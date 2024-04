Kousek od Olomouce stojí navenek relativně nenápadný rodinný dům. Uvnitř však skrývá vícero nevšedních detailů, a hlavně velké překvapení v podobě vnitřního bazénu propojeného s hlavním obytným prostorem.

Když budoucí majitelé hledali architektonickou kancelář, které by projekt domu svěřili, volba padla na ateliér Master Design, protože měl za sebou řadu zdařilých realizací moderních rodinných domů. „Dlouholetá praxe nás naučila, že klíčem k úspěchu je dokonale pochopit přání klienta a podle něj pak navrhnout dům tak, jako bychom v něm měli bydlet sami,“ popisuje jeden z autorů projektu architekt Martin Náhlovský a dodává: „Jedině do takového projektu se totiž klient zamiluje a podle našich zkušeností nejlépe funguje, když je to láska na první pohled.“

Zdroj: VLM

Specifické zadání

Zadání pro architekty bylo dost netypické – majitel si přál vnitřní bazén, ovšem integrovaný do domu tak, aby nebyl jeho vedlejším doplňkem, ale skutečnou součástí interiéru. Požadavek vycházel z majitelovy profese, sám je totiž vlastníkem a provozovatelem firmy specializující se na bazénové technologie. Zbytek zadání byl jasný: pohodlný dům příměstského charakteru pro rodinu s malým dítětem.

Terénní zlom jako výhoda

Na stavbu byly vyčleněny dva k sobě přiléhající pozemky v zastavěné části obce. Severní rohový, lemovaný ze severu a z východu komunikací, a sousední jižní, který má rovněž z východu komunikaci. Mezi oběma pozemky je výškový rozdíl zhruba dva metry. Architekti proto dům navrhli tak, aby měl přístup ze severu a stavba využila terénní zlom pro zabudování do podloží. Toto řešení poskytlo dostatek prostoru pro zahradu – přiléhá k domu z jihu, a celý den je tak příjemně prosluněná.

close info Michal Janáč zoom_in Centrální obytný prostor opticky rozděluje krb a zavěšený výklenek s televizí obložený velkoformátovým keramickým obkladem

Každé podlaží má svůj účel

Dům sestává ze tří podlaží. Suterénní sekce pod bazénem je pojata jako technické zázemí pro interiérový bazén a vede do ní venkovní schodiště tak, aby technická podpora bazénu probíhala nezávisle, mimo obytné prostory.

Společenské přízemí je vyhrazené částečně otevřenému obytnému prostoru, v němž se nachází kuchyň, jídelna, obývací pokoj a na něj navazující bazén. Jeho součástí je i pokoj pro hosty. V horním soukromém podlaží je ložnice rodičů a pokoje pro děti se zázemím.

Bazén v interiéru

Bazén se nachází pod soukromým podlažím. Na způsob, jakým navazuje na interiér obýváku a schodiště směrem vzhůru, jsou architekti opravdu pyšní. „Tenhle překvapivý efekt je právě tím detailem, který dělá z obyčejné stavby neobyčejnou,“ líčí Martin Náhlovský. „A myslím, že to byl důvod, proč se majitel do návrhu zamiloval na první pohled,“ doplňuje.

close info Michal Janáč zoom_in Pohled do ložnice (vlevo). Za vířivkou a bazénem se zvedají schody vedoucí rovnou do obývacího prostoru (vpravo)

Ale nejen přístup k bazénu je efektní – i samotná prosklená místnost, v níž se bazén a vířivka nacházejí, obsahuje zajímavé stavební detaily. Za zmínku stojí třeba mozaiková stěna ve tvaru vlny nebo osvětlení v podobě světelného pásku lemujícího strop.

Ačkoli je výsledek opravdu působivý, na otázku, zda by dalším klientům doporučil bazén jako součást interiéru, architekt odpovídá: „Vnitřní bazén je nesmírně nákladná záležitost. Nejen vysokou pořizovací hodnotou, nemalé náklady vyžaduje stálá technická údržba. To si může dovolit majitel firmy, která se podobnými technologiemi zabývá, ale pro běžného člověka jde o peníze a starosti navíc.“

Zeď, která běží ven

Se stavebními detaily a materiály si architekti pohráli nejen u bazénu. K dalším poutavým momentům patří třeba kamenná stěna probíhající kuchyní. Ve stejném materiálu totiž pokračuje ven, kde tvoří východní zeď chránící soukromí zahrady.

close info Michal Janáč zoom_in Kousek od Olomouce stojí relativně nenápadný rodinný dům. Uvnitř skrývá vícero nevšedních detailů, včetně vnitřního bazénu propojeného s hlavním obytným prostorem

Dalším pozoruhodným materiálem je velkoformátový keramický obklad, který architekti použili na varném ostrůvku, ale především na polostěně s krbem oddělující jídelní a kuchyňskou část od obývacího pokoje. A zaujme i podlahovina, jež tvoří záda varného ostrůvku.

Důvěra a pohodová komunikace

Samotná stavba probíhala hladce, za dva roky byl dům připravený k nastěhování. „Majitel domu je extrémně komunikativní a pohodový člověk, což vždycky hraje ve prospěch věci,“ říká architekt. „Vybral si opravdu dobrého, třebaže trochu dražšího dodavatele, a když dal projektu zelenou, předal nám plnou důvěru a nechal věci běžet plně v naší režii,“ vzpomíná na průběh stavby. „Je to klient, kterého si přeje každý architekt – je s ním snadná domluva a ochotně si připlatí za kvalitní materiály, technologie a řešení, což samozřejmě stavbě ve výsledku prospěje. Na nás potom je, aby neplatil zbytečně a abychom mu za jeho peníze postavili dům, s nímž bude maximálně spokojený,“ uzavírá architekt Michal Janáč.

Autor: Master Design - Společnost Master Design už od roku 2010 spojuje architektonický ateliér a stavební firmu pod jednu střechu, a díky tomu je schopna nabídnout svým klientům all-inclusive služby. Za dobu svého působení navrhla okolo 300 moderních domů, které stojí ve všech krajích ČR. Společnost Master Design má pobočky v Praze, Brně, Ostravě a Olomouci.

Informace o projektu

Architekt: Martin Náhlovský, Master Design

Dodavatel: Stavební společnost Navrátil

Návrh a realizace zahrady: Zahradnictví Lapy

Zastavěná plocha: 350 m 2

Užitná plocha: 337 m 2

Obvodová konstrukce: vápenopískové zdivo KM Beta Sendwix

Tepelná izolace: polystyren

Fasáda: silikonová omítka, přírodní kámen

Střecha: PVC fólie

Okna a venkovní dveře: Hatechnik, Schüco

Vnitřní dveře: Josko

Podlahy: dřevo, keramické dlažby

Vytápění: tepelné čerpadlo

Bazén a bazénové technologie: Inox servis

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 3/2024.

Zdroj: Dům&Zahrada