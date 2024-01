Fasáda je takovou pomyslnou třešničkou na dortu při rekonstrukci nebo výstavbě domu. Nejen že podtrhne vizuál celého domu, ale barva z určitě části práskne, co jsou jeho majitelé vlastně zač. Jak barvu vybrat a proč byste její výběr rozhodně neměli uspěchat? Vše se dozvíte v článku.

Pro správný výběr odstínu fasádní barvy je důležité přemýšlet v kontextu okolí i charakteru samotné stavby. To, že se vám některá z barev ve vzorníku líbí, ještě neznamená, že bude na fasádu vašeho domu vhodná.

Nemáte-li dům postavený v památkově chráněném území, vaše ruce budou při výběru barvy volné. Přesto je důležité myslet na to, jak jednotlivé barvy vypadají v kontextu okolí. Odstín by měl ladit k fasádám sousedních budov a měl by být spíše světlejší, aby na sebe nestrhával pozornost.

Nestárnoucí klasikou jsou béžové, světle žluté nebo šedé či jiné neutrální odstíny, naopak křiklavé barvy nebo velmi syté či tmavé mohou v prostoru působit rušivým dojmem. Máte-li dům na dosah přírody, volte barvu tak, aby se s přírodními elementy vhodně doplňovala. Dobrou volbou jsou různé odstíny hnědé či zelené.

Světlá vs. tmavá fasáda

Položte si základní otázku, ze které budete při výběru barvy na fasádu vycházet. Dáváte přednost světlé, nebo si představujete raději tmavou? Každá fasáda se chová trochu jinak. A přestože je tmavá fasáda velice elegantní, má několik neduhů.

Tmavé fasády rychleji blednou. Bohužel se tomuto faktu nedá dost dobře vyhnout. Zatímco na severní straně domu bude barva krásně bordó, jižní strana bude postupně pod náporem slunečních paprsků blednout. Vzhledem k tomu, že tmavé fasády neodráží tolik světla jako bílé, dochází u nich také ke snadnějšímu přehřívání a velkým teplotním rázům, které negativně ovlivňují životnost fasády.

Všem těmto neduhům můžete předejít, zvolíte-li provětrávanou fasádu, která je nejčastěji k dostání v dřevěné, cementovláknité nebo keramické formě. Tento typ fasády se na rozdíl od klasických tmavých fasád nepřehřívá, nebledne a nabízí mnohem delší životnost.

Zdroj: Youtube

Slaďte všechny exteriérové prvky na domě

1. Barva fasády a barva oken

Platí, že k dřevěným oknům (nebo plastovým s dekorem dřeva) se hodí přírodní tóny. Především tedy hnědé, okrové, žluté a bílé odstíny. K šedým/antracitovým oknům můžete volit divočejší barvy nebo pastelové barvy. Fialová, zelená, modrá nebo červená nejsou tabu. K bílým oknům můžete vybrat v podstatě jakoukoliv barvu. Trendem je například šedá fasáda domu.

2. Prvky na domě a kolem domu

Chcete obložit sokl cihličkami, kamenem nebo natáhnout marmolitem? Jakou barvu mají venkovní parapety? A co plot a dlažba kolem domu? Dřevu a pískovci sluší přírodní barvy, kámen a beton zase přivítá výraznější barvu, díky které dům vystoupí z jednolité šedi.

3. Barva fasády a střecha

K černé střeše můžete zvolit téměř jakoukoliv barvu na fasádu. Červená střecha toho ale tolik nesnese, a tak doporučujeme vybírat spíše méně výrazné barvy z odstínu hnědé, okrové a bílé.