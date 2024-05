Představte si svět, ve kterém vaše zahrada dostává přesně tolik vody, kolik potřebuje, ve chvíli, kdy to potřebuje. S inteligentními zavlažovacími systémy to už není jen sen, ale realita. Podívejte se, jak takové zavlažování funguje.

Automatizované systémy zavlažování využívají nejmodernější technologii na monitorování úrovně vlhkosti půdy, požadavky rostlin či dokonce předpovědi počasí, a podle toho upravují harmonogram zavlažování. Prostřednictvím aplikací pro chytré telefony mohou zahrádkáři dokonce upravovat harmonogram zavlažování na dálku.

„Ať už jste doma, nebo ne, můžete zajistit, aby vaše zahrada dostávala správnou péči, což ulehčí i práci v ní,“ říká o moderních závlahových systémech David Benda, odborník z oddělení zahrady v projektových marketech Hornbach.

Zodpovědnost za životní prostředí

Šetření vodou není jen o menší spotřebě, ale i o rozumném využívání této komodity. Sběrem dešťové vody do sudů na to určených nebo do podzemních nádrží mohou zahrádkáři využít přírodní bohatství a zároveň snížit svou ekologickou stopu. Na rozdíl od vody z vodovodu je dešťová voda bez chemikálií, takže je to ideální výživa pro rostliny.

Podle Davida Bendy obsahuje dešťová voda důležité prvky, které jsou pro zdravý růst a vývoj rostlin zásadní. „Dešťová voda obsahuje dusík ve formě dusičnanů, které podporují zdravý vývoj rostlin. Díky pH v rozmezí od 6,2 do 6,8 napomáhá dešťová voda uvolnění půdních živin klíčových pro výživu rostlin.“

Správné zavlažování trávníků a nastavení automatické závlahy

Zdravá zahrada chrání ekosystém

Půda je živý ekosystém a nesprávné zavlažování může narušit její rovnováhu. Běžné hadice často přispívají k nadměrnému zavlažování, což způsobuje problémy, jako je podmočená půda a ztráta živin. Naopak zavlažovací systémy dodávají přesné množství vody, čímž zabraňují odtékání a maximalizují účinnost.

Automatické systémy pracují především v noci nebo brzy ráno, aby se minimalizovalo vypařování. Důležitým pravidlem je vyhnout se přímému zalévání květů a listů, protože to může vést ke vzniku plísní. Na zalévání trávníků využívejte postřikovače, v případě květinových záhonů zvolte kapičkovou metodu.

Zahrádkaření bez námahy

„Smart zavlažovací systémy fungují prostřednictvím kombinace senzorů, regulátorů, ventilů a zavlažovacích zařízení. Jejich používáním můžete optimalizovat spotřebu vody, protože ji dodávají přímo ke kořenům rostlin, čímž se minimalizuje odtok a odpařování,“ vysvětluje David Benda z Hornbachu.

Jednou z nejdůležitějších součástí jsou senzory, které sbírají informace o prostředí. Mezi nejdůležitější patří senzory vlhkosti půdy, které měří úroveň vlhkosti v půdě. Dalšími jsou snímače počasí, které monitorují teplotu a srážky, a světelné snímače zjišťující úroveň slunečního světla.

Mozek zavlažovacího systému

Hlavní a klíčovou součástí zavlažovacího systému je řídicí jednotka, která zpracovává údaje ze snímačů a určuje, kdy a kolik vody se má dávkovat na základě předem definovaných parametrů. Moderní zavlažovací počítače jsou často programovatelné a lze je ovládat i na dálku prostřednictvím aplikací pro chytré telefony.

Konečně, zavlažovací zařízení, jako jsou hadice, rozprašovače a kapkovače, jsou vybírány v závislosti na specifických potřebách zahrady. Tento komplexní systém zajistí efektivní zavlažování s minimálním plýtváním vodních zdrojů.

