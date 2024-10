V pražském Slivenci stojí zajímavá novostavba, která překračuje běžné standardy prosklení. Díky izolačním sklům HELUZ IZOS a hliníkovým profilům Schüco nabízí dům nejen estetický zážitek, ale i špičkový tepelný a akustický komfort.

Navštívili jsme stavbu v pražském Slivenci, u které investor (podotýkáme, že ku prospěchu stavby) nerespektoval doporučení, aby velikost oken vůči podlahové ploše byla v poměru minimálně 1 : 6. Na první pohled je zřejmé, že na prosklených plochách se zde nešetřilo, ani rozměrem, ani kvalitou.

Dům na první pohled zaujme pásy oken do ulice a velkorysými posuvnými portály do zahrady, které prosvětlují interiér ve všech hloubkách. Špičkový tepelný, akustický i bezpečnostní komfort v rodící se novostavbě zajišťují izolační skla největšího domácího výrobce HELUZ IZOS.

Sklo nejvyšší kvality

Projektant i realizační firma A.R. OKENNÍ TECHNIKA využili tepelněizolační trojskla HELUZ IZOS s hodnotami U g 0,5 W(m2K) na úrovni pasivního zasklení i speciální bezpečnostní skla pro čtyřmetrová fixní okna či vstupní prosklené dveře.

Dveřní výplně jsou navíc z kaleného a matovaného skla, aby propouštěly světlo, ale aby přitom nebylo vidět do interiéru. I s ohledem na extrémně velké rozměry a opravdu velké hmotnosti osazovaných prvků byly pro okna a posuvné systémy zvoleny hliníkové profily (Schüco), které svou odolností garantují dlouholetou stabilitu a životnost.

„Okna v domech hrají klíčovou roli nejen z hlediska funkčnosti, ale i estetiky. Jsou zásadním prvkem pro prosvětlování interiérů, umožňují kontakt s vnějším prostředím a slouží jako efektivní nástroj pro přímé větrání,“ vysvětluje Martin Najman, technický a projektový manažer výrobce skel HELUZ IZOS.

close info HELUZ IZOS / HELUZ IZOS zoom_in V přízemí se kromě technického zázemí nachází především více než šedesátimetrový obývací prostor s jídelním a kuchyňským koutem. V patře je prostor pro další dva pokoje s vlastními šatnami a koupelnou a dále ložnici s vlastní koupelnou a šatnou

Velkorysý obývací prostor

Reprezentativní vila v pasivním standardu s celkovou užitnou plochou 347 m2 je dispozičně řešena jako 5 + kk s garáží pro tři vozy i místem pro kola.

„Snažím se, aby dům byl uživatelsky co nejpříjemnější. Stavím tedy podle toho, jak bych si komfortní bydlení představoval sám pro sebe. Proto je novostavba prosvětlená spoustou oken, splňujících energetické nároky na pasivní standard, které tak výrazně snižují náklady za vytápění,“ představuje dům Oldřich Oubrecht, jehož firma Stavitelství Oubrecht stojí za realizací projektu.

„V přízemí se kromě technického zázemí nachází především více než šedesátimetrový obývací prostor s jídelním a kuchyňským koutem. V patře je prostor pro další dva pokoje s vlastními šatnami a koupelnou a dále ložnici s vlastní koupelnou a šatnou,“ dodává Oldřich Oubrecht.

close info HELUZ IZOS / HELUZ IZOS zoom_in Půdorys domu

close info HELUZ IZOS / HELUZ IZOS zoom_in Půdorys domu

Domek pro hosty

Na rovinatém pozemku je umístěn i samostatně stojící domek s koupelnou a toaletou, který lze využít např. jako zázemí pro hosty či pro homeoffice (užitná plocha 26 m2). Pozemek o celkové ploše 997 m2 má strategickou polohu ve starší zástavbě na konci Slivence směrem do centra Prahy, se skvělou dostupností na Pražský okruh.

Rekuperace, tepelné čerpadlo i fotovoltaika

Svislé konstrukce jsou vystavěny z vápenopískového zdiva se zateplením obvodových stěn, vodorovné konstrukce jsou monolitické. Hlavním zdrojem vytápění jsou elektrické topné rohože a VZT rekuperační jednotka, o teplou vodu se postará tepelné čerpadlo.

Střešní plášť nad částí rodinného domu s patrem tvoří měkčené PVC přitížené kamenivem (kačírkem), na které už byla umístěna fotovoltaika, a nad přízemní částí obývacího pokoje vyroste vegetační střecha.

Fasáda je řešena jako klasicky omítnutá s lokálním obkladem. Chodby a schodiště budou zhotoveny ze stěrek a na několika místech je doplní prosvětlené onyxové stěny. Samozřejmostí budou dřevěné podlahy, lakované dveře či velkoformátový obklad v koupelnách. U jednoho z oken obývacího pokoje bude bioklimatická pergola.

close info HELUZ IZOS / HELUZ IZOS zoom_in Hlavní obytná místnost

Obývák se čtyřmetrovými fixními okny i posuvy

Chloubou a srdcem domu bude obývací pokoj, který ubíhá do klidové zóny zahrady a vytváří soukromí pro budoucí bazén. Právě na této dlouhé straně je prosklen dvěma bezbariérovými a vysoce tepelně izolovanými posuvnými systémy se zdvihem Schüco ASE 80.HI, a to až 4,5 m širokými.

Ač posuvné křídlo váží bezmála čtyři sta kilogramů a na samotné osazení byl potřeba jeřáb, lze ho bez problémů otvírat manuálně. „Pokud je posuvný systém namontován kvalitně, netřeba mít obavu z manuálního ovládání ani u tak velikého prvku,“ ujišťuje Luboš Burian, vedoucí obchodního oddělení realizační firmy A.R. OKENNÍ TECHNIKA.

close info HELUZ IZOS / HELUZ IZOS zoom_in PDLC fólie funguje na základě elektrického impulsu, tedy zmáčknete vypínač, a z čirého skla se stane mléčné, takže na vás nikdo nevidí

Bezpečnostní skla IZOS eliminují UV záření

Čelní stranu obývacího pokoje téměř na celou šíři prosvětlilo váhově ještě robustnější fixní okno Schüco AWS 90.SI+.

„Jen samotné izolační sklo IZOS Triple tohoto bezmála čtyřmetrového okna (3,96 x 2,7 m) dosahuje osmi set kilogramů, jedná se o hmotnostně i rozměrově nadlimitní prvek, standardně vyrábíme izolační skla o váze sto až dvě stě kilogramů,“ říká Martin Najman ze společnosti HELUZ IZOS.

I proto bylo okno opatřeno bezpečnostní fólií z obou stran. U vrstvených skel, kdy se jednotlivé tabule spojují PVB fóliemi, nedochází v případě rozbití k roztříštění skla, ale střepy zůstávají přilepené na fólii.

Bezpečnostní sklo s PVB fólií je navíc schopné 100% eliminovat prostup UV záření do interiérů budov. Je to ideální volba pro velké prosklené plochy, kterými do interiéru proniká slunce a mohou zde být ohroženy například obrazy, textile či dřevěná podlaha, přitom pohled není nijak zakalen nebo deformován.

close info HELUZ IZOS / HELUZ IZOS zoom_in Posuvné portály do zahrady

Bezpečný vstup

Bezpečnostní izolační skla IZOS Protect byla použita i jako výplně vstupních dveří Schüco AD UP 75 s elektricky ovládaným zámkem a čtečkou otisků prstů. „Dveřní prvek je dále z kaleného a matovaného skla, dovnitř tedy pouští světlo, ale skrz není vidět, čímž je zachováno soukromí,“ dodává Martin Najman.

close info HELUZ IZOS / HELUZ IZOS zoom_in Dveřní výplně jsou z kaleného a matovaného skla, aby propouštěly světlo, ale aby přitom nebylo do interiéru vidět

Ještě větší intimitu zajišťuje u okna v koupelně speciální izolační trojsklo s PDLC fólií, což je technologická novinka, která pracuje na principu tekutých krystalů a z čirého skla dokáže vytvořit neprůhledné sklo.

V zapnutém stavu je fólie transparentní, ve vypnutém stavu je neprůhledná - podobná mléčnému sklu. „Funguje na základě elektrického impulsu, tedy zmáčknete vypínač, a z čirého skla se stane mléčné, takže na vás nikdo nevidí, je to řešení pro intimní prostředí,“ doplňuje Luboš Burian z firmy A.R. Okenní technika.

Výběr izolačního skla do oken

„Typ vhodných izolačních skel je dán orientací rodinného domu vůči světovým stranám, a tedy schopností využívat sluneční energii. Je potřeba zohlednit okolní zástavbu, expozici vůči hluku a další rizika - ale jedna vlastnost nevylučuje druhou,“ doporučuje na závěr Martin Najman, technický a projektový manažer výrobce skel HELUZ IZOS.

„Pokud máte venkovní stínicí techniku a máte dům situovaný na jih nebo západ, vybereme sklo, které dokáže v zimním období získávat solární zisky a má vysokou propustnost světla IZOS Energy+.

Pokud máte kolem domu rušnou ulici, například se zastávkou autobusu, dosahuje hluková zátěž až 90 dB, musíte ji snížit hlukovou akustickou fólií vloženou mezi dvě skla a vsazenou do trojskla. Díky těmto akustickým fóliím automaticky získáváme další 3 vlastnosti, a to je bezpečnost proti poranění, proti násilnému vniknutí a za další jako benefit 100% eliminuje škodlivé UV záření – stejně jako když chodíme s těmi správnými slunečními brýlemi.

close info HELUZ IZOS / HELUZ IZOS zoom_in Tepelněizolační trojskla HELUZ IZOS s hodnotami Ug 0,5 W(m2K) na úrovni pasivního zasklení

Základní údaje o projektu