Michal Janáč zoom_in Díky výborné poloze pozemku v málo zastavěné části obce se z celoprosklených stěn nabízejí působivé výhledy

Tomu architekti nejenže vyhověli, ale navíc ze šikminy udělali ústřední prvek celé stavby. A pod střechu dosahující až k zemi ještě umístili požadovaný sklep. Podařilo se jim tak vytvořit stavbu výjimečného a neotřelého vzhledu a zároveň dodržet všechny požadavky obce i klientů.

Slunci vstříc

„Stavba dělí pozemek v poměru 2 : 3. Větší část nezastavěné plochy je orientovaná na západ a do soukromí a nachází se na ní bazén, u něhož si rodina užívá odpolední a večerní slunce. Ranní slunce naopak osvětluje snídaňový stůl s výhledem do lesů a do ulice. V poledne sluneční světlo dopadá na střešní zahradu, kam se dá vyjít i z horního podlaží,“ vysvětluje architekt.

„Sluneční světlo na dům nejen dopadá z různých stran, ale také jím prochází – díky protilehlým celoproskleným stěnám je celá stavba dokonale prosvětlená a nabízí působivé průhledy skrz interiéry směrem od východu na západ.“

Tři segmenty v jednom

Stavba je koncipovaná jako trojdům skládající se ze tří těles o různých funkcích. Západní křídlo patří hostům a dětem. Nacházejí se v něm dva velké pokoje a plně vybavená společná koupelna.

close info Michal Janáč zoom_in Na terase pod pergolou je snídaňový stůl, který je po ránu vystavený příjemnému východnímu slunci

Východní křídlo s velkou ložnicí, samostatnou koupelnou a průchozí šatnou užívají rodiče. Mezi oběma křídly leží ústřední prostor určený k setkávání a orientovaný je na jih.

Potkávací zónu tvoří jídelna, lehce zapuštěná kuchyně a obývací pokoj. Je to jediná část stavby, která má dvě výškové úrovně. Z haly před společenskou částí vedou schody vzhůru na galerii, z níž lze vyjít na střešní zahradu.

Přímořský vánek

Společně s domem vznikal projekt zahrady, jejíž nejzajímavější částí je zahrada na střeše v přímořském stylu. Stejný styl sledují i materiály použité v domě. Architekt zvolil světlé materiály – ať už jde o bílou omítku, nebo pískovcově zbarvenou fasádní stěrku. Vyvážení a potřebný kontrast zajišťuje tmavě šedá dlažba a plechová střešní krytina.

close info Michal Janáč zoom_in Působivá střešní zahrada

Vztah na dálku

„Stavět s klientem na druhém konci světa může být složité, ale naše spolupráce probíhala dobře. Důkazem vzájemné důvěry budiž i to, že za celou dobu stavby přijeli investoři do Čech jenom třikrát. Průběh stavby za nepřítomnosti klientů kontroloval technický dozor, který jim pravidelně referoval o postupu výstavby. Důvěra vložená do nás a dozoru se tak klientům nakonec vyplatila,“ uzavírá architekt Michal Janáč.

Autoři: Master Design Ateliér Master Design tvoří tým architektů, projektantů a odborníků na grafiku, statiku, inženýring a realizaci staveb působící po celé ČR a nabízející precizní all-inclusive služby. Propojuje architektonický ateliér se stavební firmou. Dům navrhnou špičkoví architekti se zkušenostmi z více než 300 obdobných projektů a stavební divize společnosti dům následně celý postaví. Vše pod jednou střechou.

Základní údaje o projektu

Architekt: Martin Náhlovský, Michal Janáč, Jan Jadrníček, Lukáš Richter, Master Design

Dodavatel: Master Design

Návrh a realizace zahrady: Green Art

Zastavěná plocha: 502 m²

Užitná plocha: 340 m²

Obvodová konstrukce: vápenopískové cihly KM Beta

Tepelná izolace: polystyren

Fasáda: silikonová omítka, fasádní stěrky

Střecha: plechová Lindab

Okna a venkovní dveře: Josko

Vnitřní dveře: Josko

Podlahy: dřevěné třívrstvé

Vytápění: tepelné čerpadlo země/voda

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 2/2024.

Zdroj: Dům&Zahrada