Po dokončení rodinného domu obvykle vyvstanou tyto otázky: kam zaparkovat auta, kam dát kola, nářadí a spoustu věcí a kutilové začnou přemýšlet, kde si zřídit dílnu. Všechny tyto problémy dokáže vyřešit montovaná garáž na míru, kterou lze postavit za pouhých 6 hodin.

Přesně tyto otázky si položila rodina z Posázaví, poté co dokončili svůj vysněný dům. A začali pátrat po dodavateli zděné dvougaráže, ve které by byl také prostor na dílnu pro manžela, který je nadšený kutil a veteránista.

Pak ale objevili na internetu společnost Gardeon, která staví montované stavby – garáže, zahradní domky, pergoly a přístřešky.

Rozhodla cena

Nejprve se zajeli podívat na referenční objekt do Říčan. A když si spočítali, že zděná garáž by je stála jeden milion a montovaná od Gardeonu polovinu, bylo rozhodnuto. Gardeon navíc dokázal navrhnout dvougaráž s dílnou přesně na míru do prostoru vedle domu.

Součástí dvougaráže je ve finále ještě dílna s vlastním vchodem v podobě dveří - unikátní řešení, které vyhovuje fandovi do aut a zručnému kutilovi.

Montáž garáže GARDEON pro jedno auto

Zdroj: Youtube

Průběh stavby

„Ráno přijela montážní parta a v poledne už garáž stála a její okolí bylo dokonale uklizeno. Technici nám ochotně vysvětlili ovládání vrat a všechny detaily,“ pochvaluje si pán domu. Garáž je zateplená a majitelé oceňují tepelnou izolaci v zimě i v létě. „Skutečně to funguje, v létě tam není horko a v zimě nepromrzne.“

Sjednocená fasáda

Díky montované konstrukci garáže ze sendvičových panelů majitelé ušetřili kromě času také velké množství vnitřního prostoru. Dalším bonusem je sjednocení fasády garáže s fasádou domu. „A díky podobné fasádě vypadá nová garáž nakonec jako zděná, perfektně se nám hodí k domu,“ oceňuje paní domu.

Odemknout anketu (esc) close warning_fill Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé. Přihlásit Máte ve své garáži kutilskou dílnu? close info studiovin / Shutterstock Cílem vytápění v garážové dílně není dosáhnout vysoké teploty, ale mít možnost si během práce v dílně přitopit. Ano, dílnu v garáži mám. • 68 % success_fill Ano, dílnu v garáži mám. Ne, dílnu mám na jiném místě. • 26 % success_fill Ne, dílnu mám na jiném místě. Ne, dílnu doma nemám. • 6 % success_fill Ne, dílnu doma nemám. Hlasovalo: 87

Veterán i TV stěna

Vedle Octavie čeká v garáži na renovaci veterán Škoda Rapid. Obě auta se pohodlně vejdou a je kolem nich spoustu místa na pohyb i otevírání dveří. Majitel si navíc „zaparkoval“ do garáže televizi a celou obývací stěnu s hudební věží.

Z garáže je průchod do dílny, ale zvenčí je možné vstoupit dveřmi a neotevírat velká sekční vrata. Prostě dokonalý koutek pro muže, který má rád auta a dílnu a může v garáži tak trochu i bydlet.