Od roku 2022 došlo k celkovému nárůstu 116 tisíc FVE a jednalo se jak o velké elektrárny, tak i menší solární elektrárny na rodinných domech. Celkový výkon připojených FVE v ČR tak vzrostl na 3,5 GW. S růstem elektráren se musí vyrovnávat i distribuční sítě, mimo jiné s přebytky vyprodukované energie.

Pro zajištění co nejvyššího výkonu solární elektrárny je důležitá správná instalace, vč. umístění panelů. Jakékoliv zastínění, i minimální, může snižovat efektivitu FVE podstatným způsobem. Majitelé by také neměli podceňovat pravidelnou kontrolu panelů a jejich údržbu.

Po deseti až patnácti letech se účinnost solárních panelů přirozeně snižuje, v průměru o 0,5 % až 0,8 % ročně, což může vést k poklesu výkonu o 7,5 % až 12 %. V důsledku dalších závad se pak výkon může snížit celkově až o 20 %.

„Ideální je pravidelná údržba a monitorování pro zachování optimálního výkonu a ekonomické efektivity instalací, a to jednou ročně pro menší a střední elektrárny a dvakrát ročně pro ty velké,“ vysvětluje Martin Doležal, technický ředitel společnosti DroneTech, která provádí inspekce FVE pomocí dronů.

Výsledky inspekce drony pak vyhodnocuje umělá inteligence. „Správné rozhodnutí, jak řešit přebytky při výrobě energie, může přinést majitelům značné úspory,“ dodává Martin Doležal.

Sezónní výkyvy

Během roku výroba energie pomocí FVE značně kolísá. V létě výroba solární energie může značně převyšovat její spotřebu. V současné době se mohou majitelé elektráren rozhodnout pro uložení energie v baterii, na trhu existují i jejich virtuální verze, nebo energii přeprodávat do distribuční sítě, pokud ji nespotřebují.

K efektivnímu výkonu napomáhá také inteligentní software, který neustále analyzuje spotřebu a výrobu energie a urychluje návratnost investice do FVE. Při prodeji energie do sítě dokáže využít rozdílů ceny na spotovém trhu v průběhu dne a prodávat za nejvyšší možnou cenu, nebo naopak nakupovat za nejnižší.

FVE na bojler - kolik panelů je potřeba?

Zdroj: Youtube

Uložení energie do baterií

Nevýhodou baterie je její cena, ale i na její nákup lze zažádat o dotaci. Jako alternativu nabízejí dnes distributoři energie také virtuální baterii za měsíční poplatek. Ta obecně funguje tak, že elektroměr, který je nainstalován při zřízení této služby, jednoduše měří, kolik energie FVE posílá do sítě, a stejné množství si pak subjekt může odebrat zpět.

A to buď zcela zdarma, nebo za příznivějších podmínek. Výhodou virtuální baterie oproti fyzické je v tom, že přebytek energie, který elektrárna poslala do sítě, může zpětně čerpat kdykoliv během roku, u fyzické baterie je nutné spotřebovat tuto energii do několika dnů.

Hlavní nevýhodou klasické baterie je počáteční investice, na druhou stranu poskytuje nezávislost na distribuční síti a zhodnocuje celou nemovitost.

Kam baterii umístit?

„Může se jednat o technickou místnost, garáž nebo sklep. Prostor by měl být suchý s teplotou v rozmezí 10 °C – 45 °C. V místnosti by také mělo docházet k přiměřenému chlazení a ventilaci, baterie se může při nabíjení a vybíjení zahřívat,“ uvádí Martin Doležal ze společnosti DroneTech.

Ideální místo by nemělo být příliš vzdáleno od solárních panelů, aby se zbytečně nespotřebovávala energie přenosem. Samozřejmostí je umístění v interiéru. Baterie by se měla také chránit, aby do ní nenatekla voda, a neměla by se umísťovat v blízkosti hořlavých materiálů.

Okamžitá spotřeba, přeprodej do sítě, sdílení

V ideálním případě by měla být fotovoltaika navržena tak, aby odpovídala spotřebě energií, ale jak již bylo řečeno, v průběhu roku se výroba značně liší. Okamžitá spotřeba vyrobené energie přímo na místě je vždy nejvýhodnější. V některých případech jenom stačí využít přebytků k ohřevu vody, přitápění, používání klimatizace nebo nabíjení elektromobilu.

Pokud FVE produkuje velké množství přebytků, vyplatí se kromě využívání virtuální baterie prodej do distribuční sítě. Od roku 2023 se změnil limit pro žádost o licenci při výkupu energie z fotovoltaiky, nyní je to možné až do 50 kW, což se týká především rodinných domů, které používají solární elektrárnu primárně k osobní spotřebě. Do roku 2023 byl tento limit pouhých 10 kW.

„Letos v červenci začala platit novela energetického zákona, která umožňuje sdílet přebytky elektřiny s dalšími odběrateli, například si ji můžete poslat na chatu nebo příbuzným, či sousedovi. Sdílet přebytky mohou domácnosti, firmy, ale také obce,“ popisuje Martin Doležal.

Pro sdílení energie je nutné nainstalování elektroměru s průběhovým měřením po 15 minutách a bezplatná registrace v Elektroenergetickém datovém centru (EDC), kterou může zprostředkovat i dodavatel elektřiny. Jedinou podmínkou je, že takto poslaná energie se musí hned spotřebovat.