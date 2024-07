Konec ohýbání zad: Praktické tipy pro umístění zásuvek a vypínačů

Adam Krejčík 11. 7. 2024 clock 3 minuty gallery video

Přijde vám, že se musíte až moc ohýbat, abyste dali zástrčku vysavače do zásuvky? Překáží koncovka varné konvice na lince, jelikož je usazená moc nízko nad kuchyňskou linkou? Je možné, že řemeslníci nedodrželi správné výšky zásuvek a vypínačů. Poradíme vám, jak by to mělo být správně.

