Od začátku příštího roku se rozjede první fáze zákazů, kterými chce Evropská unie postupně omezit chladiva s obsahem fluoru. V praxi to znamená, že výrobci nebudou smět uvádět na trh tepelná čerpadla určitého typu a velikosti.

I zde však existují výjimky z omezení. Navíc uživatelé dotčených tepelných čerpadel mohou zůstat v klidu. Nová legislativa nijak neomezí provoz ani servis stávajících zařízení.

„Nejdůležitější zprávou pro domácnosti a firmy je, že nařízení se skutečně týká pouze produktů nově uváděných na trh. Jinými slovy tepelné čerpadlo zakoupené před začátkem platnosti daného zákazu bude možné normálně provozovat a udržovat, a to po celou dobu jeho životnosti. Dodavatelé jsou na tuto situaci připraveni a počítají s pokračováním plnohodnotného zákaznického servisu pro veškerý sortiment,“ říká Jan Potucký, ředitel Asociace pro využití tepelných čerpadel.

Nežádoucí F-plyny

Fluorované plyny neboli F-plyny mají řádově stokrát až desetitisíckrát vyšší tzv. potenciál globálního oteplování (GWP) než oxid uhličitý, snaha o jejich omezení tedy vyplývá z evropské klimatické politiky. Chladiva jsou ovšem v tepelných čerpadlech hermeticky uzavřena a jejich únik do ovzduší hrozí pouze při havárii nebo neodborné manipulaci.

Tepelná čerpadla na přírodní chladiva a nařízení o F-plynech

Názor odborníků

„Členové naší asociace by považovali za účelnější zpřísnit certifikace a pravidla nakládání s chladivy po ukončení životnosti zařízení než jít cestou plošných zákazů. EU na jednu stranu podporuje prodej tepelných čerpadel, na druhou stranu ho bude regulovat, a to ze stejného důvodu – kvůli dekarbonizaci vytápění! Na první pohled to vypadá absurdně a prvotní návrh omezení nejspíš i byl. Schválené nařízení však již má racionální podobu. Zákazy naběhnou postupně a budou respektovat dostupnost alternativních chladiv v jednotlivých kategoriích,“ upozorňuje Jan Potucký.

Harmonogram zákazů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU ze 7. února 2024 specifikuje časový rámec zákazů odvíjející se od výšky potenciálu globálního oteplování (GWP), typu a výkonu tepelného čerpadla a dalších parametrů.

První omezení přijde v roce 2027, produkty s jakýmkoliv obsahem fluorovaných plynů by pak měly být zakázány do roku 2032 v kategorii tzv. monobloků a do roku 2035 v kategorii dělených jednotek. V roce 2050 pak Unie počítá s úplným ukončením spotřeby F-plynů.

Řešením jsou přírodní chladiva

Výrobci tepelných čerpadel se na unijní regulaci fluorovaných plynů připravují dlouhodobě. V některých kategoriích (například u nejprodávanějšího typu vzduch-voda) se již výrobcům podařilo přejít na přírodní chladiva, nejčastěji propan (označení R290).

„Do harmonogramu zákazů může ještě promluvit nově zvolený Evropský parlament a v roce 2030 se pak každopádně počítá s vyhodnocením dopadů na bezpečnost, účinnost a cenovou dostupnost zařízení. Pevně věřím, že výsledkem bude rozumný plán, který umožní rozšíření tepelných čerpadel mezi co nejvíce uživatelů. I bez dokonalého vyřešení problému s F-plyny totiž tato zařízení zůstávají nejekologičtějším způsobem vytápění,“ zdůrazňuje Jan Potucký.

F-plyny se využívají nejen v oblasti vytápění a chlazení, ale také ve zdravotnictví, stavebnictví či energetice. Ve většině těchto aplikacích nahradily látky poškozující ozonovou vrstvu, tzv. freony, které se v Česku používaly zejména v 80. a 90. letech.