Pokud rodinný dům zasáhl přírodní živel, je třeba zaměřit se na odstranění škod. Důkladná kontrola kritických míst, stavu konstrukce a pláště domu patří mezi nejdůležitější úkony po zásahu přírodního živlu. Extrémní počasí totiž může narušit těsnění a základní funkčnost oken i dveří.

Krátce po návratu do místa bydliště je podle odborníků zásadní zhodnotit stav pláště domu. Jeho narušení totiž může být potenciální hrozbou pro bezpečnost domácnosti.

„Mezi nejzranitelnější části patří střecha, okna a dveře. Nejdůležitější je věnovat zvláštní pozornost místům, kde dochází k úniku vody. Může totiž znehodnotit nosné konstrukce,“ tvrdí Petr Přichystal ze společnosti Lomax, která se v Česku věnuje výrobě venkovního stínění, garážových vrat, dveří a oken.

Střecha podle něj může být poškozená padajícími větvemi či uvolněnými taškami. Popraskaná okna nebo fasáda nasycená vodou nejsou v podobných situacích žádnou výjimkou.

Podle odborníka je nutné taky důkladně zkontrolovat elektroinstalaci a zajistit, aby nedošlo k jejímu kontaktu s vodou. V těchto situacích je nezbytné co nejdříve kontaktovat odborníky na opravy, aby se předešlo dalším problémům, jako je vznik plísní či podmáčení nosných částí budovy.

S úpravou oken a dveří pomůže hydrofobní lak

Silný vítr a prudké lijáky mohou vážně narušit funkčnost dveří a oken – tedy míst, kudy se voda může snadno dostat do interiéru. Zejména dřevěné dveře mohou rychle nasáknout vodu, zdeformovat se nebo prasknout.

„Po povodni je důležité dveře co nejrychleji vysušit, ideálně v dobře větrané místnosti. Pokud dojde k viditelné deformaci, je potřeba zvážit jejich výměnu. Kovové dveře jsou sice odolnější, ale mohou být poškozeny rzí, kterou je nutné co nejrychleji ošetřit, aby se zabránilo dalšímu znehodnocení,“ radí Přichystal.

Klíčová pro zachování správné funkčnosti může být také výměna těsnění. Drobné deformace lze opravit broušením a vrstvou hydrofobního laku. Důležitá je i kontrola těsnění či zámkových mechanismů, které mohou být znehodnoceny blátem nebo vodou.

Rekonstrukce po povodni

Zdroj: Youtube

Poškozené těsnění

Okna patří k nejohroženějším částem domu během bouří, v případě zásahu vodou jsou náchylná k poškození zejména v oblasti rámů. „Nejdůležitější je zkontrolovat těsnění oken, které může být poškozeno náporem větru a vody. Taková škoda může vést k únikům tepla, vzniku plísní a dalším problémům,“ vysvětluje Přichystal.

Pokud jsou rámy dřevěných oken nasáklé vodou, je nutné je pečlivě vysušit a ošetřit čisticím prostředkem proti plísním. U plastových je zase potřeba prověřit funkčnost uzamykacího mechanismu, který může být poškozený silným větrem. Pokud je ale rám okna zcela znehodnocený či deformovaný, je lepší ho vyměnit.

Ohrožení automatických rolet a garážových vrat

Přívalu velké vody a silného větru většinou neuniknou ani venkovní rolety či žaluzie. „Při silném větru je vhodné rolety úplně vytáhnout, aby se snížilo riziko poškození. Bláto a voda můžou způsobit korozi kovových částí, poškození mechanismů i motoru pro automatické stažení rolet," tvrdí Přichystal.

Kromě kovových lamel je potřeba věnovat pozornost také kolejnicím, ideálně je ošetřit antikorozním sprejem nebo natřít vhodným ochranným nátěrem. Lidé by se měli zaměřit také na stav plastových částí, tento materiál může vlivem extrémního počasí prasknout.

Garážová vrata bývají také častou obětí silných větrů, zejména pokud jde o starší modely. „U automatických vrat je potřeba pečlivě zkontrolovat elektrické části, které mohly být poškozeny vodou – v některých případech může být nutná výměna motoru nebo ovládacího systému. Pokud došlo k deformaci lamel nebo k zatečení do izolačních částí vrat, je bohužel nutná kompletní výměna,“ vysvětluje expert.

Odemknout anketu (esc) close warning_fill Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé. Přihlásit Poškodila voda vybavení vašeho bytu? close info ZikG / Shutterstock Voda na základové desce pod podlahovým polystyrenem se nemá kam odpařit, a tudíž bude dlouhodobě vzlínat zdivem do interiéru. Ano, voda nám poničila majetek. • 100 % success_fill Ano, voda nám poničila majetek. Ne, naštěstí se nám povodně vyhnuly. • 0 % success_fill Ne, naštěstí se nám povodně vyhnuly. Hlasovalo: 4

Prevence a umístění elektrorozvodů

V případě stoleté či tisícileté vody podle odborníků logicky neexistuje účinná prevence, která by spolehlivě zabránila v přívalu vody do rodinného domu. Přesto je možné učinit základní krok, který může potenciální škodu alespoň snížit a ochránit před potenciálním nebezpečím.

„Pokud je to technicky aspoň trochu možné, měli by lidé zvážit především umístění elektrické instalace alespoň jeden metr nad úroveň potenciální hladiny vody. To platí především pro obyvatele, jejichž bydliště leží v bezprostřední záplavové oblasti,“ uzavírá Přichystal.