Chalupa Vaňkovka, stojící na kraji města Příbor, prošla citlivou rekonstrukcí, která respektuje její historický ráz. Majitel, nadšenec do lidové architektury, proměnil stavení v útulné místo pro rekreaci i pronájem, aniž by ztratilo jeho původní kouzlo.

Chalupu stojící na kraji města Příbor dostal majitel od rodičů. Bydlí totiž nedaleko a s rodinou původních vlastníků se znali, takže když se naskytla situace, dům od nich koupili. Protože se původní vlastníci jmenovali Vaňkovi a v rodině se tradovalo, že tatínek byl v Rusku jako legionář, tedy vážený člověk, přezdívají současní majitelé chalupě Vaňkovka.

close info archiv chalupa Vaňkovka zoom_in Novodobá pec v obytné místnosti kombinuje vše příjemné – topí, peče a oheň je možné pozorovat. Vařit lze podle situace tradičně na plotně, nebo pohodlně na sklokeramické desce vedle

Vaňkovka vyrostla někdy koncem 19. století jako nevelké stavení se stodolou a navazujícím asi hektarem pozemků, na nichž se hospodařilo a které s domem tvoří kompaktní celek. Půda v okolí nepatří k nejúrodnějším, obsahuje dost jílu, takže se z ní aspoň vyráběly nepálené cihly, z nichž bylo skromné stavení záhumenkářů postaveno.

„Jednak to nemáme daleko od domova a práce, navíc i když jsme na kraji města, už je tu klid a místo s pozemky končícími lesem se nám líbilo,“ popisuje majitel, proč se pustil do rekonstrukce objektu sloužícího k rekreaci a ve volných chvílích i k pronájmu. „V části byla krásná zahrada – tu udržujeme, na dalším pozemku jsme vysadili nový sad. Stodolu sice nebylo možné zachránit, ale zase se nám bez ní otevřel výhled do kraje,“ doplňuje.

Chvála jednoduchosti

Ačkoli majitel stavařinu ani architekturu nevystudoval, nemovitosti jsou jeho koníčkem, zrekonstruoval už deset domů, takže má nejen zkušenosti i ověřené spolupracovníky a dodavatele, ale spoustu prací dokáže udělat vlastnoručně.

„Mám rád lidovou architekturu a jednoduchost, s jakou se stavělo dříve. Mnohé aspekty současného stavitelství mi přijdou zbytečně komplikované, takže jsem se snažil Vaňkovku přivést do stavu, aby vypadala jako v době vzniku. Pochopitelně některé dnešní technologie mi pomohly, aby se v domě pohodlněji bydlelo, aby lépe izoloval a nebyl vlhký, ale třeba velká okna do zahrady nepotřebuji, protože když se z ní večer vrátím, jsem tak utahaný, že mi stačí sednout si se skleničkou vína a koukat na oheň.“

close info archiv chalupa Vaňkovka zoom_in Také koupelna vypadá jako ze začátku 20. století, velký podíl na tom má pečlivě vybraná dlažba

Vizuálně tak vše zůstalo jako dřív. Repliky malých kastlových oken odpovídají měřítku budovy, sklon střechy kopíruje tu původní, parapety i portál zůstaly kamenné a fasáda má šambrány. „Když jsme nahodili fasádu, dům vypadal hrozně velký, vyloženě čněl nad terénem. Až když jsme na úrovni patra udělali štukový lem, vizuálně si sedl a zapadl lépe do přírodního okolí,“ pochvaluje si majitel trik odkoukaný z nedalekých chalup.

Majiteli nevadí ani to, že Vaňkovka není v rovině. „Jak se stavělo na nerovném terénu, část domu leží níž, takže uvnitř jsou dva schody a zbytek chalupy je trochu výš.“ (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu.)

