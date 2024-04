Na východním okraji Prahy postupně vzniká nová vilová čtvrť. Její součástí je rodinný dům s nepravidelným půdorysem, neobvykle řešenou terasou a zahradním jezírkem. Je efektní a nápadný, přesto však dobře zapadá do svého okolí.

Když se architekt David Kraus ocitl poprvé na místě budoucího rodinného domu, vnímal a zkoumal především dráhu slunce, mírnou svažitost pozemku a výhledy. „Pozoroval jsem také pohyby lidí, cyklistů, běžců, maminek s kočárky, starých párů. Místo je příjemné, a ač není v divoké přírodě, klid a určitá noblesa podobných vilových čtvrtí se mi vždy líbila,“ vzpomíná architekt na zrod projektu.

Slunce a soukromí

Stavební pozemek se nacházel v místě, kde postupně vznikala nová vilová čtvrť. Jde o urbanistický projekt developera, vedle pozemku jsou další stavební parcely, které pravděpodobně budou v budoucnosti zastavěné. „Dům jsem umísťoval s vědomím tohoto předpokladu, hlavní ale bylo otevřít jej ke slunci, do zahrady, a naopak vůči ulici pojmout spíše introvertně,“ vysvětluje David Kraus. „Soukromí je tvořené tvarem domu, terasa jako by do něj vcházela.“

close info Jiří Ernest zoom_in Navrhnout rodinný dům je velmi osobní věc. Architektura je dialog mezi architektem a klientem

Osobní záležitost

Zadáním investora byl rodinný dům pro běžnou současnou rodinu s dětmi, kromě zahradního jezírka nezazněly žádné zvláštní požadavky. „Samozřejmě jsme s klientem na začátku spolupráce hodně mluvili o jeho způsobu života, zkoumali jsme různé příklady, probírali se i mou dosavadní tvorbou, kreslili jsme a diskutovali,“ líčí architekt.

„Je tolik možností, jak k věci přistoupit. Navrhnout rodinný dům je velmi osobní věc, zcela odlišná od jiných zadání a typologií, vnímám osobnost klienta i z nevyřčeného, přemýšlím o něm. Architektura je pro mě dialog mezi mnou a klientem, ale i možnost nahlédnout do způsobu života, který se třeba liší od mého.“

Architektura je komunikace

Klient nechal architektovi na začátku volnou ruku, chtěl, aby mu ukázal svou vizi. Tu pak postupně upravovali a po vzájemných diskusích dotáhli k realizaci. „Návrhy vždy konzultuji, nezavírám se na měsíc do jeskyně, abych z ní pak vítězoslavně vyšel s jedinou možností. To by mě ani nebavilo, pro mne je architektura komunikace,“ říká David Kraus.

close info Jiří Ernest zoom_in Zvláštní pozornost byla věnována hlavnímu obytnému prostoru propojenému s kuchyní

„Vždy klientovi vysvětluji, co mě k tomu či onomu nápadu vedlo, ptám se na jeho názor, snažím se jej vnímat. Pokud si myslím, že ten jeho není dobrý, řeknu mu to na rovinu, ale totéž čekám od něj. Někdo má jasný obraz v hlavě, někdo jej hledá, někdo jej chce právě od architekta. Všechny tyto přístupy jsou rovnocenné, jde jen o to pochopit, který z nich teď leží na stole. Někdo řeší hlavně estetické věci, jiný funkčnost a další třeba organizaci, realizaci,“ popisuje architekt různé přístupy investorů.

Uvnitř a venku

Už během projektu řešil architekt s klientem interiéry. Vzhledem k netypickému půdorysu domu bylo třeba dopodrobna promyslet vnitřní dispozice. „Nahlíželi jsme na ně i z hlediska geometrií a harmonií, které člověk jakožto živočich vnímá. Na začátku jsme s klientem definovali interiér, ten se pak v průběhu stavby upřesňoval. Na vnitřních prostorách s námi spolupracovala interiérová architektka Jitka Kolaříková a samozřejmě do toho hodně mluvil investor,“ popisuje spolupráci David Kraus.

Prací architektky je i kuchyně a další vestavěný nábytek částečně definovaný už v projektu. Od začátku nebyla konkrétně a jednou provždy daná jednotící linka, návrhy interiéru se zpřesňovaly a ladily v průběhu, jejich podobu logicky ovlivňovaly i finance, které byl klient ochotný investovat. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu DŮM&ZAHRADA.)

close info Jiří Ernest zoom_in Futuristický výhled z horní terasy končí ve vzrostlé zeleni starší zástavby

Zdroj: Dům&Zahrada