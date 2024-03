Evropská unie přitvrdila ve snaze snížit emise skleníkových plynů z budov. Nově přijatá legislativa stanovuje, že do roku 2050 musí být všechny budovy na území ČR, s výjimkou historických, zcela bez emisí. Tento článek rozebírá, co nová směrnice obnáší, jaké má cíle a jaké výzvy s sebou přináší.

„Během následujících dvou let členské státy mají principy směrnice zavést do svých zákonů, spoustu parametrů si přitom mohou upravit po svém," uvádí nedávno schválená Směrnice o energetické náročnosti budov Evropského parlamentu. Cílem je radikální snížení emisí skleníkových plynů, jelikož budovy jsou odpovědné za značnou část celkové spotřeby energie a produkce emisí v EU.

Nová pravidla pro budovy

Od roku 2027 budou muset všechny nově postavené státní budovy fungovat bezemisně, a od roku 2030 se toto pravidlo rozšíří na všechny nové budovy, včetně rodinných domů. Do roku 2050 by pak měla být každá budova v České republice bez výjimky bez emisí, s výjimkou historických budov, kde by modernizační stavební zásahy (vnější zateplení a fotovoltaika) zničily jejich historickou hodnotu.

Směrnice o energetické náročnosti budov

Zdroj: Youtube

Výzvy spojené s modernizací

Budovy spotřebují 40 % vyrobené energie a produkují 36 % emisí skleníkových plynů. Modernizace stávajících budov představuje pro Českou republiku obzvláště velkou výzvu. „I když se termín do roku 2050 zdá velmi vzdálený, současné tempo oprav je nedostatečné," konstatuje analýza organizace Zateplujeme Česko. Podle této analýzy potřebuje většina bytového fondu postaveného před rokem 1980 komplexní rekonstrukci.

Finanční podpora a dotace

Stát nabízí finanční podporu pro ty, kteří se rozhodnou pro renovaci. „Ministerstvo životního prostředí dlouhodobě podporuje renovace budov a počítá se zrychlením na tři procenta ročně," říká ministr Petr Hladík. Dotační programy jako Oprav dům po babičce jsou příkladem, jak vláda podporuje komplexní renovace s cílem zvýšit energetickou účinnost domů a snížit jejich emise.

Odemknout anketu (esc) close warning_fill Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé. Přihlásit Zamýšlíte využít dotace pro instalaci fotovoltaických panelů? close info anatoliy_gleb / Shutterstock Podpora se sice snížila z 200 000 na 160 000 korun u každé dotační žádosti, ale zároveň byla prozíravě zavedena motivační složka. Ano, letos se na fotovoltaiku chystáme. • 23 % success_fill Ano, letos se na fotovoltaiku chystáme. Ne, fotovoltaiku už máme. • 14 % success_fill Ne, fotovoltaiku už máme. Ne, fotovoltaiku nechceme. • 59 % success_fill Ne, fotovoltaiku nechceme. Na fotovoltaiku nemáme peníze. • 5 % success_fill Na fotovoltaiku nemáme peníze. Hlasovalo: 22

Přechod na bezemisní technologie

Nová legislativa vyžaduje, aby všechny budovy byly do roku 2050 bez emisí, což vyžaduje masivní úsilí v oblasti renovací. Ačkoliv původní návrhy směrnice počítaly s přísnějšími omezeními, nakonec byl zákaz používání fosilních paliv ve vytápění budov od roku 2040 odmítnut. „Dodavatelé plynu v ČR počítají s tím, že do roku 2040 budou schopni přejít na technologie využívající nízkoemisní a obnovitelné plyny, jako jsou biometan a vodík,“ uvádí Josef Kotrba z Českého plynárenského svazu.

Zdroj: rics.org, commission.europa.eu