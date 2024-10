Na západním okraji Prahy stojí mezi starou zástavbou nový dům. Kolem něj je vzrostlá zahrada, která sympaticky budí dojem, jako by tu stavba stála už spoustu let, ačkoli svým obyvatelům dělá radost pouhé dva roky. Přitom právě zahrada zásadně určila podobu domu.

Výchozím stavem pro návrh nového domu byla zhruba čtvercová parcela v mírném jižním svahu. Původně v přerostlé ovocné zahradě stál rodinný dům, garáž a kůlna ze šedesátých let. Pozemek koupil manželský pár se třemi dětmi a od začátku bylo zřejmé, že stávající stavby nevyhovují a budou určeny k demolici.

Už když manželé parcelu kupovali, měli jasno, koho pověří návrhem nového domu. Architekt Jan Křivský je jejich dlouholetý kamarád a oslovili ho i proto, že se jim líbil jeho vlastní dům, který navrhl a zrealizoval.

Babiččina zahrádka

„Z pozemku jsem měl dobrý pocit, z proporce, z orientace. Dům, garáž, chlívek, kurník, výběh pro slepice... prostě babiččina zahrádka – spousta stromů, záhony, chodníčky. Tajuplná zahrada, která měla své kouzlo. Mám rád taková místa,“ vzpomíná architekt na první návštěvu parcely. Zároveň bylo jisté, že v takové podobě zahradu nebude možné nechat.

Cenným momentem centrálního prostoru je panoramatický výhled do zahrady zastíněný starým ořechem

Množství stromů tvořilo téměř souvislou korunu nad celou parcelou. „Vybrali jsme jich několik, které jsme nechali. V první řadě velký ořech uprostřed zahrady. Z něj se stal hlavní přírodní motiv návrhu, dům se okolo něj otáčí,“ vysvětluje architekt. Kromě ořechu zůstalo ještě několik dalších ovocných stromů, které sice moc neplodí, ale byly zajímavé svým tvarem nebo stály na dobrém místě.

Celý koncept zahrady zpracoval po konzultaci s majiteli Jan Křivský, týkal se terénních úprav, rozvržení zón a rozhodnutí, které stromy zůstanou zachované. Detailněji pak zahradu rozpracoval zahradní architekt Zdeněk Sendler.

Pečlivá příprava

„Pro mě je při navrhování rodinných domů důležitý čas,“ říká architekt. „Vždycky mi to jde pomalu a dlouho si nejsem jistý, že je dům dobrý a funkční. Musím počkat na chvíli, kdy si to všechno sedne.“ Stejně tomu bylo v případě této stavby. Práce na studii trvala dlouho, téměř půl roku. Nebyla nepřetržitá, s majiteli si řekli, že tomu dají čas. Jan Křivský zpracoval více variant, nad nimiž diskutovali.

Cenným momentem centrálního prostoru je panoramatický výhled do zahrady zastíněný starým ořechem

Bylo zřejmé, že majitelé o svém budoucím bydlení přemýšleli. Jejich původní představou byl prostorově úsporný, malý dům zasazený v přírodě. Ideálně přízemní s vnitřním atriem a krytým venkovním sezením.

Během diskusí nad architektovými návrhy se ale požadavky majitelů mírně proměňovaly a bylo jasné, že dům bude muset být větší, aby se do něj vešlo všechno, co zájmově bohatá pětičlenná rodina potřebuje: hudební místnost, malá pracovna pro rodiče, garáž pro dvě auta a nakonec i sklep pod garáží.

„Veškeré úpravy studie podle požadavků majitelů jsme dělali ve vzájemném souladu. Neměl jsem nikdy pocit, že se naše představy rozcházejí,“ chválí si Jan Křivský spolupráci s investory. „A pak najednou všechno secvaklo dohromady a shodli jsme se, že to je ono,“ popisuje zrod finálního návrhu.

Stavba jako po másle

S pečlivě připraveným návrhem se majitelé obrátili na svého příbuzného, který se stal generálním dodavatelem stavby. Ačkoli se na výběru nijak nepodílel, součinnost s dodavatelem si architekt pochvaluje: „Spolupráce probíhala hladce. Neměli jsme žádné neshody. Naše kancelář zajišťovala technický a autorský dozor.“

Výsledkem se stala dvoupodlažní stavba zasazená do severní části pozemku, jednopodlažní garáž vymezuje z jihu vstupní dvorek. Na jižní a východní straně za domem leží zahrada, jejíž dominantou je vysoký ořech. Vstupní kamenný dvorek a travnatou zahradu pohledově i funkčně propojuje kryté venkovní sezení mezi domem a garáží.

Vnitřní dispozice

Hned u vstupu do domu je oddělený hudební pokoj s koupelnou a šatnou, který v případě potřeby může sloužit i jako samostatná ložnice. Za vstupní halou stojí schodiště a za ním se nachází hlavní obytný prostor, jehož centrem je kuchyně a jídelna s výhledem přes panoramatické okno do zahrady. Z kuchyně se vchází do pracovny rodičů a technické místnosti.

Průchozí kryté venkovní sezení je přístupné z vnitřní zahrady i z prostoru od garáže. Obě místa tak funkčně propojuje, aniž by bylo nutné obcházet dům

V horním podlaží jsou čtyři ložnice, rodičovská má výstup na zelenou střechu garáže, vlastní šatnu a koupelnu. Ostatní tři pokoje mají společnou prostornou šatnu a koupelnu.

„Pro zdar stavby je klíčový investor, který chápe, do čeho se pouští. Musí být připravený na to, že proces je dlouhý, náročný a drahý. Pokud si vybere architekta, jehož práci zná a důvěřuje mu, nastává ideální situace.“ Jan Křivský, architekt

Návod na interiér

Koncept interiéru vytvořil Jan Křivský: „Zpracovali jsme materiálový a barevný návod. Nakreslili jsme kuchyň, její uspořádání a navrhli základní vzhled.“ Všechno ostatní si v souladu s konceptem zajistili majitelé, kteří se v průběhu zařizování občas obraceli na architekta o názor na konkrétní části vybavení.

Architekti zpracovali koncept interiéru v podobě návodu, jak s vnitřním zařízením dále pracovat. Nakreslili kuchyň a její uspořádání a navrhli základní vzhled prostoru. Konkrétní kusy zařízení a jejich provedení byly pak už v režii majitelů

Základní údaje o projektu

Architekt: AHK architekti

Dodavatel: Janustav

Interiéry: Acer interier

Návrh zahrady: AHK architekti, Zdeněk Sendler

Realizace zahrady: Zahradní architektura Kurz

Zastavěná plocha: 199 m 2

Užitná plocha: 284 m 2

Obvodová konstrukce: keramické bloky, zateplení

Tepelná izolace: EPS

Fasáda: kontaktní zateplovací systém, dřevo, Alucobond

Střecha: plochá, fólie

Okna a venkovní dveře: hliníková

Vnitřní dveře: dřevěné

Podlahy: dřevěné v obytných místnostech, dlažba v zázemí

Vytápění: plynový kondenzační kotel, podlahové vytápění v přízemí, radiátory v patře

AHK architekti Ateliér AHK architekti působí na poli architektury již více než 33 let, v současné době jako patnáctičlenný tým pod vedením Jana Křivského, absolventa ČVUT FA, autorizovaného architekta a autorizovaného urbanisty ČKA. Ateliér se zabývá projekty všech měřítek a stupňů – od urbanismu po interiér, od studie po realizační projekt a dozor na stavbě. Architekti projektují velké urbanistické celky, kanceláře i občanské stavby, bytové a rodinné domy i prvky interiéru.

