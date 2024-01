Aby vynikl výhled do kraje i krásné zahrady a soužití rodiny nic nenarušovalo, je moderní vila postavená v pasivním standardu a naplněná všemi dostupnými technologiemi, které zvyšují pohodlí užívání.

„Myslím si, že máme s manželkou výhodu v tom, že jsme oba vyrostli v domech. Navíc jsme před stavbou spolu několik let žili na různých místech, tudíž jsem měli naprosto přesnou představu, co od nového domu očekáváme,“ začíná vyprávění majitel. „Svou roli sehrálo také to, že mám stavební firmu, takže jsem si chtěl takzvaně na vlastní kůži vyzkoušet v té době nejnovější technologie, než je budu nabízet někomu dalšímu. Ani u výběru podkrkonošské lokality jsme neriskovali, pocházím odtud, dobře to tu znám, takže jsme si prostě počkali, až bude k dispozici nejlepší pozemek.“ Aby jasnou vizi majitelů opravdu nic nezhatilo, obrátili se kvůli návrhu domu i interiéru na architekty, s nimiž je pojila předchozí spolupráce a jejichž tvorbu dobře znají. Navíc na projekt nespěchali, vyvíjel se postupně téměř čtyři roky.

Ideální pozemek

Volbu pozemku jako mimořádně vhodnou pro pasivní dům potvrzuje jeho tvůrce Jiří Kobr ze společnosti Pasivní domy Hradec Králové: „Ačkoli předpokládám, že majitelé místo vybírali především kvůli poloze a krásnému výhledu, povedlo se jim najít pozemek s ideálními vlastnostmi pro stavbu pasivního domu, který si přáli. Důležitá je totiž nejen orientace světových stran, ale stavebním výpočtům nahrává i vyšší poloha v Podkrkonoší.“

Touha majitelů po pasivním domě ovlivnila i jeho podobu. Budova je totiž rozdělená na obytnou a servisní část, pomyslnou hranici tvoří chodba s proskleným stropem. „Nevytápěná část za chodbou, tedy garáže, wellness, technické a úložné prostory, je navíc částečně zakopaná do země, takže její temperování nestojí tolik peněz. Naopak prostory na bydlení se vším, co se denně používá, jsou kompaktně u sebe v zateplené části domu,“ vysvětluje Jiří Kobr. „Při prvních schůzkách s klienty se snažím zjistit, jak žijí a co preferují, zda chtějí mít kuchyň zvlášť a toaletu v koupelně, nebo naopak oddělenou, či jaké mají rádi materiály.“

close info Jiří Ernest zoom_in Dům s bazénem doplňuje pečlivě udržovaná zahrada a přírodní jezírko

Vila je vybavena vzduchotechnikou, rekuperací a fotovoltaikou s ukládáním energie do baterií a v době před pár lety, kdy se dům stavěl, unikátním tepelným čerpadlem rakouské firmy Drexel und Weiss, které má veškerou technologii v jedné jednotce, a navíc se dá propojit se systémem chytré domácnosti Loxone.

Přirozenost a detail

Když se dům začal stavět, vstoupila do procesu architektka Michaela Chvojková ze studia Blok architekti, aby dala konkrétní podobu obytným prostorům. „Řešila jsem interiéry obytné části, takže šíře mého zapojení začínala u posunutí nenosné příčky a končila povrchy a detaily. Celá spolupráce se odvíjela od toho, že jsem pracovala pro velmi zkušené klienty, takže se ušetřilo hodně času hledáním variant a vysvětlováním, jak některé prvky v interiéru fungují. A souzněli i s mojí filozofií, že se používají jen pravé materiály a žádné napodobeniny.“

close info Jiří Ernest zoom_in Chodba osvětlená světlíkem ve stropě (vlevo). Ve stěně u kuchyňské linky se spotřebiči se skrývají dveře do spíže (vpravo)

Dispozice a rozložení domu bylo již dané, majitele však nadchla podoba kuchyně se skrytou spíží, jejíž dveře jsou integrované do stěny kuchyňské linky mezi další skříňky a spotřebiče. „Myslím si, že když je kuchyňská linka součástí obývacího prostoru, měla by být nenápadná a uzavřená, v uceleném designu a bez otevřených polic, aby na sebe nepoutala v rámci celku příliš pozornosti. Barový pult také záměrně cloní výhledy ze zbytku místnosti, aby se běžný kuchyňský provoz nemusel ihned uklízet,“ vysvětluje architektka.

Zajímavostí obytné místnosti natočené k jižnímu svahu a výhledu do kraje je kulatý jídelní stůl. Pro volbu v současné době ne zcela častého prvku má Michaela Chvojková jasné zdůvodnění: „Jídelní kout je v proskleném rohu místnosti, který z pravidelného půdorysu domu vybíhá asymetricky, takže jakýkoli stůl s pravými úhly by tam prostě neseděl. Navíc kulatý stůl navozuje pocit, že každý sedí v rohu, kde se většina lidí cítí dobře.“

Interiér zůstal v jemných odstínech přírodních tónů, strukturu dřeva doplňuje bílá, šedá a béžová včetně speciální stěrky z drceného kamene v koupelnách. „Interiér domu je velmi členitý, takže nepotřeboval ničím zvýraznit. Barvy dodává velkými plochami oken okolní příroda a krásná zahrada s bazénem a jezírkem s rybami,“ vysvětluje architektka.

Běh času

Jelikož dům přece jen vznikal delší dobu, v rodině majitele se za ten čas mnohé změnilo, takže zázemí rodičů se nakonec přesunulo do přízemí místo pracovny a patro s ložnicemi připadlo jen dětem, přičemž původně plánovanou ložnici rodičů s navazující terasou získala nejstarší dcera. „Život nám dopřál více dětí, než jsme původně zamýšleli, ale dům se s tím bez problémů vyrovnal, protože jsme stejně chtěli naši ložnici časem přesunout dolů, abychom ve vyšším věku nemuseli běhat do patra,“ přiznává majitel.

close info Jiří Ernest zoom_in Fasádu nezateplené části domu s garáží pokrývají k velké spokojenosti majitelů fotovoltaické panely

Také tepelné a izolační technologie včetně fotovoltaiky zažily v posledních dvou letech velký rozvoj a pasivní vila v Podkrkonoší už tou dobou stála, ale majitelé jsou s výběrem a fungováním naprosto spokojeni. „Musím říct, že jsme všechno včetně chytré domácnosti a zastínění zvolili dobře, kompaktní tepelné čerpadlo bylo v té době unikátní, dnes se podobných modelů nabízí více. Stejně fotovoltaické panely na fasádě garáže podle mě mají ještě nevyužitý potenciál. Kdybychom stavěli dům dnes, nechali bychom zateplit wellness a určitě bychom udělali větší garáž – tehdy nám přišlo, že na nic jiného než dvě auta není potřeba,“ směje se majitel.

Autor: Ing. Jiří Kobr, Pasivní domy Hradec Králové

Absolvent stavební fakulty VUT v Brně se od roku 2008 věnuje návrhům a projektování zděných pasivních domů. Je členem Centra pasivního domu a držitelem certifikátu Passive house designer. V roce 2016 založil rodinnou stavební firmu Pasivní domy Hradec Králové, s. r. o., která se specializuje na kvalitní výstavbu zděných pasivních domů. Každý další pasivní dům totiž znamená výzvu, kdy je zapotřebí skloubit představy klienta a jeho možnosti, dispozici pozemku, regulativy a charakter daného území a v neposlední řadě také parametry pasivního domu.

Autorka interiéru: Ing. arch. Michaela Chvojková, Blok architekti

Vystudovala Fakultu umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci a posléze si rozšiřovala profesní obzory v Ateliéru skla v architektuře na VŠUP v Praze. V roce 2009 založila vlastní architektonický ateliér Blok architekti, který v současnosti vede s kolegyní MgA. Petrou Novotnou Stránskou. Ateliér se specializuje na architektonické, urbanistické a interiérové projekty a nabízí komplexní služby v oblasti přípravy staveb, inženýrink a zajišťování autorského dozoru během stavby. Práci ateliéru charakterizuje přirozenost a jednoduchost. Architekturu totiž architektky vnímají jako potěšení a zároveň jako zodpovědnost.

Základní údaje

Projektant Jiří Kobr, Pasivní domy Hradec Králové

Jiří Kobr, Pasivní domy Hradec Králové Interiér Michaela Chvojková, Blok architekti

Michaela Chvojková, Blok architekti Zastavěná plocha obytné části 118 m 2

118 m Užitná plocha obytné části 160 m 2

160 m Obvodová konstrukce zdivo

zdivo Izolace minerální vata

minerální vata Fasáda omítka, dřevo

omítka, dřevo Střecha plochá

plochá Okna dřevohliníková

dřevohliníková Vnitřní dveře dřevěné

dřevěné Podlahy dřevo, dlažba

dřevo, dlažba Vytápění tepelné čerpadlo Drexel und Weiss X2

