Dát novou tvář nevyužité proluce, vzít do hry dva historické domy a celý prostor proměnit v moderní knihovnu. Podívejte se, jak mohl vypadat ráj pro čtenáře v České Lípě.

Na podobu nové knihovny město vypsalo architektonickou soutěž. Zúčastnilo se jí 48 projektů, včetně vize architektů Jakuba a Alexandry Hoffmannových z hurá studia. A právě tu vám představujeme.

Místo proměny

Stávající knihovna na náměstí T. G. Masaryka neodpovídá potřebám 21. století, ani se nedá zásadně technicky proměnit. Proto se město rozhodlo pro novostavbu v proluce mezi ulicemi Sokolská a Tržní s tím, že knihovna má zapojit i dva památkově chráněné objekty.

close info hurá studio zoom_in Návrh na stavbu knihovny v proluce v České Lípě - pohled z ulice

„Našim cílem bylo navrhnout knihovnu, která bude přiměřená svému okolí, zároveň solidní a sebevědomá, reprezentující důležitou kulturní a vzdělávací instituci. Ale i otevřená a hravá, nabízející neformální prostor pro komunitní život města,“ uvádějí Jakub a Alexandra Hoffmannovi.

Jejich vize má podobu objektu ve tvaru písmene L otevřeného směrem do Jeřábkova náměstí s nepřehlédnutelným dvojštítem. Do Sokolské ulice by směřovala objemově menší hmota druhé novostavby (administrativní zázemí). Zastavěná plocha by zabrala 1 130 m2.

Několik domů

Nový dvoupodlažní objekt sází na cihelné zdivo, měřítkově i materiálově by navazoval na stávající historické domy, což by podpořila také sedlová střecha z keramických tašek.

close info hurá studio zoom_in Návrh na stavbu knihovny v proluce v České Lípě - interiér

„Obvodové stěny jsou řešené jako sendvičová konstrukce s provětrávanou mezerou a vloženou tepelnou izolací. Vnější povrch konstrukcí jsme navrhli z ražených lícových cihel s roztíranou spárou. Hlavní výrazový prvek fasády tvoří různé směry kladení a vzájemné přesahy cihel, finální povrchová úprava je béžovo-bílá,“ vysvětluje architektka.

A dodává, že v historických domech navrhují repliky původních kastlových oken, u nových objektů naopak okna moderní, s větším formátem zasklení. Oba tvarově odlišné prvky sjednocují rámy z dubu. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu DŮM&ZAHRADA.)

Zajímají vás další podrobnosti celého projektu?

Plánovaná dřevěná vestavba se zelenou střechou

Rozdělení prostoru nádvoří

Místo pro čtenáře a doprovod

Využití zelené střechy

Informace o studiu a autorech

To vše a mnoho dalších informací a produktů najdete v zářijovém čísle časopisu DŮM&ZAHRADA, které vychází 15. srpna 2024.