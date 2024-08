Na klidném místě na konci obce v podhůří Šumavy vyrostl nový dům. Neobvyklé na jeho vzniku bylo, že si majitelé nejdříve vybrali stavební technologii a teprve potom architekta.

Majitelé potřebovali nový domov pro čtyřčlennou rodinu. Toužili po dřevostavbě a měli jasno v tom, že chtějí, aby jejich budoucí dům byl postavený z masivních CLT panelů, tedy z ekologického, přesného a rozměrově stálého materiálu složeného z příčně lepených vrstev vysušeného masivního řeziva.

Obrátili se proto na firmu 3AE, která takové domy připravuje a staví, zda by jim doporučila architekta schopného pomocí této technologie navrhnout dům pro jejich trochu komplikovaný pozemek. Volba padla na Marka Pavlase, s nímž firmu pojí dlouhodobá spolupráce a brzy našel souznění i s klienty.

Shodný pohled

„Každé zadání a pozemek má svoje specifika. Pro architekta fungují jako limity a jsou dobré v tom, že ukazují cestu, kudy se vydat. Roli hraje orientace a výhledy, ale nejen to,“ přibližuje svůj přístup k tvorbě Marek Pavlas.

Stěny, které nejsou nosné, se zpravidla provádějí ze sádrokartonu. Úpravy jako posunutí elektrických zásuvek nebo jiné dílčí změny v nich proto nemusí být tak náročné

Tento pozemek měl jedno velké specifikum. Nejenže se nachází na konci obce s rozvolněnou zástavbou na úbočí kopce, leží nad ním pole a shora ho lemuje příjezdová cesta, která se kolem něj vine dolů do údolí k dalším domům, ale byla na něm již postavená základová deska nedokončené stavby předchozích majitelů.

„Vejít se s domem na stávající základy by znamenalo značnou úsporu času i peněz, přesto klienti netrvali na jejich využití za každou cenu,“ vzpomíná architekt. Nicméně když situaci zvážil se všemi aspekty posazení domu na pozemku, jeho svažitosti a tvaru, natočení k výhledům a světovým stranám, došel ke stejnému závěru jako předchozí architekt. „Rozdíl byl jen v tom, že původní návrh počítal s patrovým domem, zatímco současní majitelé chtěli přízemní, takže se nedalo plýtvat místem.“

Prozíravé přípravy

Ačkoli byla základová deska umístěna v nejvyšší a nejrovnější části pozemku poblíž horní příjezdové cesty, kde bylo i napojení na sítě, pole nad domem nenechalo architekta klidným a doporučil základovou desku navýšit, což se během nedlouhé doby ukázalo jako prozíravé řešení.

Sádrokartonové příčky lze také opatřit běžnou výmalbou, což vytváří žádaný kontrast s dřevěným povrchem nosných stěn. Pokud by byly dřevěné povrchy na všech stěnách i na stropě, mohlo by dřeva být až příliš

„Když bude intenzivně pršet, voda z pole začne stékat přes zahradu dolů do údolí a vzhledem k velikosti pole je nezbytné počítat s velkou masou, která kolem domu rychle projde. Proto mi přišlo vhodné ho o něco zvednout,“ líčí Marek Pavlas.

Tvář domu

Mimo stavební technologie majitelé pochopitelně požadovali kontakt s přírodou a rozdělení prostor na společné a soukromé. Navíc potřebovali oddělenou pracovnu, aby v případě potřeby mohla sloužit třeba jako pokoj pro hosty, a toužili po sedacím okně, což architekt ochotně splnil, protože má tento prvek velmi rád. Zbytek zařídily světové strany, výhledy a pozemek.

Na klidném místě na konci obce v podhůří Šumavy vyrostl nový dům. Neobvyklé na jeho vzniku bylo, že si majitelé nejdříve vybrali stavební technologii a teprve potom architekta

Dům má přibližně čtvercový půdorys, sedlovou střechu a působí, jako by ležel rovnoběžně s příjezdovou cestou, protože štítové stěny, které budově dávají pomyslnou tvář, jsou umístěny po stranách. Na jednu navazuje samostatný objekt garáže pro dvě auta, na druhou s výhledem k jihu do stromové aleje terasa s pergolou, která uvnitř přechází do obytné místnosti s kuchyní. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu DŮM&ZAHRADA.)

