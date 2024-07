Volba spolehlivého a ekonomicky rozumného vytápěcího systému a spotřebičů pro novostavby či rekonstruované domy není jednoduchá, přestože dnešní široká nabídka zahrnuje i štědrou podporu státu.

Nízkoenergetické, pasivní nebo energeticky neutrální domy mají dobrou tepelnou izolaci, do interiéru nepropouštějí chlad, a proto nepotřebují příliš výkonné vytápění. Stačí v nich topit méně pomocí nízkoteplotních systémů, které jsou pro tyto domy standardem.

Domy s nízkou energetickou ztrátou se dají vytopit prakticky dvěma svíčkami. Budovy jsou natolik izolované, že ekonomické hledisko vstupních nákladů na energetické nosiče již nehraje prvořadou roli. Tou se stala otázka regulovatelnosti jednotlivých spotřebičů a flexibility otopných systémů.

Provoz kontra vstupní náklady

Pokud se při pořízení novostavby NZEB (budova s téměř nulovou spotřebou energie – nearly zero energy building) nebo domu v pasivním standardu investovalo nemálo peněz do zateplení a zajištění neprůvzdušnosti (v případě pasivních domů), logicky z toho vyplývá, že by se mělo ušetřit na topení.

Na provozu se skutečně ušetří, ale předepsané požadavky nutí majitele do výdajů za otopné systémy a spotřebiče, jejichž cena násobně převýší dosažené provozní úspory. Když se započítá i zvýšená částka za zateplení ve standardu pasivity, nabývá pojem ekonomické úspory na vytápění poněkud zavádějících a absurdních rozměrů.

Důvodem tohoto stavu jsou energetické normy, jejichž zpřísnění mnoha domácnostem zkomplikovalo volbu vytápěcího systému do rodinného domu. Většina samostatných zdrojů vytápění už při výpočtu energetického štítku PENB (průkazu energetické náročnosti budovy) neobstojí. Proto nezbývá nic jiného než vymyslet vhodnou a úspornou kombinaci ideální pro konkrétní dům.

Bez elektřiny ze zásuvky

V praxi to znamená, že dům s tepelnými ztrátami například 3 kW bude muset mít v projektu tepelné čerpadlo nebo fotovoltaiku (FVE), rekuperační větrací jednotku atd. Přitom z hlediska vstupních a provozních nákladů i téměř bezúdržbovosti by bylo optimální elektrické podlahové topení.

Elektrická energie ze zásuvky ovšem není uznávaná jako „zelená“ a u nás se přepočítává koeficientem primární neobnovitelné energie 2,6. Přitom například Německo mělo ke dni vydání našeho časopisu koeficient 1,8, Rakousko 1,7 a Slovensko 2,3, při nejvyšší hodnotě na úrovni 3. Takže jednou z variant pro výše zmíněný dům je pořídit FVE, která může vyjít na několik set tisíc korun, a můžete topit a ohřívat TUV.

Topení v podlaze

Pro své užitné vlastnosti a uživatelský komfort si podlahové topení zaslouží pozornost. Je jednoznačně nejlepší volbou pro pasivní domy a velmi komfortním řešením pro rekonstrukce. Záleží však na výši ztráty budovy, podle níž se volí výkon tepelného čerpadla, neboť to představuje optimální technologii pro ztrátovější objekty i z hlediska návratnosti.

Protože dřevostavby prakticky nemají akumulaci do stěn, podlah a stropů, je pro ně elektrické podlahové vytápění díky své flexibilitě skvělou volbou. Nehledě na výše uvedenou problematiku koeficientů (a její české varianty) má 34 % nové výstavby rodinných domů v posledních dvou letech elektrické vytápění, což je prozatím nejvyšší číslo v historii. Výhodou jsou nízké pořizovací náklady, vysoká životnost a bezúdržbovost, což vzhledem ke zvyšujícím se cenám práce, a tedy i služeb servisů hraje důležitou roli.

Spotřeba klesá

Celkovou spotřebu energeticky úsporného domu lze rozdělit na jednotlivé typy. Na internetu se dají nalézt různé studie vypočítávající spotřebu a možnosti rozdělení. Už méně často se objeví skutečně naměřená spotřeba čtyřčlenné rodiny v průběhu více let.

Praktická měření nicméně prokazují jednoznačný přesun podílu spotřeby elektrické energie z vytápění do ostatních typů spotřeby a ohřevu vody. V energeticky úsporném rodinném domě náklady na vytápění představují pouze 35 % z celkové částky zaplacené za elektřinu.

Ostatní spotřeba a příprava teplé vody se dělí o zbývajících 65 % faktury přibližně stejným dílem. U rodinných domů s výpočtovou spotřebou 10 kWh/m2 za rok klesá podíl elektrického podlahového vytápění na 30 % a celková faktura za elektrickou energii nepřesahuje 30 000 Kč, takže na topení připadá pouze 10 000 Kč. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu DŮM&ZAHRADA.)

