V době plné lákavých nabídek kuchyňského nábytku za "nejlepší ceny" je důležité neztratit z očí kvalitu a bezpečnost. Seznámíme vás s kritérii, která jsou při výběru nové kuchyně rozhodující. Od významu kvalitních materiálů, přes důležitost správné montáže, až po volbu spolehlivého dodavatele.

V současné době, kdy trh nabízí široké spektrum kuchyní různých cenových relací, je důležité rozlišovat mezi kvalitním produktem a často zavádějícími praktikami prodejců.

„Zdeněk Pohlreich nás naučil kvalitně jíst, nyní bychom se měli naučit, jak kvalitně kupovat kuchyňský nábytek a veškeré bytové vybavení," tvrdí Tomáš Sysel z Institutu zdravého bydlení (IZB). Tento článek vás provede tím, jak investovat do kuchyně, která vám bude sloužit dlouhá léta, a upozorní na rizika spojená s výběrem nekvalitních výrobků a služeb.

Kvalita a zdraví jdou ruku v ruce

Zdraví by mělo být prioritou při výběru materiálů pro vaši novou kuchyni. Výrobky z nekvalitních materiálů mohou obsahovat škodlivé látky, jako je formaldehyd, které negativně ovlivňují jak kvalitu vašeho jídla, tak vaše zdraví. Důležité je proto volit materiály s certifikáty zdravotní nezávadnosti a antibakteriální povrchy, splňující například normu ISO 22196.

Praxe je však taková, že v mnoha případech je držitelem certifikátů mimoevropský výrobce a tuzemský prodejce o jejich existenci nemá tušení nebo je využívá pro všechny modelové řady nábytku.

Jak se chránit před formaldehydem a těkavými organickými látkami?

Zdroj: Youtube

Nepříjemné zkušenosti

Aby bylo zřejmé, v jaké situaci se běžný spotřebitel při výběru kuchyně ocitá, podnikl Institut zdravého bydlení (IZB) namátkové návštěvy v prodejních domech s kuchyňským nábytkem.

Výsledky byly zdrcující. „V jednom obchodním domě na otázku, zda je nábytek certifikován na obsah formaldehydu, prodavač tvrdil, že se už nic takového nepoužívá. Ohledně zdravotní nezávadnosti povrchu prodavač arogantně na pult hodil německý katalog a řekl, že nábytek pouze prodávají a že pokud umím německy, tak si mám zatelefonovat výrobci do Německa,“ tvrdí Tomáš Sysel.

Arogance na každém kroku

„Jiné to nebylo ani v prodejně naproti. Na otázku po certifikátu konstrukční pevnosti prodavač otevřel spodní zásuvku kuchyňské linky a vstoupil do ní. Tuto akci doprovázel výrokem, že pokud se to neulomí s ním, tak to unese každého. Zde bychom očekávali alespoň elementární znalost o vlastnostech nabízeného nábytku a existenci povinného certifikátu. Při pátrání na internetu jsme zjistili, že tyto certifikáty mají pouze dvě české společnosti, z nichž jedna měla certifikát o formaldehydu dva roky propadlý,“ podělil se o své zkušenosti Tomáš Sysel.

Odemknout anketu (esc) close warning_fill Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé. Přihlásit Jak často obměňujete kuchyňský nábytek? close info Ventura / Shutterstock Zásadním kritériem při nákupu kuchyňské nábytku je, aby vám prodejce nebo výrobce poskytl kompletní a transparentní informace. Kuchyňskou linku měníme v průměru jednou za deset let.ˇ • 0 % success_fill Kuchyňskou linku měníme v průměru jednou za deset let.ˇ Doposud jsme kuchyň neměnili.ˇ • 100 % success_fill Doposud jsme kuchyň neměnili.ˇ Kuchyň měníme každé čtyři roky.ˇ • 0 % success_fill Kuchyň měníme každé čtyři roky.ˇ Hlasovalo: 3

Důležitost správné montáže

Odborníci varují i před reklamním trikem "montáž kuchyně za korunu nebo dokonce zdarma". To může být lákavé, ale jak známo, kvalita má svou cenu. Skutečnost je taková, že montáže provádí smluvní truhlářské firmy, které rozhodně nepracují zadarmo, a vaše montáž za korunu bývá automaticky započítána do pořizovací ceny.

Navíc špatně namontovaná kuchyňská sestava může přinést rychlé opotřebení a znehodnocení vynaložené investice. Koupí kvalitní kuchyně tak získáte větší hodnotu, než kolik byste ušetřili počáteční úsporou v nižších tisících.

Zdroj: blog.foodsafety.ca, hgic.clemson.edu