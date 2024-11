Na okraji Prahy vznikl jedinečný dům, který kombinuje moderní architekturu s praktickým využitím svažitého terénu. Architekt navrhl stavbu, která nabízí soukromí a harmonii s okolní přírodou.

V místě, kde se okraj Prahy rozrostl o novou ulici, se majitelům podařilo získat jednu z parcel. Svažuje se od příjezdové cesty směrem k jihu do zeleně a téměř nerušený výhled do krajiny dává lehce zapomenout, jak rušná aglomerace ji obklopuje.

„Klienti nechtěli klasický dvoupodlažní dům polozapuštěný do svahu, který by byl na takovém pozemku logický, protože by měli uvnitř moc schodů,“ vzpomíná architekt Martin Vomastek z ateliéru Labor13. Volnost prostoru kolem pozemku však skrývala úskalí, která bylo třeba při návrhu nového domu pro rodiče se dvěma dětmi zohlednit.

close info Roman Mlejnek zoom_in Obytná místnost čítá jen kuchyň a opravdu prostorný jídelní stůl před velkou prosklenou stěnou s posuvnými dveřmi na terasu. Za kuchyní s jídelnou je televizní místnost, která se dá oddělit posuvnými dveřmi

„Protože se začalo stavět takříkajíc na zelené louce, když byly sousední parcely ještě prázdné, museli jsme se nějak vypořádat s tím, že nevíme, co vyroste kolem, a proto jsme potřebovali vytvořit dům, který si bude udržovat soukromí,“ vysvětluje architekt, proč se rozhodli rozložit dům do dvou na sebe kolmých křídel, jejichž sevření vytváří krytý prostor pro terasu a cloní prosklenou stěnu obytné místnosti před pohledy zvenčí.

Jen o pár schodů

Majitelé v podstatě toužili po jednopodlažním domě bez velkého převýšení a vnitřního schodiště, na to byl ale pozemek příliš svažitý. Proto se architekti rozhodli rozdělit dům do několika úrovní, které od sebe dělí jen čtyři schody, a nechat ho postupně klesat od ulice do zahrady společně s pozemkem.

close info Roman Mlejnek zoom_in Velkou část televizního pokoje s relativně malým oknem zabírá ležení, dá se z něj pohodlně sledovat film či zde mohou přespávat návštěvy. V postranní knihovně se skrývá žebřík, po němž se lze dostat do podkrovního prostoru určeného spíš dětem, jeho část má totiž místo pevné podlahy síť na ležení

Takové řešení přineslo několik pozitiv – dům nepůsobí jako rozdělený na přízemí a patro, zachovává si návaznost jednopodlažní budovy, odlišné úrovně mu dodávají hravost a dynamiku, zastavěná hmota nevypadá tak masivně jako u jiných budov v jedné úrovni a navíc, jak popisuje Martin Vomastek, přidanou hodnotou je i lepší přehled, který mají rodiče z nadhledu v obytné místnosti nad děním u níže položeného bazénu či v zahradě úplně dole.

Odlišení místností

Místnosti uvnitř domu se dvojím způsobem odlišují podle typu užívání. Pobytové prostory jako obytná místnost a ložnice jsou vyšší, takže působí vzdušněji a příjemněji než chodby a vstupní hala s nižším stropem, kde obyvatelé netráví mnoho času. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu.)

