Chalupa na Klatovsku byla svědkem mnoha radostných událostí, stavěl ji majitelův praděd. Aby mohla komfortně sloužit dál, bylo třeba přidat novou vrstvu. Dům získal moderní přístavbu, každý své soukromí a celá rodina velkorysý prostor pro setkávání.

Majitel má k chalupě velmi hezký a intenzivní vztah, jako chlapec sem jezdíval k babičce na prázdniny. „S tátou jsme pomáhali babičce se dřívím, táta se o dům také hodně staral. Máme tu obrovskou propojenost přes několik generací. Svatbu tu slavili moji rodiče i my se ženou. Manželka s našimi třemi dětmi tady také trávila každé léto a každé prázdniny, všichni čtyři tu zapustili kořeny, našli si přátele.“

Jak běžel čas, měnily se potřeby rozvětvené rodiny: „Jezdí nás sem čím dál víc, v okolí máme hodně kamarádů a známých. Bylo třeba chalupu přizpůsobit všem, kteří tu pobývají.“

close info Radek Čepelák zoom_in Fasáda z opalovaného modřínu byla jedním z nejdůležitějších majitelových požadavků. Vymezuje nově postavenou část chalupy

Padlo rozhodnutí, že pro rodiče zůstane zachovaná původní část chalupy a majitel s rodinou si nechá přestavět stodolu. Stavebník oslovil projekční kancelář manželů Černých, kteří mají za sebou řadu kvalitních realizací právě v Pošumaví. „Panu architektovi Černému jsem vždycky zdůrazňoval, že se nám tu dobře žije a že se tu cítíme výborně. Je pro nás důležitá právě ta generační propojenost a zároveň soukromí každého z nás. Odehrávají se tady naše příjemné chvíle, kdy trávíme čas společně.“

Vylepšit a neublížit

Stavení je jednopodlažní s podkrovím, na půdorysu tvaru písmene L. Dva stávající sklepy zůstaly zachovány, sedlovou střechu doplňují vikýře. Původní chalupu se stodolou vystavěl majitelův praděd koncem 19. století a jak současný stavebník s úsměvem podotýká: „Tehdy mu jako stavební povolení stačilo jedno lejstro.“

Majitelé stáli o citlivé, ale současné řešení: „Chtěli jsme, aby dům byl plně funkční, což se výborně povedlo. Hlavní bylo zachování stylu, původního půdorysu a architektury, která sem patří, aby tu nevzniklo nic cizorodého. Stodola byla vůči chalupě situována do tvaru L odjakživa.“

close info Radek Čepelák zoom_in Hlavní obytný prostor je otevřený do krovu, působí velkoryse a útulně zároveň

Architekt Černý přitakává: „Hlavní myšlenkou návrhu byla snaha o citlivou úpravu původního domu ve spojení s moderní přístavbou. Výsledkem je propojení tradiční vesnické formy objektu se současnými prvky, materiály a důrazem na architektonické detaily. Stávající dům je pojat ve fasádní strukturované omítce s původním kamenným soklem, nová část má obklad z opalovaného dřeva.“

Jeden z hlavních požadavků investora totiž směřoval právě k fasádě: „Hodně jsem stál o fasádu z opalovaného dřeva, je to modřín. To jsem paradoxně zařizoval na jedné pile v Krkonoších.“

Dům své obyvatele těší ve všech ohledech a pohledech: „Jsme nadšení z fasády z opalovaného dřeva, ale když se podíváme z druhé strany, líbí se nám chalupa také. Klasická bílá omítka s jemnou strukturou na Šumavu skvěle zapadá, když na ni zasvítí sluníčko, je to velmi malebný pohled.“

Nové dispozice

Dům sestává ze dvou částí, pro majitele a pro jeho rodiče, se společným vstupem a zázemím. Vchází se přes zádveří, odkud vedou i dveře do původního sklepa. Část pro rodiče se nachází v původním obytném stavení. Zde architekti navrhli kuchyň s jídelnou, pokoj a hygienické zázemí.

close info Radek Čepelák zoom_in Konstrukce krovu je přiznaná a stejně jako palubky natřená ve světlém odstínu

Druhé dveře ze zádveří vedou do nově řešené části, která slouží pětičlenné rodině. Na zádveří navazuje chodba se vstupem na WC, do spíže a do obytné místnosti s kuchyňským koutem. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu DŮM&ZAHRADA.)

