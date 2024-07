Ve vznikající zástavbě na východním okraji Prahy stojí nový dům, který navazuje na meziválečnou funkcionalistickou linku v pražské architektuře. Majitelé ho postavili jako své druhé rodinné sídlo a při stavbě zúročili všechny předchozí zkušenosti.

Původně bydleli manželé se dvěma dospívajícími dcerami v domě postaveném před téměř dvaceti lety. „Mysleli jsme, že v něm dožijeme, rozhodně jsme neplánovali další stavbu,“ vzpomíná majitelka. Kousek od svého domu ale před sedmi lety koupili za výhodnou cenu pozemek jako investici a nic nenasvědčovalo tomu, že by zde chystali další dům.

Raději stavět

Po sedmnácti letech života v původním domě zařízeném předměty, které už neodpovídaly dnešnímu standardu, se začali manželé bavit o tom, jak by bylo bydlení potřeba zrekonstruovat a dát mu nový styl. Nakonec však došli k názoru, že vhodnějším řešením bude na volném pozemku postavit nový dům a ten starý potom prodat.

Tuto variantu podpořil nejen širší sortiment zařizovacích předmětů, ale také lepší nabídka služeb, finanční situace rodiny a chuť pustit se do něčeho nového.

Základem jsou spolupracovníci

Právě zkušenosti z předchozí stavby a také metodický přístup majitele přispěly k opravdu dobré přípravě, díky níž stavba probíhala velmi lehce, i když do ní neblaze zasáhla covidová pandemie.

Základem přípravy byla rešerše. Manželé oslovili dvě architektonická studia a pět stavebních firem. Nakonec vsadili na brněnského architekta Martina Kareše, jehož realizace modernistických vil je zaujaly.

Nová stavba poskytla nové možnosti zařízení. Zatímco dřívější kuchyně byly plné otevřených polic s viditelným obsahem, dnešní trendy velí všechno uschovat do úložných prostor a mít pořád uklizeno

Na stavaře Pavla Matyáše a jeho dodavatelskou firmu IPM Building dostali manželé doporučení z více zdrojů a během stavby se ukázalo, že to byla velmi dobrá volba. Pavel Matyáš měl s vilami v modernistickém duchu bohaté zkušenosti a tam, kde v projektu občas chybělo detailní prováděcí řešení, si dokázal velmi dobře poradit. A přestože jeho služby nebyly úplně levné, majitelé spolupráce s ním rozhodně nelitovali.

Hlavní obytný prostor, který zahrnuje kuchyň, jídelnu a obývací pokoj, je orientovaný na jih. Vyjít se z něj dá prosklenými dveřmi na krytou terasu

Posledním vrcholem trojúhelníku byl stavební dozor, který zajišťoval již osvědčený stavař. Díky jeho spolupráci s dodavatelskou firmou stavba běžela opravdu hladce, o čemž vypovídá i to, že od prvního kopnutí do země ke stěhování neuplynuly ani dva roky.

Od návrhu k realizaci

Architekt znal místo, kde se stavební pozemek nacházel, a tak navrhl dům nejen majitelům, ale i lokalitě na míru. Ze dvou variant návrhu si majitelé jednu vybrali, a tu pak během několika schůzek doladili k dokonalosti.

Na terasu byla použita prkna z garapy, exotické dřeviny, která se netřepí (na jejím povrchu se nedělají třísky) a mezi jejíž přednosti patří dlouhá životnost, kvalita povrchu a bezúdržbovost

Od položení základů už vzali věc do rukou dodavatel a stavební dozor, díky jejichž dobrému fungování stavba rychle rostla. V jejich režii probíhaly i venkovní zásahy – bylo třeba dopředu budovat bazén a terasu a také elektrické rozvody do míst budoucího venkovního osvětlení.

Nápaditě osvětlené interiéry

Součástí architektonického návrhu byly nákresy interiérů dolního podlaží, ty se ale nakonec neuplatnily, počítaly totiž se zařízením z brněnských nábytkářských ateliérů, což nebylo při stavbě v době covidu úplně praktické.

Na doporučení stavebního dozoru manželé oslovili studio Yuar se vstřícnou interiérovou architektkou Martinou Zachariášovou, s níž vnitřní zařízení doladili.

„Byl ale covid a já byla hrozně zklamaná,“ popisuje majitelka. „Nejvíc jsem se těšila, až budu chodit po studiích s obkladačkami, nábytkem a světly a budu vybírat ze současné skvělé a bohaté nabídky – nakonec jsme s architektkou musely volit ze sortimentu na internetu, kde si na nic nelze sáhnout, maximálně nás někdo výjimečně tajně vpustil do svého showroomu.“

Celý dům je vizuálně sjednocený použitím jemných světlých barevných tónů, přírodních materiálů a efektních osvětlovacích těles

Velkou péči věnovala architektka výběru svítidel v celém domě a také dokončení designu knihovny pod schody, která byla zakreslená už v původním návrhu, ale teprve v definitivní podobě skutečně zazářila.

Závěrečná bilance

Majitelka s rodinou bydlí v novém domě už rok a půl. „Jsem moc spokojená, starý dům jsem měla zařízený tak, jak to bylo poplatné době – otevřené police, všude na nich lapače prachu, jsem teď vděčná za nový trend, kdy všechny věci schováte za dveře úložných prostor a celý dům je pořád uklizený a působí vzdušně.“

Jediné, co by dnes udělali majitelé jinak, je pojetí zahrady. Původně oslovili zahradnický ateliér, jenže vysoká cena za projekt jejich opravdu malé zahrady je zarazila. Projekt nakonec realizovala jiná zahradnická firma, ale majitelka by dnes jejímu návrhu určitě věnovala větší pozornost.

Naopak hrdá je na knihovnu pod schody. Tu si vysnil její muž a díky ní se z obyčejné chodby stalo příjemné místo, z něhož se hostům nechce odejít.

Základní údaje o projektu

Architekt: Martin Kareš, Kareš Arch

Interiéry: Martina Zachariášová, Yuar

Dodavatel: Pavel Matyáš, IPM Building

Zastavěná plocha: 196 m 2

Užitná plocha: 269 m 2

Fasáda: silikonová omítka

Střecha: plochá – kačírek a extenzivní zelená střecha

Osvětlení: Hagos

Okna: hliníková okna Schüco s izolačním trojsklem

Vnitřní dveře: dřevěné, lakované, atypická výroba

Podlahy: keramická dlažba, parkety

Vytápění: plynový kotel, podlahové topení

Stavitel: Ing. Pavel Matyáš

Vystudoval obor pozemní stavby na ČVUT. Firmu založil v roce 1999 s filozofií zaměřit se na řemeslo, na atypické rodinné domy a vily. Významně ho před více než dvaceti ovlivnila práce s architektem Janem Línkem, s nímž našel přesný způsob práce a projekt, který ho profesně bavil. A když na konci milénia zakládal firmu, určilo to směr jeho podnikání. Za tu dobu se firma vypracovala k větším a stále složitějším projektům a v současnosti má pevné místo na trhu jako specialista na atypické rodinné domy a vily. https://www.ipmb.cz

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 6/2024.

