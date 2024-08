Domácnost bez elektřiny si dnes těžko dovedeme představit. Čím více se obytný prostor rozšiřuje směrem do zahrady, tím více platí potřeba elektřiny i na terase a v nejbližším okolí domu. Základem zásuvek jsou elektro krabičky, které se montují buď se zateplovacím systémem, nebo až do hotové fasády.

Terasa je způsob, jak rozšířit obytný prostor směrem do zahrady. Pro pohodlí i estetiku je dobré myslet nejen na zařízení nábytkem nebo dekorace, ale třeba i na elektřinu. Na zásuvky, kam připojíme elektrický gril, nabíječku notebooku, před Vánoci elektrická vánoční světýlka.

Na domě ale nejsou třeba jen zásuvky, ale také světla a jejich vypínače, zvonky, pohybová čidla či kamery. Prvků, které se na zateplenou fasádu montují, je celá řada. Správná a precizní montáž těchto prvků je zásadní z hlediska estetiky, ale hlavně pro funkčnost a životnost celého zateplovacího systému.

Pevné a bezpečné zásuvky

„Plánujeme-li na fasádě umístění zásuvek, vypínačů nebo například světla či kamery, musíme zajistit, aby byla tato zařízení pevně ukotvena do stěny, a zároveň bylo zvoleno řešení, při kterém nevzniknou tepelné mosty,“ říká Martin Chmelík z firmy HPI-CZ dodávající stavební příslušenství a dodává: „S požadavkem na umístění světel, vypínačů a zásuvek se nejvíce setkáváme právě na terasách, případně u vchodů do domu.“

close info HPI-CZ / HPI-CZ zoom_in Krabice KEZ na vnější zdi

Montáž do finálního, kompletně hotového zateplení

Mnohdy ale vzniká potřeba umístit zásuvky, vypínače či světla až po dokončení fasády. Nesprávnou instalací elektroinstalačních krabic může dojít k narušení izolační vrstvy, což vede ke vzniku tepelných mostů, a tím pádem také ke zbytečným ztrátám energie. Zásuvky se vytrhávají, špatně utěsněnými prostupy může pronikat ke zdivu a do izolace vlhkost, což vede k poškození obojího.

Dodatečně až do hotové fasády

Nová elektroinstalační sada do finálního zateplení z nabídky HPI-CZ umožňuje dodatečnou instalaci přístrojů do zateplených fasád budov. Obsažený vrtací set vytvoří prostor pro elektro krabici ve fasádě s tloušťkou izolační vrstvy od 80 mm. Zajistí její pevné ukotvení v zateplovacím systému bez rizika vzniku trhlin a otvorů v okolí. Set s krabicí je vhodný do fasádních polystyrenů i minerální vaty.

Odemknout anketu (esc) close warning_fill Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé. Přihlásit Chystáte se na zateplení? close info Ingo Bartussek / Shutterstock Klíčová je správná instalace nové izolace, včetně použití hmoždinek pro její upevnění a zajištění návaznosti izolační vrstvy. Ano, zateplení mám v plánu. • 34 % success_fill Ano, zateplení mám v plánu. Ne, zateplení už máme. • 13 % success_fill Ne, zateplení už máme. Ne, náš dům zateplení nepotřebuje. • 9 % success_fill Ne, náš dům zateplení nepotřebuje. Na zateplení nemáme peníze. • 45 % success_fill Na zateplení nemáme peníze. Hlasovalo: 458

Instalační sada

Součástí balení je zmíněný ruční vrtací set, šroubovací nosič, elektroinstalační krabice, montážní návod a příslušné vruty. Pro instalaci více krabic je možné objednat jednu sestavu s vrtákem, a dále už jen sadu s krabicí bez vrtáku.

Obdobně je v nabídce také elektroinstalační montážní deska pro instalaci světel, kamer, čidel a dalších zařízení na stávající fasádu.