Fotovoltaika bude povinná. Dne 12. března 2024 Evropský parlament schválil změnu takzvané stavební směrnice, čímž se od všech nově vystavěných budov v EU vyžadují nulové emise. To zahrnuje povinnost osazení střech rodinných domů fotovoltaickými panely.

Evropský parlament a Evropská komise učinily zásadní rozhodnutí, které má dalekosáhlé důsledky pro budoucí výstavbu v Evropské unii. V rámci plánu REPowerEU, jehož cílem je ukončit závislost Unie na dovozech plynu a ropy z Ruska, bylo rozhodnuto o povinné instalaci fotovoltaických panelů na všechny nové obytné budovy.

Povinná fotovoltaika

Nová směrnice upřesňuje, že od roku 2030 má být každá nová obytná budova v EU vybavena solárními panely – za předpokladu, že je to ekonomicky odůvodněné a technicky proveditelné. EU se tím snaží dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050 a snížit svou závislost na energetických zdrojích z nestabilních regionů. Povinná instalace fotovoltaických panelů na nové domy je klíčovým krokem k dosažení těchto cílů.

Směrnice o energetické náročnosti budov

Ekonomické a technické aspekty

Přechod na solární energii vyžaduje značné investice, avšak Evropská unie plánuje pokrýt část výdajů prostřednictvím mimořádného fondu obnovy a dalších finančních nástrojů, jako je například navýšení prodeje emisních povolenek.

Tento přístup má umožnit zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na výrobě energie na 45 % do roku 2030, a podstatně tak přispět k energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů.

Rozšíření kapacity fotovoltaických elektráren

Evropská unie se zároveň rozhodla udělat větší krok v realizaci Zelené dohody, která nám v konečném důsledku umožní dosáhnout v Evropě do roku 2050 klimatické neutrality. Předpoklady přijaté loni v programu Fit for 55 , tedy snížení emisí do roku 2030 na úroveň odpovídající 55 % emisí z 90. let, v tuto chvíli nestačí.

Solární strategie EU si klade za cíl zdvojnásobit kapacitu fotovoltaických elektráren v příštích třech letech a dosáhnout 600 GW instalovaných fotovoltaik do roku 2030.

Už za pět let i na našich střechách?

Povinná instalace fotovoltaických panelů na nové obytné budovy od roku 2030 představuje zásadní změnu v přístupu k výstavbě a energetice v Evropské unii.

Podle bruselských úředníků je to krok směrem k udržitelnější, ekologičtější a energeticky nezávislejší budoucnosti. Navíc má podnítit ekonomiku EU tím, že otevírá nové příležitosti pro inovace, vývoj technologií a vytváření pracovních míst v oblasti obnovitelné energie.

Zdroj: independent.co, rics.org